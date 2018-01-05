西装历久不衰的真正原因

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坐落在伦敦梅菲尔区（Mayfair）一带的亨利·普尔公司（Henry Poole & Co）店门，刚好处于萨维尔街（Savile Row）的核心地带——这条街俨然成为了高档男士西装的代名词。

该公司的历史可以追溯回1806年。在随后的一个世纪里，英国时尚风潮席卷全球，而英国人喜欢的这种略显忧郁的西装也成为国际规范。可为什么会出现这种现象？

由于每套亨利·普尔公司西装的价格极高（大约5,300美元左右），我们很容易想当然地认为定制西装是专为精英准备的奢侈品，但该公司总经理西蒙·康迪（Simon Cundey）却不这么认为。

"这是一种功能性服装。绅士们穿着它仍然感觉放松而安心，而且很高兴能穿上合身的西装。"康迪提到西装经久不衰的吸引力时说道，"很多人都是商务人士，没有太多时间挨家商店去寻找合适的衣服。虽然价格较贵，但如果你把这笔钱分摊到10年（通常都能坚持这么长时间），那就会成为价格中的一项合理因素。"

Image copyright Getty Images Image caption 20世纪20年代，白天的正式场合男士穿着标准正装燕尾服，其他时间才穿短款西装（图片来源：Getty Images）

基本款的西装从17世纪就已经出现，而当代款式的西装是从20世纪初才开始出现的。款式基本保持不变，并且在全球各地精英人群中传播开来，之后又被普通人接受，最终，连女性也开始穿着西装的变体。

纽约时尚技术博物馆馆长瓦莱丽·斯蒂勒（Valerie Steele）认为，西装之所以能够经久不衰，"是因为它诠释了现代性。"她说："我认为它看起来很现代，很有效率。有人或许会说，这是一种功能性服装，我倒是认为，它诠释了现代性、功能主义和身份等多重因素。"

对现代西装的起源十分精通的时装设计师保罗·史密斯（Paul Smith），曾经为平克·弗洛伊德（Pink Floyd）和披头士（Beatles）等乐队，以及大卫·鲍伊（David Bowie）等歌手设计过服装。

Image copyright Alamy Image caption 保罗·史密斯在职业生涯中曾经为很多时尚人士设计过西装，大卫·鲍伊就是其中之一（图片来源：Alamy）

"我每天都穿西装，周末也不例外。"他在位于科芬园（Covent Garden）的工作室里接受采访时说，那里从1979年开张至今。他表示，当初只有商人或参加婚礼、葬礼或工作面试的人才穿西装。但得益于史密斯和乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）以及其他男装设计师的推动，传统西装开始改变。

"我们软化了传统西装的版型，"他提到传统设计时说道，"软化了垫肩，让西装更加容易穿着，因为很多人都喜欢前面带拉链的牛仔夹克，或者更加休闲的服装。"他说，年轻人可能会到他店里寻找条纹西装这样的面料，但他们不会用白条纹来贯穿，也许会搭配淡黄色条纹。

不过，虽然史密斯忙于帮助人们从人群中脱颖而出，经典西装仍然得以延续。位于布莱顿（Brighton）的英皇阁（Royal Pavilion）的时尚馆长马丁·佩尔（Martin Pel）将西装称之为"伟大的校平机，穿上它可以让人们地位平等，直接洽谈生意，不必考虑穿着者的背景、来历或地位。"

瓦莱丽·斯蒂勒也认同这种看法："有人认为，如果你穿一套西装，衣服本身并不招人注意，你身上没有什么显眼的东西，你只是穿着得体，我认为这很重要。"

Image copyright Alamy Image caption 在美国电视剧《金装律师》（Suits）里，梅根·马克尔（Meghan Markle）扮演麦克·罗斯（Mike Ross）的女友、律师蕾切尔·赞恩（Rachel Zane）（图片来源：Alamy）

斯蒂勒提到了时尚历史学家安妮·霍兰德（Anne Hollander）的研究成果，后者指出，"西装长盛不衰的原因之一是它突然之间把身体理想化了。通过垫肩和调整后的比例，你可以复制好看的体型，还能遮住不太好看的身体。"

在战争期间，适应这种工人装束还有另外一种作用。20世纪40年代，女性开始承担男性的工作，她们也穿上了带有阳刚之气的西装。马丁·佩尔解释道："这很实用，相当于在说：'让我们着手去干需要干的事情吧。'男人去打仗了，所以女人都穿上了西装——她们不穿长裤，而是改成了裙子——所以由女性来处理业务。这是一种很实用的衣服，但除此之外，它还有很多作用。"

制服

当然，从历史上看，这种实用的模式和服装的融合也被用于维护权力。中国1966年的文化大革命是毛泽东为了塑造一个新型国家而发起的残酷尝试。与其他独裁统治者一样，毛泽东也对人们的日常生活细节展开细致审查；对人民能读什么书、看什么东西、说什么话，甚至穿什么衣服，都加以限制。

他们穿的衣服叫"毛装"，又称"中山装"，因第一代国民革命领袖孙中山而得名。这种衣服有三种颜色——工人穿蓝色，党员干部穿灰色，军人穿绿色。

Image copyright Getty Images Image caption 设计师保罗·史密斯构思了很多想法，把西服当成制服，还融入了明亮的色彩，并在他的设计中软化了版型（图片来源：Getty Images）

那么，在民主的现代西方社会中，西服仍然有一席之地吗？

西蒙·康迪感觉，在商业场合，"如果你要投资什么东西，或者与别人会面或探讨某个项目，这会让男士感觉更加安心……因为这标志着一种尊重，表示你很重视某件事情。"

"我认为西装不会消失。"马丁·佩尔说，"我认为这是一种非常重要的设计。无论是每天都穿，还是偶尔穿穿，我都不认为它会消失。"

正如保罗·史密斯所说："无论你13岁还是100岁，无论你是摇滚明星还是学生，西装都有一席之地。"

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