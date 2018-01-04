“Friluftsliv”：北欧人的户外生活理念

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当时只有零下2摄氏度。在Ursvik的树林里，蜿蜒的小道两旁满是被冷霜覆盖的小草。这是斯德哥尔摩的一个郊区，紧靠着瑞典首都的科技中心希斯塔（Kista）。

然而，尽管寒气逼人，但在午餐时间，还是能在这里看到不少步行和慢跑的人。

"我们一年到头都是这样。这可以带来旺盛的精力。"任职于制药和化妆品公司Perrigo北欧总部的科学家蒂娜·霍尔姆（Tina Holm）说，"瑞典人认为，'只要穿着合适的服装，就没有不好的天气。'"

"能够看到树林里的青山绿水，已经成为我们生活的重要组成部分。" 包装开发者鲍·瓦赫朗德（Bo Wahlund）说，他是该团体的组织者，"这能加强我们的心理和身体能力。"

这种对自然的热爱涉及到斯堪的纳维亚人所谓的“friluftsliv”（发音是"free-loofts-liv"）的核心。这个词可以翻译为"户外生活"，它于19世纪50年代由挪威剧作家兼诗人亨里克·易卜生（Henrik Ibsen）推广开来。易卜生用这个词来描述前往偏远地方寻求精神和肉体幸福的价值观。

Image copyright Alamy Image caption 瑞典的户外活动长久以来都是一项具有文化意义的重要制度，成为一种平衡工作与生活的方式（图片来源：Alamy Images）

如今，这个词在瑞典、挪威和丹麦得到更加广泛的应用，可以用于表达各种各样的活动，从午餐之后在林中跑步，到骑车上下班（或在雪天越野滑雪上下班），再到与朋友一起在湖畔桑拿（之后往往会到冰冷的湖水中泡一泡），或者单纯在山中的小木屋里放松休息。这个概念与“allmansrätten”（漫游的权利）紧密相连。斯堪的纳维亚国家都有类似的法律，允许人们到任何地方行走和露营，只要他们尊重周围的自然环境、动物植物和风土人情即可。

自然风光

"北欧拥有悠久的户外生活历史，而且已经融入这里的文化，因为我们这里地广人稀。"安吉莉卡·梅耶斯泰德（Angeliqa Mejstedt）解释道，她在瑞典韦斯特罗斯市（Västerås）经营着当地最大的户外博客之一——Vandringsbloggen。

"即便是在城镇化程度提高之后，我们仍然很愿意回到大自然的怀抱，而在过去100年，像童军（Scouts）和旅游委员会这样的团体也都组织和教育人们如何度过户外生活，以及为什么要进行户外活动。"这位作者写道，他还是一名顾问，专门为企业和新移民讲述“friluftsliv”的历史和好处。

仅在瑞典这个拥有1,000万人口的国家，就有25家跟“friluftsliv”有关的非盈利组织，总计170万名会员参加了全国各地的9,000家地方性和区域性俱乐部。瑞典统计研究院（Statistics Sweden）表示，大约三分之一的瑞典人至少每周进行一次户外活动。有超过半数人口去过乡下或海边的夏日小屋。

斯堪的纳维亚的很多雇主也都鼓励员工在工作时间到户外走走。像瓦赫朗德和霍尔姆这样的制药公司员工身穿的色彩鲜艳的运动服，表明这些人都准备在工作期间锻炼身体。他们每周都能在俱乐部会面一次，这还要得益于公司每周三从员工的日程表中空余出来90分钟的政策。没有企业会强制任何人锻炼，但多数员工都自愿为之，很多人都会径直前往附近的林地。

当"苹果或谷歌这样的炫酷公司"因为尝试类似的项目而登上媒体头条时，瓦赫朗德感觉很好笑，他们指出，"这在瑞典很常见，很多公司都这么做。"

Image copyright Alamy Image caption 瑞典总共有170万名会员参加了全国各地的9,000家与"friluftsliv"有关的地方性和区域性俱乐部（图片来源：Alamy Images）

灵活工作制

由于国家政策鼓励父母双亲参与家庭生活，所以灵活工作制已经在斯堪的纳维亚非常普遍，而很多企业也因此为员工创造机会，使之可以有机会经常发展自己的爱好——包括各种户外活动。

"我们拥有非常自由的工作环境，我们相信，如果能让员工自己决定工作时间，就能取得最好的工作效果。"雅克布·帕尔莫斯（Jakob Palmers）说，他是挪威首都奥斯陆的设计公司Graphiq的联合创始人，"这意味着人们可以在太阳升起的时候去体会friluftsliv，等到天黑了再去工作。"

该公司还尝试在附近的池塘边举行户外会议，他们还准备等到天气变暖时更多地从事这种活动。"走出大楼之后，你立刻就能获得不同的视角。"帕尔莫斯说。

鼓励员工进行friluftsliv的公司甚至可以获得税收减免待遇：瑞典和芬兰的企业可以为员工的体育活动或设备提供补贴，而部分芬兰企业还开始针对骑车或走路上班的员工发放补助。

Image copyright Alamy Image caption "friluftsliv"（户外生活）这个概念最早在19世纪50年代由挪威剧作家兼诗人亨里克·易卜生推广开来（图片来源：Alamy Images）

然而，虽然这都表明斯堪的纳维亚人对待friluftsliv的态度就像对北欧森林一样痴迷，但却有迹象表明，情况开始发生变化。

易卜生或许可以在乡间行走时理清思绪，在这个由欧洲数字化程度最高的经济体组成的地区，friluftsliv中蕴含的"偏远"元素似乎已经感觉不太明显。

高速宽带和广泛的3G或4G移动网络覆盖率，确保这里几乎可以随处接打电话、收发邮件，接收Slack通知。与此同时，全球化也意味着越来越多的北欧公司需要与不同时区的同事和客户保持联系。

瑞典最大的工会Unionen报告称，虽然有的人信奉自由工作，或者"随时随地"查看信息，但越来越多的成员因为无法像以前一样在周末和节假日放松而感觉紧张。

"我们都很努力，也很忠诚，这种忠诚意味着我们中的某些人在不合适的时候从事的工作有点过多——例如在帆船上，以及在避暑别墅里。"该工会副主席彼得·希尔博格（Peter Hellberg）说。

"我目前正在规划自己的friluftsliv。以前可以直接动身。现在，我必须确保自己有时间在星期五5点去大自然散散步。"他说

他还担心，这一地区的创业热潮导致新一代企业家不确定自己什么时候可以停止工作。"我们有数万名会员是自己给自己当老板。他们没有人说话，所以就没有人理解，也就无法意识到自己什么时候达到极限。"

Image copyright Maddy Savage Image caption 斯德哥尔摩人在Värmdo使用手机（图片来源：Maddy Savage）

但还有人认为，年轻的斯堪的纳维亚人只是在寻找休息和恢复精力的新方法，尽管花费的时间更短。

"我认为，对friluftsliv来说，我们这代人面临的真正风险在于，我们不想长时间坐在乡下，什么也不做。"瑞典绿色能源创业公司Watty首席执行官哈吉尔玛·尼尔松尼（Hjalmar Nilssonne）说，"我们想做振奋人心的事情，我们想去旅行，我们想看看新地方，认识新朋友。"

他认为冥想、沉默静养甚至迷幻剂，都成为了新的放松方式，成为了传统户外休闲方式的热门替代品。

"现在出现了这种有些反文化的情况。所以我认为，对我们来说，我们这代人或许可以找到其他类似于friluftsliv的方式（至少在大城市），或许更多地在于精神层面。"

瑞典的数据证实，年轻人在户外活跃的时间过去30年略微有所减少，约有25%的年轻人每周至少在乡下或树林里待一段时间，而20世纪80年代初达到29%。

但安吉莉卡·梅耶斯泰德坚称，她的博客取得的成功，以及她过去一年在23个地方组织的100多场远足活动，都表明friluftsliv仍在激励斯堪的纳维亚的年轻人，而这个概念也在数字化日益盛行的时代找到了新的繁荣方式。

"我们跟屏幕待在一起的时间越长，就越要回归根本。但我认为，数字时代可以在很多方面帮助我们。例如，借助现代化的搜集应用，它就能简化我们规划探险的过程。"她说，"我还发现拍照也很有意义，因为这能让我为户外活动增加更多的价值，我认为其他人可能也有同样的感受。"

她还相信，虽然其他国家可能在推广friluftsliv方面也有相同的历史传统或基础设施，但这仍然是一个可以快速输出的理念。

"如果你有时间在Netflix上看《权利的游戏》（Game of Thrones），那也应该有时间去户外活动一下。这是个选择问题。"她说，"能够看到一些绿色的东西，真的能给日常生活增加一些价值。"

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