快节奏的生活竟有如此好处

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你是否曾经感觉自己的生活节奏可能过快，快到自己都追赶不上？

这并非幻觉：你日常的各种迹象都表明生活节奏在加快，从对时间匆匆而过的直观感受，到好莱坞电影的镜头长度，再到我们对排队等待越来越没有耐心。

Image copyright Getty Images Image caption 对7,331名美国劳动者进行的网络调查显示，超过一半的人未能享受完整的假期（图片来源：Getty Images）

这一点在办公室体现得最为明显，每天的工作感觉就是在处理无穷无尽的电子邮件和会议，导致珍贵的时间无法用到实处。

根据研究和IT咨询公司Basex首席执行官兼《超负荷》（Overload!）一书的作者乔纳森·斯比拉（Jonathan B Spira）的调查，三分之二的职场人士感觉没有足够的时间来完成所有事情——94%有时会感觉"信息多到让人无所适从。"

对7,331名美国劳动者进行的网络调查显示，超过一半的人未能享受完整的假期。最常见的原因是什么？他们担心度假归来后的工作会堆积如山。

我们收到的海量信息会扼杀效率。人类天生就不适合同时处理许多任务：每当你从一件事情切换到另一件事情时——例如查看电子邮件通知——就会遭受认知冲击。这些分散精力的因素会累加起来：2005年的一项调查发现，职场人士平均每工作11分钟就会被打扰一次。最近进行的一项范围较小的调查也发现，禁止员工查看收件箱可以降低他们的紧张感，加强他们的注意力。

快节奏的生活会导致压力增加，而长时间待在办公室的人也会增加中风风险，这只是诸多健康风险中的一项而已。但不断加快的工作节奏其实也可以带来一些好处。

加快节奏

令人意外的是，很少有人针对不同的生活节奏展开研究。针对这一课题进行的最深入的国际研究是1999年由心理学家罗伯特·莱文（Robert Levine）和阿拉·诺伦扎严（Ara Norenzayan）撰写的一篇论文。他们发现，在节奏较快的社区生活的人，往往更有效率，主观幸福感也更强。

另外一篇论文对多座城市的生活节奏进行研究后发现，大城市的生活节奏在加快，原因是社会互动频率在加大——导致创新和财富创造的速度也在加快。

Image copyright Getty Images Image caption 研究显示，在快节奏社区里居住的人往往更有效率，主观幸福感也更强（图片来源：Getty Images）

此外还有一项经常被我们忽视的重要区别。当我们想到工作中的压力时，往往会与"苦恼"联系起来，也就是说，这种压力会令我们痛苦。但我们经常忽视另一面，也就是所谓的"良性压力"——这是在处理和掌控棘手任务时产生的积极而愉悦的感受。

良性压力的确有道理——欧洲和美国的多数职场满意度调查都表明，多数人都不憎恨自己的工作。

如今，每10个英国人中就有8人对自己的工作"有点满意"、"非常满意"、"完全满意"。整个欧洲的比例达到74%，美国约为88%。这个数字整体呈现稳中有升的趋势：根据英国特许人事和发展协会（Chartered Institute of Personnel Development）的统计，仅过去一年的工作满意度就净增3%，64%的人感到满意，16%的人感到不满。

Image copyright Getty Images Image caption 人工智能软件现在可以筛选成千上万页法律文件，并标记其中的重要信息（图片来源：Getty Images）

日常生活

即便给我们增加了时间压力，但节奏更快的世界同时也改变了我们的日常工作模式——可能使之更具创造力，也更有意义。没错，自动化和机械化颠覆了行业，破坏了就业（同时也创造了新的就业）。但自动化也消除了很多单调重复或者对身体有害的任务。

在美国，与工作相关的伤病率已经大幅减少。在整个欧洲，从事"艰苦"或"危险"工作的工人比例目前在1%至4%之间。例如，货物现在由吊车负责装卸，而不必使用装卸工。纳税申报单也可以用电脑填写和扫描，而不必聘用大量的文员。

随着数字化革命的推进，很多任务的速度得以加快，幸存下来或最新出现的工作都可以在解决问题的过程中融入独创性和创造力，或者要负责管理电脑的执行过程。

例如，人工智能软件现在可以筛选成千上万页法律文件，并标记其中的重要信息。得益于这项技术，为银行制作法律文档的时间已经从3小时缩短到3分钟。这就可以让剩下的律师集中精力处理更加复杂、附加值更高的工作。

更广泛地看，生活节奏的加快令人们的生活不再那么懒散。原本两小时的午饭休闲时间被各种活动和任务取代。

诚然，越来越快的生活节奏的确会产生压力。但这通常都是可以解决的——例如，可以将电子邮件的通知设成静音，或者安排几次短暂的休息时间来进行正念疗法。事实上，如果真的给你机会放弃这些加快生活节奏的技术，多数人也不愿回到过去。

我们都喜欢抱怨生活节奏的加快，但这么做多数都是为了炫耀——快节奏的生活表明你很忙碌、很重要、很有价值。每当面临快与慢的选择时，我们都会选择更快的节奏——尽管我们总会保留发牢骚的权利。

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