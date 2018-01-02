新一代年轻人退休养老理财观
谈到责任心，"千禧一代"的口碑往往很差。很显然，他们换工作的频率太高了。他们离婚率很高，而且忙着把钱花在吃喝玩乐上面，却不会存钱买房，也不准备长期储蓄。
最近对1,037名美国人进行的调查发现，只有不到三分之一的千禧一代缴纳退休金。但Merrill Edge的另外一项研究表明，他们的确在存钱——只不过，他们不是存钱养老。那么，千禧一代在理财方面的能力真的不如前几代人吗？
或许并非如此。时过境迁，年轻人都在回避为退休生活做规划的想法。这种观念并非新生事物。例如，1998年的一项研究发现，比较年轻的"婴儿潮一代"为退休生活存下的钱少于年龄较大的"婴儿潮一代"。
奥克拉荷马州立大学退休规划研究室主任道格拉斯·赫尔希（Douglas Hershey）表示，这不只是千禧一代的问题，而是年轻人的共性。
"我不认为千禧一代对退休的重视程度或态度，与20多岁时的婴儿潮一代有太大区别。"
他表示，更重要的是某些能够影响你储蓄方式的心理特征，这与年龄无关。他指出，未来时间洞察力便是因素之一。"有人会思考未来5年、10年、20年的事情，还有的人更看重当下。这是一种非常稳定的个性特征，往往会伴随人的一生。"他补充道，想要预测一个人是否会为退休生活做规划和储蓄，小心谨慎和看重细节是比较好的参考因素。
即便如此，他也指出，现在这代人面临着一些紧迫的财务担忧，例如房价和教育费用的上涨。
33岁的索菲亚·贝拉（Sophia Bera）是一名财务规划师，来自德克萨斯州奥斯汀 ，她也是Gen Y Planning的创始人，主要为不到36岁的客户服务。她发现，千禧一代更关心积极偿还学生贷款，而不是存钱养老。
"如果他们读了法学院或医学院，他们就会说，虽然明知道应该存钱养老，但还是希望先偿还学生贷款。对千禧一代来说，没有债务就像新的'美国梦'，甚至比拥有自己的房子还重要，因为这会产生更多压力。"她表示，尽管从财务角度来看，应该推迟偿还贷款，但客户往往还是会选择优先偿还贷款。
面临不同挑战
要理解最近的报告中关于千禧一代不存养老钱的原因，还可以思考他们如今的养老方式。
很难泛泛来谈，因为不同国家有不同的退休制度。澳大利亚和瑞士等国有强制性养老金制度，劳动者有义务向退休账号存钱。美国等国家则设有公共现收现付制度，例如Social Security，其目的是避免退休人员陷入贫困，利用雇主的贡献来支撑个人退休账户。但需要认清一个现实：过去几十年的养老金制度和Social Security这样的社会安全网，都在面临超出以往的压力。
伦敦布鲁内尔大学银行存款和金融学教授、国家经济与社会研究所研究员菲利普·戴维斯（Philip Davis）表示，过去几十年发生的一大转变是将退休储蓄责任从公司转回给个人。
"养老机制的一大转变是从固定福利转向固定缴款。"他说，"也就是说，我们原先可以确保在死前获得一定数额的退休金，但现在逐渐变成缴纳养老金之后的福利需要取决于市场的变动。"
"现在的人们需要通过复杂的理财计划为自己规划未来，而不再让公司代表自己。这是一种相对较新的现象。"赫尔希说，"劳动者现在占据主导，他们需要制定重要决策。"
多样化
由于劳动者必须承担自我教育的义务，就不难理解某些年轻人为什么必须选择一头扎进沙子里。
但并非所有人都是如此。安格尔·费尔南德兹·阿莫瑞斯（Angel Fernandez Amores）来自马德里，曾经是一名顾问。他表示，西班牙的多数人都知道根据公共养老金系统制定计划。"尽管如此，西班牙并非处于最佳状态。人口结构正在发生深刻变化，而这些养老金是否具备长期的可持续性仍然有待观察。"
长达10年的经济危机促使他学习如何存钱养老，而他最终在几年前决定购买马德里的一处投资性房产，当时的价格还处于历史低位。
"我自己不会跟家人住到那里。但对于年轻人来说，那是一笔很好的投资，未来的收入有助于提供退休金。"他说。
千禧一代中有很多人都经历过全球金融危机，而且也都远离股市。对于把房产作为退休收入来源，他们或许更有信心。
贝拉表示，她有越来越多的客户询问关于投资房产的问题，尤其是面临居住成本高涨的城市人。"他们不会给自己买房子，反而是选择攒钱投资其他地方的住房，赚取租金。"
28岁的香港兽医尼克尔·王（Nicole Wong）计划在退休期间使用租金收入。她目前住在奥地利布里斯班。她曾经计算过自己退休后所需的资金，这取决于她能活多久，而她优先选择购买房产。"我还希望拥有至少一处房产投资和一个股票投资组合，通过这种方式来支持我的退休生活。"她表示，她在香港的很多朋友都希望退休后搬到生活成本更低的地方居住。
不过，还有人认为，他们可能永远不需要退休。至少有一项调查发现，30%的年轻受访者（18至24岁）根本不准备退休。所以，谁知道呢。这些已经颠覆无数行业的千禧一代，最终或许也能彻底改变退休生活。
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