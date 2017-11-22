招聘中使用的奇葩心理分析

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去年9月，当我在周一早晨走进一位心理学家的办公室时，我紧张得手心冒汗。我当时应聘去布宜诺斯艾利斯的一家广告公司当文案，刚刚通过了面试和笔试。但还要通过最后一项考察：该公司的人力资源部门让我接受全面的身体和心理评估。

我当时接受的体检包括验血（查看血糖和血红蛋白）、验尿、心电图（检查心脏病的迹象）、胸部X光和视力检查。体检是阿根廷对应聘者的法定要求，为的是避免员工在职场中受伤或患病。

之后就来到了心理学家的办公室（其实就是他公寓里的客厅）开始接受 psicotécnico——这是一种专门针对职场进行的评估，通常是为招聘或升职准备的。

psicotécnico源自心理分析，包含罗夏墨迹（Rorschach Inkblot）测试，以及所谓的"雨中人"测试，后者要求受试者通过绘图来表达一个人站在雨中的场景。心理学家会对绘画的尺寸、位置、力度、线条绘制方式，甚至绘图所用的时间等各个元素进行评估，从而得出受测者的心理概况图。

Image copyright Alamy Image caption 通过面试和笔试后，阿根廷求职者通常还要接受全面的生理和心理评估（图片来源：Alamy）

如果画的尺寸太小，表明受试者有些腼腆和内向；尺寸较大或许表明此人喜欢炫耀；过大的尺寸有时甚至会延伸到第二张纸上去，这可能表明受试者狂妄自大。如果雨滴的形状像眼泪，表明此人可能有些焦虑。

朋友已经警告过我，一定要画上一把伞，还要确保人物的面部清晰可见，最重要的是要画出地面。由于我的画比较粗线条，所以虽然我尽可能地提升了角色的吸引力，但最终还是感觉像一根微笑的意大利面条。

测试持续了45分钟。对方让我用短句描述自己，还让我画了一些抽象的形状，并阐述了它们的含义，我还进行了一个简单的数学测验。那位心理学家还询问了与我的生活和家庭有关的私人问题。我努力不让自己表现出怀疑的神情，但我的确不敢相信谈论父母的离婚情况，并解释几个墨点的意义，真的就能判断我是否能成为一个好文案吗？

我离开时满怀好奇，我很想知道我的那个面条人究竟透露出我的哪些个性。但根据法律规定，我的公司不能向我透露结果，所以这对我来说永远都是个谜。

雨中人

作为一个外国人，我对这个过程完全陌生。但全面的身体和心理测验已经成为阿根廷和很多拉美国家的标准招聘流程，即便是那些不需要体力的工作或高级管理职位也不例外。

虽然没有多少统计数据显示，究竟有多少公司使用这种模式，但2011年对阿根廷最常见的心理测试进行的调查发现，"雨中人"使用的比例达到24.6%，罗夏墨迹测试为13.8%。

Image copyright Getty Images Image caption 让应聘者绘制"雨中人"的图画是为了了解他们的个性——但没有研究证明这种测试的效果（图片来源：Getty Images）

阿根廷心理学家兼人力资源顾问卡拉·巴菲克（Carla Bafico）表示，这一过程可以评估你是否擅长未来的工作，以及是否适合这家公司。

"'雨中人'测试衡量的是一个人如何应对意外事件。"巴菲克说，"或者他们如何应对周围的压力。"雨代表的是外部压力，而人物的绘制方式能让心理学家了解应聘者如何面对逆境。

巴菲克表示，这类心理评估的确可以帮助企业从一定程度上了解应聘者的个性，但并非所有专家都认同这种观点。

"问题在于，从来没有研究证明画出地面的人就真的脚踏实地。"德国职业心理学家索菲亚·斯托金格（Sophia Stockinger）说，她在欧洲和拉丁美洲参与过很多招聘活动。

对于罗夏墨迹测试以及那位心理学家对我进行的所有测试，斯托金格都不以为然。"罗夏墨迹测试并不是针对工作场景设计的。"她说。她表示，阿根廷使用的多数测试在招聘中的效果都没有获得证实——但这并未阻止很多阿根廷雇主继续采用这种方法。

Image copyright Getty Images Image caption 心理学家讨论病人对墨水斑点的理解看法，这是一种名为罗夏墨迹测试的心理分析方法（图片来源：Getty Images）

"这些方法都有用。"招聘公司COUL联合创始人雷吉纳·莫伊拉诺（Regina Moirano）说。他表示，所有客户都要求进行心理评估，而psicotécnico是作为一项额外工具在招聘的最后阶段完成应聘者的心理概况图。"我们的客户都很重视这个工具。"

这种方法之所以广受欢迎，是因为阿根廷人很看重在欧美国家已经不再流行的心理分析法。

斯托金格表示，不同国家看重不同的员工测试内容。德国、美国和一些北欧国家比较偏爱性向测试，而且还通过研究来确定这些测试的效果。很多拉美国家、西班牙、意大利、希腊和法国仍然依靠人格测试和"软科学"来评估。

但阿根廷绝不是唯一一个采用这种非常规就业测试方法的国家。

笔迹分析

在法国，企业有时还会聘请笔迹专家来分析应聘者的笔迹。

拥有超过35年从业经验的笔迹专家赛尔维·切米特-卡洛伊（Sylvie Chermet-Carroy）说："笔迹研究可以判断不同的个性，例如某人是否喜欢社交，他们喜欢哪种沟通方式，或者拥有哪种天分。"需要综合各项因素才能判断这些内容，从书写压力和书写速度到倾向性和规律性。

很难判断究竟有多少公司使用笔记测试——最近的一次独立研究要追溯到1991年，当时的结果显示，法国91%的公有和私有公司使用笔迹分析法。如今，笔迹学家号称有50%到60%的法国公司使用这种方法来评估求职者。

Image copyright Getty Images Image caption 虽然没有证据显示笔迹能够精确评估一个人的性格，但法国仍在使用这种方法（图片来源：Getty Images）

看起来很多，但招聘公司CNPG Conseil经理伯特伦·杜兰（Bertram Durand）认为，比例其实还可以更高——他估计有70%到80%的公司仍在使用笔迹来评估求职者。

他表示，现在使用笔迹测试的情况少了一些，原因是人们申请职位时更多地使用电子邮件，而非手写信件，所以笔迹样本也就少了很多。

"但这仍是决策过程中的重要工具。"

切米特-卡洛伊坚持认为笔迹测试是有效的，但她也承认，就她掌握的知识来看，目前没有研究证明这种效果。事实上，1990年之后有很多研究都发现，在预测一个人的职业成功与否，或者判断求职者的个性时，笔迹并不可靠。法国劳工部甚至将笔迹比作占星术，并在其网站上表示，虽然这两种招聘行为都不违法，"但科学性还有很大争议。"

万里挑一

跨国人力资源公司Cubiks驻香港第三方渠道主管文森特·范·德·贝尔特（Vincent Van de Belt）表示，虽然中国的招聘市场不太看重心理分析，但却很重视独特的性向测试和智力测试。

中国的人员招聘量极大。文森特·范·德·贝尔特表示，一个职位能够吸引数以千计的应聘者，所以这些旨在筛选出最优秀求职者的测试，就会在难度上远超其他国家。

企业在第一轮招聘中就能测试数千名应聘者，通常在网上进行，使之可以在不耗费太多时间的情况下排除不合适的求职者。

随着科技越来越进步，今后也有望在筛选应聘者的过程中发挥重要作用。有的公司已经开始通过其他方案挑选应聘者：2015年，欧莱雅中国放弃在第一轮招聘中查看简历的做法，而是让应聘者通过他们网站上的视频回答三个问题。他们利用计算机程序对结果进行分析，然后选出500名应聘者参加Skype面试。

缓慢转变

随着职业心理学的研究逐步深入，加之对一流人才的争夺越发激烈，跨国公司也逐渐放弃性格测试这种"软科学"，转而采用有数据支撑的测试方法。

但招聘方式仍会受到文化偏好的影响，而文化偏好的改变非常缓慢。所以，如果你想在阿根廷找工作，那么无论你从事哪一行，都别忘记在"雨中人"画上地面。

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