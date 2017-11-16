一年赚进20万美元的全职旅行玩家

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柯莱特·斯托勒（Collette Stohler）和斯科特·斯托勒（Scott Stohler）拥有令很多人梦寐以求的职业。他们每年出门旅行6个月，然后在自己的网站和社交媒体上发一些照片、视频和文章就能赚钱。

他们的Instagram帐号（@Roamaroo）用色彩鲜艳的照片记录了许多美好时刻——在蓝绿色的海水中泛舟畅游，在阳光明媚的露台上共饮美酒，或者在纯净的沙滩上惬意放松。但柯莱特表示，幕后的制作过程"不像你们在网上看到的那么迷人。你要知道，我们在沙滩上只待了一会儿，就拍了一张照片而已。"

Image copyright Scott Stohler Image caption 柯莱特·斯托勒和斯科特·斯托勒在泰国普吉岛观赏安达曼海上的日落（图片来源：Scott Stohler）

虽然普通的办公室上班族很难与之产生共鸣，但她表示，网红的生活也需要艰苦的努力：同一笔营销资金会吸引成千上万的网红争夺。

网红指的是像斯托勒夫妇这种拥有大量粉丝的社交媒体用户，他们能够吸引企业的赞助。网红越来越多，网红行业也在快速发展。但只有很少人能够借此维持生计。营销公司Edelman网红业务负责人菲利普·特里彭巴赫（Philip Trippenbach）表示，虽然顶尖网红收入惊人，但"那些只能达到优秀水平的网红几乎赚不到钱。"Adweek的数据显示，平均每篇商业赞助的“软文”费用在300美元左右。

柯莱特和斯科特来自洛杉矶，他们今年分别30岁和34岁。这对夫妇每篇软文收费2,000美元，年收入约20万美元，多数都会投入企业运营。但斯科特表示，"客户不会自动找上门来，你需要主动出击。我们每拉50单业务只能成功2单。你必须充满勇气和激情。"

这对夫妇原先的职业分别是工程经理和广告制作人，他们两年前成立了Roamarroo。在听到一个介绍探险式旅行的播客后，他们用原本攒下来买第二套房子的钱完成了一场历时7个月的环球旅行。那段旅程结束后，他们发现自己在社交媒体上的粉丝一直在增长，于是决定把这种旅行生活变成一家公司。

现在，他们与旅游局、酒店和其他品牌合作规划线路，然后记录下来，并发表在自己的网站和社交媒体帐号上。

发软文

斯托勒夫妇开始联系潜在客户，还会签订一些合约，用文字、照片和视频记录自己的假期。

现在，当他们与目的地的公司（例如酒店）合作时，就可以享受免费旅行，还能额外获取一笔"内容制作费"。其他公司会要求自己的产品出现在这对夫妇拍摄的照片里，例如他们在加州的住宅附近徒步时拍摄的照片。

Image copyright Scott Stohler Image caption 这对夫妻在萨丁岛（Sardinia）切尔沃港（Porto Cervo）的Spiaggia Del Principe享受蓝绿色的海水（图片来源：Scott Stohler）

虽然客户可以通过交易指定他们在Instagram上的发帖数量，但这对夫妻对他们发表的文字和照片内容拥有最终决定权。

斯托勒夫妇表示，他们的社交媒体上大约有25%的内容是软文，虽然他们现在仍会出去拉订单，但也有公司主动找到他们。

这意味着他们多数时候都要围绕客户的目的地规划行程，而不能选择自己想去的地方。柯莱特表示，当他们出发时，"多数时候都在拍照。我们出差时很少有时间'放松'，但有时候可以在结束时（自费）增加一天的行程。"

"中产阶级"收入

另外一对热衷旅行的南加州夫妻吉特·惠斯勒（Kit Whistler）和J·R·斯威齐格拉斯（J.R. Switchgrass）已经在Instagram上吸引了超过15万粉丝。他们在@IdleTheoryBus帐号上记录了自己的旅行生活，包括在小溪里裸泳，在美国自然公园里徒步，在野外观看满天繁星。

他们从2015年开始尝试把网红当做生计来源，在此之前，他们开着一辆大众Camper完成了三年的旅行生涯，甚至把那辆车当成了自己的家。但这对年近而立之年的夫妇现在却感觉梦想破灭。"光靠着15万粉丝向品牌企业兜售无法维持生计。"吉特说，"除非每篇帖子都是软文，或者，除非你活得很穷。"

他们手上现在只有一份长期协议，对方是一家水壶公司，要求他们每个月发布一些有关的照片。这大约占到他们收入的10%。

Image copyright Idle Theory Bus Image caption J·R·斯威齐格拉斯（又名蕾切尔·戈德法布（Rachel Goldfarb））和她的大众Camper旅行车（图片来源：Idle Theory Bus）

其余的收入都来自他们自己出版的图集和文集，以及给房地产营销手册拍摄的照片和一些体力劳动，他们形容这些收入大概就是"中产阶级"水平。"这些年来，我们在网上跟那些尊重我们作品的人建立了真正的关系，他们希望我们能创作更多的作品。"吉特说，"企业给的钱根本不够用。"

虽然把网红作为维持生计的手段并非易事，但这个行业的确在快速发展，而且目前仍然没有固定规则，尤其是在付费方面。网红营销的效果很难衡量——Rakuten Marketing的一项研究发现，38%的品牌无法判断网红的活动是否对他们的销售起到了促进作用，86%不确定网红如何计算费用。尽管如此，还是有75%的企业计划在今后一年增加网红开支。"现在真是拓荒时代。"特里彭巴赫说。

"真的能靠这个赚钱吗？"他问，"确实能，资金来源越来越多。但如果你真的想干这行，就必须表现卓越。当我早晨起来浏览Instagram时，你必须能够吸引我的注意。你要跟我侄子第一次走路的视频竞争，你所引发的共鸣必须与此不相上下。"

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