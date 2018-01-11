职场上的“单身歧视”真的存在吗？

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加尼斯·查卡（Janice Chaka）利用午餐时间为一个来自郊区的好友组织了一场临时安排的烹饪课。由于回来的路上堵车，她最终到办公室的时候晚了5分钟。

"我被问了很多问题，最后只能留下来多干点活。"她说，"但我知道，如果我因为带孩子去看医生而迟到，那根本不是问题，我甚至可能整个下午不来上班都没事。"

那是10年前的事情，查卡当时在墨西哥瓜达拉哈拉（Guadalajara）从事人力资源工作。但她表示，当她20几岁的时候，类似的经历在美国和墨西哥的"财富100强"公司中很常见——当时的她要么单身，要么虽有恋爱对象，但还没有孩子。她表示，在选择休假日期的时候，有孩子的同事也能获得优先待遇，而单身或没有孩子的员工却很难请假照顾家中的老人，或者经常被安排出差。

Image copyright Getty Images Image caption "一定要让员工知道，他们也可以享受完整生活的所有权利。"Facebook首席运营官雪莉·桑德伯格说（图片来源：Getty Images）

"他们的假设是，你可以放弃一切，而且对世界了无牵挂。"查卡说，"实际上，作为单身人士，生活成本更加高昂，你必须独自处理所有事情。一旦出现问题，你在财务上没有人可以依靠。"

虽然很难通过明确数据来证明单身人士在职场中面临的间接惩罚，但最近针对2.5万名英国员工进行的调查却发现，28至40岁之间且没有孩子的女性中，有三分之二感觉她们的工作时间更长。越来越多的员工、学者和分析师也都在记录这一问题。

职场"老黄牛"

在为自己的《单飞》（Going Solo）一书进行调研时，纽约大学社会学教授埃里克·克林南伯格（Eric Klinenberg）采访了欧洲和美国的数百名单身人士，发现"人们普遍认为单身人士是公司里任劳任怨的老黄牛。"

"我见到不计其数的职场人士抱怨说，他们的管理者认为他们在深夜和周末都可以随时接受任务，因为他们没有孩子或配偶。"他说。

"我还遇到几个女性说，她们应得的加薪被取消了，原因是管理者认为她们不像同事那么需要多赚钱。"克林南伯格说。

加州大学圣芭芭拉分校心理学教授贝拉·德保罗（Bella DePaulo）在她的著作和研究中研究了这个现象，并用"单身歧视"（singlism）来定义这种针对单身人士的侮辱、成见和歧视。她认为，这种现象在职场和整个社会都很普遍。她表示，很多雇主在对待单身员工时都忽视了一个问题，这些人远不像他们认为的那么孤僻，反而更有可能积极地活跃在自己的社区，而且与朋友建立了紧密的关系，"尽管并不是传统意义上的家庭，但依然很有家庭的感觉。"

Image copyright Jonas Almeling Image caption 对曾经是创业者，目前担任瑞典一家出口和贸易代理公司创新主管的乔纳斯·阿尔梅灵来说，宽宏大量是一种不断的平衡（图片来源：Jonas Almeling）

那么，如果感觉自己因为个人的生活选择或现状而遭到排挤，单身人士应该如何才能在不影响自己的职业和声誉的情况下加以应对？

"不要对你所在的环境发牢骚。"这是英国商业导师大卫·卡特（David Carter）给出的第一条建议。

他表示，"答案就在人群里"。单身同事应该考虑联合起来向公司确认和提出改革措施，给整个组织带来利益，同时证明他们具备解决问题的能力。

由于选择晚婚甚至不结婚的人达到了空前的数量，这可能比以往任何时候都更容易实现。皮尤2014年发布的一份研究估计，大约四分之一的美国年轻成年人到了50岁时都没有结过婚。而根据欧盟统计局（Eurostat）的数据，欧盟2016年最常见的家庭类型就是单身。

卡特推崇的一种方式是共享经济积分制度，通过数字化追踪甚至实体按钮来实现，从而为员工提供交换时间或任务的机会，还可以在帮助他人时换取回报。只要确保没有人能够获得超过5个点的积分，最终就不会有人获得不公平的优势。

"关键不再于你如何利用休息时间——无论是蹦极、购物、约会还是带孩子参加学校的活动——而在于能在适合自己的时候每周工作40小时。"他说。

卡特允许自己的员工"随时随地工作，只要能把任务完成即可"。但他也承认，他所推荐的积分系统对于规模较大的公司来说，可能比较难以实施。但他也坚称，那些无法为所有员工提升灵活性的公司最终将会失去人才。

Image copyright belladepaulo.com Image caption 贝拉·德保罗发明了"单身歧视"这个词，以此描述针对单身人士的侮辱和歧视，她认为这种现象非常普遍（图片来源：belladepaulo.com）

"恐龙灭亡是有原因的。除非你能在招聘和挽留人才方面适应并拥抱灵活性——这符合千禧一代的思维——否则就会重蹈恐龙的覆辙。"他说。

选择

Facebook首席运营官雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）在她出版的《向前一步》（Lean In）一书中也表达了类似的观点，并被广泛引用。她分享了一个单身女性的故事，她认为，参加聚会应该跟参加孩子的足球比赛一样，成为按时下班的合理理由，因为她需要认识一些新朋友才能最终组建家庭，拥有自己的孩子。"一定要让员工知道，他们也可以享受完整生活的所有权利。"桑德伯格对管理者建议道。

其他企业领导者则认为，要在工作安排上对所有员工一视同仁，只是说起来容易做起来难。

"有的员工为人父母，有的还没有孩子，他们的观念存在差异。如果你没有孩子，其实就看不到这对你的生活和重点带来了哪些变化。"乔纳斯·阿尔梅灵（Jonas Almeling）说。他曾经是创业者，目前在瑞典的一家出口和贸易代理公司担任创新主管，他也是一个孩子的父亲。

"一个人下班后要去划皮划艇，另一个人要去幼儿园接孩子，他们之间的灵活性肯定不同。"他说。

"但另一方面，一个有价值的员工也应该拥有品质较高的生活，无论他们做出何种选择。所以或许有必要拓宽视野。"

Image copyright Janice Chaka Image caption 加尼斯·查卡有时感觉自己因为没有合适的理由离开办公室而遭到不公平对待（退片来源：Janice Chaka）

那次烹饪课已经过去10年，加尼斯·查卡现在成了一名成功的商业教练、咨询师和播客播主。她承认，如果她在其他同事想要陪孩子的时候请假，就会感觉内疚。她有时甚至感觉应该夸大自己按时下班的原因，避免让人以为她是一个不在乎别人家庭的人。但自从离职创业后，她建议客户不要采取这种方法。

"无论你有没有孩子，都不应该感觉自己在工作与生活之间的平衡受到威胁或不利影响。"她说。

她的建议是对你应聘的企业展开全面的研究，事先了解他们的文化和政策。从更实际的角度来看，一旦入职，她建议不要在社交媒体上与工作中的同事成为好友。这样一来，当你需要赶紧下班，或者想要享受一天的假期时，他们就没有机会评议那些在你很看重的活动中拍摄的照片。

"找一家不过问或者不在乎你为什么要请假的公司。你仍然可以得到晋升，但工作上不需要更加努力，也不需要付出更长时间，只是要在方式上更聪明一点。"

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