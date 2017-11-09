资历过高意外带来的负能量

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阿曼达·希伯特（Amanda Hiebert）是加拿大卡尔加里（Calgary）的一名公关总监。当她几年前在一家维生素营养品公司谋得一个职位时，她知道自己被大材小用了。

她看重的是对方提供的高薪，以及为大公司效力的机会。

然而，当她正式上岗后，却发现那项工作一点也不难，她根本忙不起来。"工作很无聊，根本没有挑战，我也没干什么有意义的事情。"她说。她只在那里工作了两年就离职了。她的这种遭遇很普遍。

Image copyright Portland State University Image caption 管理学教授博林·艾尔多安表示，资历过高、感到无聊的员工可能形成消极心态，从而影响同事（图片来源：Portland State University）

据估计，英国约有1/6的劳动者的学历超过自己的职位要求，58%的大学毕业生从事的工作根本不需要大学学历。在美国，据估计约有1/4拥有本科学位的员工超出目前职位的任职要求。

很多雇主现在都将学位视作标准的入职要求，但实际上，很多职位原本并不需要拥有大学学历，这便引发了某种"工作通胀"，导致员工从事他们不会感受到挑战的工作。

虽然这个趋势看似对雇主有利——他们得以招募大量既聪明，技能水平又高的大学毕业生——但实际上可能适得其反。研究显示，企业可能因为招募资历高于职位要求的员工而对自己构成伤害。

怨恨的涟漪

拥有资历过高的员工似乎应该是好事——至少表面看来如此。但波特兰州立大学管理学教授博林·艾尔多安（Berrin Erdogan）表示，这样的员工会形成消极心态，例如对自己的技能形成一种权利意识，或者因为无聊而产生怨恨，从而波及办公室里的每个人。

Image copyright Getty Images Image caption 很多雇主现在都把学位当成标准的入职要求，即便是那些原本不需要大学毕业生的工作也不例外（图片来源：Getty Images）

"权利意识会对所有人产生负面影响，尤其是参与团队工作的人。"她说。她的研究表明，大材小用可能会导致员工感觉自己在同事中与众不同，从而恶化成孤立无援的感受。

同样，领导力训练专家、《管理者面临的27个挑战》（The Challenges Mangers Face）一书的作者布鲁斯·图尔甘（Bruce Tulgan）表示，如果某人被大材小用了，他们或许不会全身心投入自己手头的工作，反而有可能认为这些任务"有失身份"。

"由于士气低落，他们会感到无聊，甚至可能连分内的工作都不做。"他说。

图尔甘表示，大材小用的感受会导致这些问题，而这似乎在年轻员工中尤为普遍。他表示，"与前几代人相比，"千禧一代"对自己和雇主的预期更高"。

佛罗里达大西洋大学（Florida Atlantic University）今年早些时候进行的一项研究显示，年轻员工往往认为自己的资历超出职位要求，而且通常会在工作中感觉挫败和幻想破灭。

该校管理系助理教授迈克尔·哈拉里（Michael Harari）表示，这些员工也更有可能出现不良行为，包括迟到、早退、盗窃甚至欺凌同事。

流行程度

但情况并非总是如此。艾尔多安和杜伦大学（Durham University）商学院副教授邓红（Hong Deng，音译）最近开展的一项研究发现，有一些特定的人格特点是帮助大材小用的员工适应任何职场的关键。

"资历过高但却拥有优秀人际影响能力的员工，可以在与同事的互动中展现恰当的社会行为，成为别人眼中既能干又可爱的人。"邓红说，"受人欢迎的员工会因此更有上进心，从而表现出积极的职场行为。"

简单来说，人际影响力指的是适应周围环境、采用友好的态度以及不让自己蔑视工作或老板的能力。邓红表示，采取这种方法的员工将成为办公室里更有效的执行者。

强大的影响力可以发挥重要作用。克兰菲尔德管理学院（Cranfield School of Management）领导力教授伊利莎白·克兰（Elisabeth Kelan）表示，为了让大材小用的员工保持忙碌，领导者应该给他们分配更有创造力的工作、长期项目，或者让他们与公司内部的其他团队合作。

但如果采取这种路径，"领导人应该注意一个问题：这可能导致人们对资历过高的员工产生更多怨气。"她警告说，"因此必须跟团队进行沟通，告诉他们为什么让某人负责特殊任务。"

Image copyright Getty Images Image caption 在职位上感觉自己被大材小用的人可能无法完全参与到工作中来（图片来源：Getty Images）

领导者还可以通过另一种方式对抗大材小用者的负面情绪，那就是向其说明晋升通道。艾尔多安表示，她曾经跟一位明显大材小用的招聘经理沟通，他们针对保持耐心这个问题展开了开诚布公的对话。

"他对那个员工说，如果你在这个职位上工作一年，就可以升职。"她说，"那个大材小用的员工反馈的情绪是：'太好了！我不会永远待在这个职位上，我今后会有更好的工作。'"

那么，如果把这种方法用在你身上会怎样？保持同样的坦率也可以对那些感觉自己被大材小用的人形成帮助。很多求职者都会发现自己与希伯特处于相同的境地，必须申请那些未必能发挥自己的经验和水平的职位。

对于这样的人，图尔甘建议他们向公司解释自己为什么想要那份工作，并强调自己如何能够融入公司。

"不要简化自己的简历，或者淡化自己的成就。"他说，"应该开诚布公，真诚表达。"

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