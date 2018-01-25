创新趋势：年轻科技人才去哪里创业？

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2006年夏天，蒂博·德雷森（Timbo Drayson）收拾行装离开了牛津大学，前往谷歌任职。他先是到伦敦，开发一款快速发展的视频产品，并最终因此到了美国。但到2013年，德雷森却离开谷歌，来到了地球另一边的肯尼亚首都。究竟发生了什么？

"我在谷歌工作期间，负责开发我们在中东和非洲的开发者生态系统。"德雷森说，"我真的很喜欢这样的内容，所以决定休假来到非洲中西部进行一场科技旅行。我一路上获得很多启发，认为可以通过科技解决很多重大问题。"

内罗毕拥有西非最发达的科技社区，可以媲美开普敦、拉各斯和开罗。对于像德雷森这样的创业者来说，这算得上是一个明智的战略选择。不到一年，这个英国人就共同创办了OkHi，这是一家为肯尼亚所有人提供地址的服务。

Image copyright Alamy Image caption 在KICC大楼顶上拍一张自拍照，那里可以俯瞰整个内罗毕（图片来源：Alamy）

然而，世界多数地方的人仍然不了解内罗毕。 "那里不是很危险吗？""那里的人是不是住在泥棚里？"——内罗毕的外国人经常听到全球各地的家人提出类似的问题。当听说内罗毕是非洲增速最快的城市之一，而且拥有300多万居民时，他们都感觉非常惊讶。

八年时间，这里已经变成了一个四海一家的大城市，吸引了来自非洲各地的年轻人，现在还有很多印度和中国来的年轻人。这里有摩天大楼，有购物中心，有酒店和公寓，还有电影院、酒吧、餐厅甚至溜冰场。

自从2008年以来，大量的孵化器、加速器和基金相继涌现，推动很多创业公司实现盈利。例如，肯尼亚的首家应需快递服务Sendy在Safaricom Spark Fund和XL Africa加速器的支持下实现了200万美元的融资目标，XL Africa还获得了世界银行的资助。

《颠覆非洲》（Disrupt Africa）报告显示，整个非洲的创业公司在2016年融资1.29亿美元，同比增长17%，肯尼亚吸引的投资额仅次于南非，位居非洲第二。Moringa便是其中的受益者之一。这是一家位于内罗毕的编程学校，他们为非洲培养了许多科技人才，并且在获得财务支持后面向全球扩张，2014年以来，他们已经在中国香港、加纳、巴基斯坦开设了办事处。

Image copyright Alamy Image caption Humbeo将内罗毕列为全球交通状况第二糟糕的城市，仅好于印度加尔各答。内罗毕人平均每天花在交通上的时间为62.44分钟（图片来源：Alamy）

不过，对于年轻的外国人来说，内罗毕并不是一个显而易见的选择。可以肯定的是，外国人在这里面临一些明显的缺陷和文化上的挑战，例如，同性恋在肯尼亚仍然是违法的。犯罪也是一个令人担忧的问题，白天在城市里散步没有问题，但不推荐在夜间步行。女性可以独自在城市里旅行，她们可以随意穿着，但在城市之外的一些地区，推荐穿着保守服装。部落和政治方面的紧张局势有时会滋生并引发暴力行为，尤其是在选举期间。然而，首都的大多数人都认为自己是"内罗毕人"，他们乐于谈论自己国家的历史、部落以及他们的世界观。

在美世公司2017年的生活质量排行榜上，内罗毕仅排名第186位。该报告着重强调的问题包括当地的交通拥堵、匮乏的公共交通、犯罪率、住房、一流学校和电力供应的不足——首都的供电都有可能断断续续。随着人口和二手汽车的增长，加之当地人使用火炉来燃烧垃圾和木头，导致内罗毕的空气污染已经成为一个严重的问题。

然而，30岁的蒂亚·彭（Tia Peng）认为，内罗毕的吸引力在于，这里蕴含着机遇，而且气候宜人，居民友好。她来自中国广东，效力于深圳的一家电子商务公司，这家公司在中非两地之间从事商品贸易。"我计划在内罗毕待上很长时间，至少5年。这座城市很好，我特别喜欢这里的天气，全年大约都是25度，而且阳光明媚，当地人也都很友好。"

当被问及她的家人如何看待她在肯尼亚的生活时，蒂亚·彭说:"我的家人认为我来肯尼亚发展事业是件好事，中国人相信非洲拥有光明的未来。年轻人的机会非常多，而且肯尼亚的工资比中国高。"

32岁的尤斯塔夫·米斯蒂（Utsav Misty）是个印度人，他在内罗毕的手机游戏公司Vuclip工作。他也是因为这里的机会而来到内罗毕："我来自印度孟买，那里的市场竞争非常激烈。[在内罗毕]印度人可以更容易地施展我们在祖国使用的技能和技术。肯尼亚市场反响不错，他们喜欢我们带来的技术。"

Image copyright Harriet Constable Image caption 奶酪和葡萄酒这样的奢侈品可能很贵，但Expatisan.com表示，在内罗毕的生活费比南非的约翰内斯堡便宜17%（图片来源：Harriet Constable）

这里有什么吸引力？高速互联网、全球知名的创新、大型基金以及孵化器和中心的存在，都吸引着科技人才纷至沓来。"人们集中了很多脑力来克服类似的挑战。新公司的进入门槛很低，因为一切都很集中——如果合适的人才和足够的资金都集中在一个地方，那就会容易很多。"萨米尔·易卜拉欣（Samir Ibrahim）说，这个29岁的美国人是SunCulture公司的首席执行官，该公司为当地农民提供太阳能灌溉服务。与许多千禧一代一样，曾经在纽约大学就读的他也想要一份有意义的工作，他认为，在肯尼亚创办一家科技创业公司就提供了这样的机会。

肯尼亚正在投资建设基础设施——从新建一条连接肯尼亚和埃塞俄比亚的柏油路，再到内罗毕与海滨城市蒙巴萨之间新建的标准轨距铁路。"肯尼亚是一个英语国家，它通常都很安全，西方的投资进入这个国家已经很长时间，这里还是旅游中心。这都是一个优秀的中心城市的基础。"易卜拉欣说。

Image copyright Alamy Image caption 内罗毕是全世界唯一一个拥有野生动物保护区的城市。内罗毕国家公园是一个保存完好的生态系统，你可以在那里看到野生动物在它们的自然栖息地内生存繁衍（图片来源：Alamy）

去处

Ngong是内罗毕的一条东西主干道，路边的皮埃蒙特广场（Piedmont Plaza）的四层坐落着Nairobi Garage，这是一个专为创业企业、技术人员和创业者服务的共享空间，如今已成为一个颇受欢迎的工作场所。"这里有几个主要的去处，因为外籍人士之间的关系很紧密——你刚到这里时，年长的外国人会邀请你一起去。在这里，一切都有可能，他们的心态是：'天空才是极限'。"29岁的汉娜·克利福德（Hannah Clifford）说。

另一个最受欢迎的项目是内罗毕的第一个孵化器iHub，它位于基利马尼（Kilimani），是内罗毕郊区的中心地带。这里的露台可以欣赏城市美景。许多外国人经常在Wasp & Sprout这样的咖啡厅里工作。这间波西米亚风格的小咖啡厅提供冷泡咖啡和色彩斑斓的沙发。工作过后，很多人都喜欢到Brew Bistro（位于Westlands的一间屋顶酒吧，里面配有野餐桌子、人工草皮和自酿啤酒）、The Alchemist（一间露天酒吧，每周的大部分夜晚都有现场音乐表演）和J's（一家餐厅和酒吧，有户外座位，还有一个DJ播放派对音乐，周末会一直营业到凌晨）聚会饮酒。

Westlands一直以来都是外国人居住和聚会的热门地点，因为这里位于城市中心，而且靠近商店、餐馆和卡罗拉森林（Karura Forest）——那是一片设有远足线路的巨大森林，还有一个名叫River Café的露天餐厅。这里有各种各样的住处，从单身公寓到家庭大宅。Kilimani、Kilileshwa和Lavington在绿树葱葱的郊区也很受欢迎，但没有车辆前往中央商务区。住在这里的外国人通常喜欢豪华的现代公寓，里面配有健身房和游泳池。

Image copyright Getty Images Image caption 肯尼亚的人口组成非常多元化（图片来源：Getty Images）

消费能力

在肯尼亚，科技行业的不同公司之间的工资差别很大，几乎没有什么信息可以对比不同组织之间的状况。例如，一家创业公司可能给IT项目负责人开出4万美元的薪水，但根据Glassdoor.com的数据，其他公司的薪水可能要低得多（大约为1.5万至2万美元）。虽然与英国或美国相比，这里的工资水平并不高，但这份收入足以在内罗毕过上舒适的生活。新鲜的食物很便宜，而在基利马尼这个受到外国人欢迎的地区，一套没有家具的两居室公寓每月的房租大约是9万肯尼亚先令（874美元）。酒吧里的啤酒平均售价为200肯尼先令（1.90美元），上网套餐的价格大约是每月4,000肯尼亚先令（38美元）。像奶酪和葡萄酒这样的外来奢侈品可能很贵，但是根据Expatisan.com网站的数据，内罗毕的生活费用比南非约翰内斯堡便宜17%。

当德雷森第一次来到这里时，被紧密团结的社区、社会场景和户外活动深深吸引。内罗毕似乎是一个他很乐于居住的地方。 "我想，如果我打算在一个举目无亲的国家里创业，我必须要快乐，我觉得我可以在这里获得快乐。"德雷森说，"超市里能买到Ribena和Haribo这些家乡味，肯尼亚也很有幽默感。作为一个英国人，这里给我宾至如归的感觉。我也喜欢户外运动和野营，这个国家很适合做这些事情。"

德雷森希望看到更多志同道合的谷歌前员工离开硅谷，前往硅草原。"只要有重要问题需要解决，就肯定蕴含机会。企业每年都在增长，每年都在招聘和培训人才。"

27岁的肯尼亚人莫里斯·奥提诺（Maurice Otieno）是Metta创业者俱乐部的总经理。他也相信，内罗毕的科技行业将继续吸引全球各地的人才。他认为，农业可能是一个特别有吸引力的领域。农业是肯尼亚经济的重要组成部分，在未来几年急需通过科技创新来推动其发展。"我们希望2018年及以后的时间里，能够在农业科技领域看到重大进步，人们现在都很乐观。我们仍将共同努力，把人们聚集在一起，让外国人感到宾至如归。我们肯尼亚人都很热情！"

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