富豪与精英们享受的顶级专人服务

试想,如果你想在巴黎凯旋门顶上吃一顿私人早餐,想在最后一分钟订到The French Laundry的晚餐,甚至想在托马斯·凯勒(Thomas Keller)的家里品尝他为你准备的私人菜肴。

这种独一无二的体验并非普通大众所能享受。但对于少数特权阶级(例如那些收入高但时间少的"空中飞人")来说,却有一批专门满足他们每个奇思妙想的"专人服务团队",形成了一个完整的产业。

这些俱乐部的顶级会员拥有专门的"生活方式管理"团队,团队成员跨越多个大洲,为他们提供各种服务,包括安排旅行、引荐重要人士以及邀请其参加热门社会活动。

对豪华旅行公司Sienna Charles创始人贾克林·西恩纳·尹迪亚(Jaclyn Sienna India)来说,拒绝客户的要求,对客户说"不",会让她的公司彻底完蛋。

她经常收到很多看似无法实现的要求。例如,预订早在几个月前就被抢订一空的热门酒店,安排法国顶尖时装设计师陪同客户进行私人购物。这只是她工作的一部分而已。

"如果我需要坐飞机才能完成客户交付的任务,或者要跳上出租车跟某人当面对话,我肯定会这么做。"她说,"在我的世界里,任何事情都有可能。"

她曾经为美国前总统乔治·HW·布什(George HW Bush)安排了一趟埃塞俄比亚之旅,并且亲自在行李箱里放了一些不含酒精的啤酒和花生酱,确保布什出国时也能用合适的佐料制作自己喜欢的零食。

"这些事情根本没法提前准备,我们收到要求后,无论是什么任务,都必须想办法完成任务。"

好在很多客户都财大气粗。"很显然,如果你足够有钱,任何事情都有可能实现。"她说。

豪华旅行专人服务正在逐渐增加,而尹迪亚的公司只是其中的一家。他们的客户都在花费更多的资金追求体验,而非物质。而2017年的一项研究也表明,豪华旅行行业的年增速超过整个旅行市场。

《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上发表的一项引人关注的研究发现,花钱请人完成任务,腾出时间去好好体验,可以减轻压力,提升幸福感。

这就难怪有钱人开始花钱买时间了。

无微不至

作为奢侈手袋设计公司Mulberry的全球视觉营销负责人,布拉德利·泰勒(Bradley Taylor)经常出差。

他5年前一时兴起加入了一家高端专人服务,立刻就被深深吸引。

泰勒表示,他多数时间都出门在外,往来于办公室和机场之间,所以如果能让人帮助其处理后勤事务,有助于他的生活一帆风顺。

他使用这个专人服务来预订可以携带宠物入住的酒店,给他的狗配备专用的床铺和服务;或者把他喜欢的那些很难找到的伏特加送到他在世界各地下榻的酒店里。

"我感觉他们已经提前打电话把一切安排妥当。当我到达某个地方时总会有一点惊喜,他们会在我之前想到许多事情。"他说。

珍妮·格雷厄姆(Jenny Graham)是伦敦高端专人服务Quintessentially Travel的负责人——泰勒就是这家伦敦公司的会员。

客户不需要成为会员也可以使用这些服务,但不同等级的会员可以获得不同程度的关注。入门级会员获得的服务与旅行社类似:例如,对比机票价格,在需要改变旅行计划时更新行程,另外还能享受遍布世界的"专人服务网络"带来的额外利益。

这种服务有什么缺点呢?它的花费远超过常规的订票代理。专人服务的入门级会员年费起价约5000英镑(6737美元),最高的"精英会员"年费可达1.5万英镑。此外,定制服务的价格各有不同,但企业通常不愿披露具体价格有多高。

格雷厄姆负责管理洛杉矶、纽约、伦敦、迪拜和香港等地的办公室,她的工作没有一定之规。

例如,最近有客户给她两天时间,不计成本地在加州纳帕谷(Napa Valley)组织一场奢华的60岁生日庆典,还要让一位米其林星级主厨在葡萄园里准备一场郊游会餐。

但她表示,最有挑战的还是紧急任务。

有一次,她的一个客户因为飞机延误被困在香港。他需要到伦敦参加一场重要会议,这关系到他公司的销售业务,所以一旦错过,后果非常严重。

"30分钟内,我们就在香港机场给他找了一架私人包机,让他可以提前到达目的地。"

"从机场开始"

尹迪亚对客户表示,体验其实是从机场开始的。去过一些公众难得一见的高级机场休息室后,她就不愿再回到常规渠道了。

洛杉矶、伦敦、巴黎和加勒比海的圣基茨岛(St Kitts)有一些专享的私人机场休息室。无法使用常规的航班积分项目享受那里的服务,因此完全独立于正常的机场体验之外,需要付费才能使用。

洛杉矶国际机场今年早些时候开设的私人休息室(The Private Suite)就是这样一个休息室。

最少支付500英镑(678美元),就会有专门的豪华汽车从指定地点接送客人和行李,把他们带到私人休息室。通过私人安检程序进入,从而与其他旅客隔离开来。他们之后可以在豪华房间里休息,然后乘车到达停机坪后,通过特殊的梯子登上飞机。

随着豪华旅行公司越来越多,似乎任何事情都有可能实现——当然,前提是你得有钱。

