老板如何阻止员工上班时上网闲逛

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网络闲逛（Cyberloafing）指的是在工作时间从事与工作无关的网络活动，这是现代社会的一种降低工作效率的形式。现在很少有员工盗窃公司的财物，但由于工作环境中有各种各样的数字设备，让很多员工可以盗窃公司的时间。

网络闲逛或许并非恶意，但也并不总是如此。事实上，我们在研究中发现，网络闲逛可能与日常的"黑暗"人格特征，以及自以为可以逃脱惩罚的能力有关。

那么，哪些人更容易出现网络闲逛？原因何在？

Image copyright Getty Images Image caption 现在很少有员工盗窃公司的财物，而是通过网络闲逛盗窃公司的时间（图片来源：Getty Images）

占便宜

共有273名员工完成了我们的在线匿名调查，以此衡量他们的网络闲逛情况和日常的"黑暗"人格特征。

这些特征被视作具有社会破坏性的黑暗三人格，表现为麻木无情和寄生性利己主义（精神病态）、操控性（马基雅维利主义，Machiavellianism），以及傲慢优越（自恋），而且不同程度地存在于普通大众群体。

我们预计，由于我们愿意牺牲其他利益而追求某些东西，在可以相互比较的情感权利中，黑暗三人格较为严重的人更有可能出现网络闲逛。

我们还研究了人们在多大程度上认为自己能在工作中侥幸逃脱（他们自认为的欺骗能力）。不出所料，具备与黑暗三人格有关的优越感的人，往往感觉自己比别人更聪明。

在参与调查的人中，我们发现，精神病态、马基雅维利主义和自恋都通过它们与自认为的欺骗能力之间的关系，与网络闲散行为建立联系。换句话说，黑暗三人格程度较高会导致人们更相信自己可以逃脱惩罚，从而与较高的网络闲逛有关。

我们的发现表明，无论自认为的欺骗能力高低与否，亚临床精神病态程度较高的人可能都会从事一些网络闲逛行为。这符合精神病态的特征：精神病态特征较高的人往往缺乏懊悔心，不会感到内疚，而且有可能不太担心被人发现。

考虑到我们的调查都采用自诉形式，而且以女性为主，所以还需要进行更多研究。但研究结果还是引发了一些有趣的问题，涉及到职场和他们处理这种行为的能力。

老板应该担心吗？

网络闲逛对组织层面造成的影响多种多样，例如，可能导致员工的精力暂时分散，还有可能给公司的资源或安全造成严重破坏（例如，降低网络性能或感染计算机病毒）。

我们的研究表明，如果雇主想要减少网络闲逛情况的发生，采取措施来应对员工自认为的欺骗能力就会很有帮助。加强问责机制可以起到一定的震慑作用。

Image copyright Getty Images Image caption 精神病态、马基雅维利主义和自恋都通过它们与自认为的欺骗能力之间的关系，与网络闲逛行为建立联系（图片来源：Getty Images）

雇主可以告诉员工，所有的上网活动都会被监控，但这种方式也有可能侵犯员工隐私，营造令人不悦的工作环境。

幸运的是，网络闲逛并不是一种完全负面的职场行为。上网浏览也会对员工情绪产生积极影响，成为一种释放压力的方法。这还能提高某些情况下的生产力，让员工可以通过短暂的休息恢复专注力。

全时间在线

当员工把个人的在线活动融入工作时间的同时，他们的工作或许也会蚕食个人生活空间。

上网设备和在线工具鼓励我们全天候与职场联系起来。有一项研究表明，获得公司提供的智能手机后，员工就会感觉要时刻与职场保持联系，并作出响应。

对雇主来说，这可谓喜忧参半。随时待命的观念可能增加员工的工作量。但全天候联系也有可能让员工感觉筋疲力尽。

员工历来都希望寻求"工作与生活之间的平衡"，但对某些人来说，二者之间的界限已经非常模糊。

网络闲逛和全时间在线可以被当成同一枚硬币的两面。现在的人需要在工作中处理个人在线活动，回到家后也要处理各种工作。

"平衡"的新定义？

有研究认为，这种说法也应该与时俱进，因为员工现在寻求的是"工作与生活的灵活性"，让员工可以控制他们投入到工作和生活中的时间，并在必要的时候将二者结合起来。

Image copyright Getty Images Image caption 当员工把个人的在线活动融入工作时间的同时，他们的工作或许也会蚕食个人生活空间（图片来源：Getty Images）

例如，你观看孩子的足球比赛时可能会接到一个工作电话，但也会在工作时间给最好的朋友寄送生日礼物。关键在于，员工要感觉自己有能力处理相互竞争的需求。

探索性的研究表明，家庭与工作边界的灵活性与较高的工作满意度有关。同样的研究也显示，对于拥有可渗透性工作边界的人（也就是能在工作中处理私人事务的人）来说，有时效性的工作和家庭冲突都更少。然而，对于那些拥有可渗透性家庭边界的人（也就是允许占用私人时间来处理工作的人），有时效性的工作和家庭冲突也更多。

我们的研究表明，员工是否自认为有能力占雇主的便宜是网络闲逛的关键所在。但这也是双向的：雇主也需要思考，他们是否也占了那些处于"全时间在线"状态的员工的便宜。

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