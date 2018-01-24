是什么在推动养生食品的繁荣？

Image copyright Alamy

欢迎来到新的一年——你或许也要迎来"新的自己"。除了瘦身减肥之外，最新、最闪耀的词就是"养生"——在Instagram上搜索这个词会显示出15,315,754个帖子，令人吃惊不已。

养生行业正在蓬勃发展，但背后真的有科学依据吗？这个概念包罗万象，既包括多吃蔬菜这种常见的方式，也涵盖彻底摒弃某些食物并采取全新生活方式这种极端的行为。

这个行业里的很多人不喜欢把"养生"限定为饮食这一个范畴，但历史学家兼《2000年的节食历史》（A History of Dieting Over 2000 years）一书的作者路易斯·福克斯克劳福特（Louise Foxcroft）却持有不同观点。

"普通大众有很多饮食方式，而养生是一种获得健康生活方式的更为全面的模式；无论他们是否承认这是饮食，这其实就是饮食。这是一种养生之道，他们认为人应该苗条一些，因为苗条就是健康，所以摆脱不了饮食。"

Image copyright Alamy Image caption 近来出现许多搭着养生列车销售食品和饮料的趋势（图片来源：Alamy）

通过开发产品来迎合这一趋势的企业不在少数。饮料公司Botanic Lab创始人兼首席执行官丽贝卡·霍尔（Rebekah Hall）曾经担任了10年的投资银行家，后来创办了这家公司，希望通过这个新市场获利。例如，Botanic Lab的Refuel是一种黑色液体饮料，标签上显示，这是"一种混合了医用级木炭、原生藤草和生柚的张力亢进型饮料。"

那么，人们会买这种饮料来喝吗？就是因为喝这种饮料感觉起来比出门锻炼更容易获得健康吗？

"所有人都希望加快速度，如果你能为某人提供一种方法来解决各种麻烦，那肯定很好，这也是我们所作的事情。"霍尔说，"但这种饮料也有一些实际功效，英国的很多运动队都在使用。例如英超足球队，他们希望在锻炼之后给身体补充能量，但却不希望加入精糖和经过加工的原料。"

当人们厌倦了"养生"，开始追求新的健身和健康趋势时，会发生什么事情？

"养生领域掀起了时尚浪潮。"霍尔说，"每个星期都有新的超级食物，但我认为，作为一个包罗万象的词汇，养生不会消失。人们希望长命百岁，'不老仙丹是什么？我怎么才能延长寿命？'这方面的追求也对我们在生活方式和饮食方面的选择产生了影响。"

伦敦的Stylist Live生活方式展览上共有200个展台，数十名演讲嘉宾，还有大约20,000名参展者为那些关注养生产品的人展示各种令人难以置信的方式。其中一家名为LA Brewery的参展商是由路易斯·艾弗里（Louise Avery）创办的，该公司专门生产红茶菌，这种饮料迅速成为养生圈新宠。

"红茶菌有2000年的历史，最早来自中国。这是一种健康的滋补品，我们开发了一种作为软饮料出售的红菌茶。"她说，"这种发酵过程意味着我们只需要添加茶叶这种非常简单的作料，糖是在发酵过程中生成的，我之后还会添加新鲜水果。最终就得到了这种又酸又美味的汽水饮料。它很健康，里面什么都没有，对你身体很好。"

其他公司也跟风从各自的产品中去除了某些配料。杰米·吉贝尔（Jamie Keeble）任职于Heck Sausages，该公司开发一种无麸质鸡肉和猪肉香肠，他的很多客户都患有乳糜泻，这是一种因为对麸质的反应而引发的自体免疫性疾病。但其他人（包括吉贝尔自己）只是出于主观意愿选择直接将其从饮食中去掉。

"我并不是耐受不了麸质，但我选择不吃这种东西是因为这让我感觉有点不一样：大家都认为麸质不好，所以他们自然认为应该避开它。"他说。

Image copyright Alamy Image caption 2017年第一季度，有超过半数英国消费者购买了"无**"的产品，例如无乳制品或无麸质（图片来源：Alamy）

养生经常与另外一个流行词联系起来，那就是洁食，指的是我们吃东西时应该尽量减少加工程序。这似乎很明智，除非达到过犹不及的程度。

这个概念及其与健康的联系也引发了一些批评。丹妮拉·伊萨克斯（Daniella Isaacs）一直在伦敦表演颇受争议的舞台剧，该剧名叫《Hear Me Raw》，讲述了她吃洁食的经历。

伊萨克斯曾经也是一个忠实的洁食粉，第一次受到这个趋势吸引是因为这给她的生活带来了"控制、结构、规律"，让她可以从饮食中去掉麸质、乳制品、糖和肉。

她最终改变了轨迹，现在还把自己的经历写了下来："当然，养生里面有很多好东西，但当养生成了一个驱动消费主义的行业时，那就无法提供我们想要的答案，无法为我们提供真正健康的生活。"

请访问 BBC Capital 阅读 英文原文。