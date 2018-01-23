为什么创业对女性更加困难？

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你的小项目能否最终在2018年变成摇钱树？很可惜，对多数女性来说，这个梦想不太可能变成现实。英国银行NatWest的研究发现，女性创办公司的概率比男性低三分之一，对失败的担忧成为一个重要障碍。

究竟是什么阻碍了我们的步伐？

博客写手、播客主播兼作家艾玛·加农（Emma Gannon）有这样一套理论：她认为，女性面临着集体信心危机。"我们有各种工具，我们有Wi-Fi网络，我们周围有各种励志人物，我们也经常看到其他人在社交网络上的各种行为。但还是有一个东西阻碍着我们。"

她表示，她们面临的三大挑战是：时间、金钱和信心。"我认为，如果我们能够克服这些东西，就会创办更多企业。"

欧特佳·乌格巴（Otegha Uwagba）是“Women Who”的创始人，这家组织专门为创意行业的女性提供关系和支持。与她合作的女性都经营着自己的企业，有的是兼职，有的是全职。

"关键是要找到一个小众市场，找到其他人没有从事的业务。"她说。如果你没有从事全新的业务，那就要有独特的卖点，需要对现有的想法进行调整。"这是取得成功的关键。"

Image copyright Emma Gannon Image caption 艾玛·加农曾经从事社交媒体行业，现在则靠博客和播客为生（图片来源：Emma Ganon）

拭目以待

劳拉·穆迪（Laura Mudie）对于如何寻找小众市场了如指掌。在20岁时拿到护士证后，她在护士手表市场找到一个空白。

她注意到，常规的护士手表是"纯银色的，非常单调，所以我想，'为什么不在其中增加一点乐趣。'"所以她开发了不同的设计，配有"花朵、猫咪、小狗、星星，和各种你能想到的东西。"

23岁时，她坐飞机去了一趟中国，跟一些工厂沟通了这些产品的生产事宜，于是就开始了创业历程。

"这有点疯狂。"她承认，"我没受过商科教育。我当时很年轻，那时候的我无所畏惧，我已经去过亚洲了……所以在当时算不上什么了不起的事情。现在，当我讲起10年前的故事时，人们都很难相信。但在当时，这似乎是很自然的事情。"

"我们其实第一年就盈利了，这很不同寻常。"她说，"我觉得我们很幸运，因为人们购买我们的产品后就会在每天工作期间在其他潜在用户面前佩戴。"

对于一家初出茅庐的创业公司来说，立刻盈利并非常态，那么，你是否要拥有一些可供亏损的经济基础才能考虑创业呢？

乌格巴不这么认为。"很显然，有一张安全网，比如提前存点钱，真的可以在你勇往直前的时候起到帮助。很显然，很多企业都不能立刻盈利。但我真的希望金钱不要成为女性创业的障碍。"

Image copyright Alamy Image caption 乌格巴和加农表示，在日常工作开始前，早起从事自己的项目比晚上加班效率高得多（图片来源：Alamy）

如果你已经有了一份工作，那就可能面临因为集中精力处理副业而辞职的风险。尽量不要把正常的工作时间浪费在个人项目上。这是乌格巴对那些试图平衡副业的人提出的第一条建议：不要威胁到你的本职工作和主要收入来源。

"试试早点起床，在工作开始前抽出几个小时的时间。我创办Women Who的时候就是这么做的。工作开始前抽出一两个小时来做副业，比晚上回家后加班的效率高得多。"

盈利问题

那么，这些副业究竟能赚多少钱？

加农有很多收入来源，包括出版协议、参加活动和播客，但她并未披露自己的具体收入。但她表示，"最近的研究显示，你可以额外赚到500至5,000英镑（687至6870美元）。"她还补充道，大约五分之一的英国劳动者都有副业，所以这是一个不断增长且符合人们意愿的趋势，在千禧一代中尤其如此。

她建议最开始要保持耐心。

"我不能直接辞职。我必须有一份工作，必须赚钱，必须支付各种帐单，必须付房租，所以要创办这家公司，我需要从本职工作中挤出一点一滴的时间。我最终辞掉了原先的工作，但这不是一蹴而就的。"

穆迪找到了另外一种方式来平衡自己的本职工作和副业。她当初受雇于英国国民医疗保健制度（NHS），担任助产士，兼职工作，每年有10个月的时间都是一周工作一天，所以她将其余时间花费在两家生产医疗配件的企业上——分别是Funky Medical Accessories和Rosa and Bo。

她兼职担任助产士并非为了那份收入，但助产士的工作不仅可以宣传自己的副业，还令她激情满满。"我很喜欢那份工作，助产士对我来说已经不再只是一份职业而已。"

加农则表示她想要纠正人们对自主创业的误解。"人们会说，'哦，我想自己给自己当老板'——实则不然，创业之后你可能就会有六个不同的老板。你总是有老板，只不过，有的老板可能当一天，有的可能当一个小时——因为你要跟客户打交道，所以不可能没有老板。"

乌格巴给那些想要离职创业的人提了一条建议："在脑海中形成一些明确的具体目标来激励自己，给自己提供方向。即便是找到新的自由职业客户，或者建立一个网站并使之运转起来，也要给自己设定一个目标，确定一个你希望完成的日期。把目标告诉别人，这样就能保持责任心。然后努力完成目标。"

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