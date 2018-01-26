看看世界各地上班族吃的午餐

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通过人们吃午餐的方式，可以很好地了解一个国家的工作文化。但世界各地的午餐休息时间都是什么样子？我们询问了各个地方的人，了解他们如何利用午餐时光。下面就是7种截然不同的午餐方式。

穆库尔·帕里克，印度孟买

Image copyright Mayank Soni Image caption 胡萝卜沙拉、面饼和土豆（图片来源：Mayank Soni）

Image copyright Mayank Soni Image caption 午餐配送员达巴瓦拉（图片来源：Mayank Soni）

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外送午餐

穆库尔·帕里克（Mukul Paraekh）经常会在下午花半个小时的时间在办公桌前吃午餐，他表示，孟买如今的午餐时间变少了。帕里克是一家会计公司的办公室经理，他抱怨交通堵塞和城市员工压力加大，导致时间匮乏。快速吃完午餐成了首要任务。

尽管他经常从家里带午餐，但在孟买还有其他独特的方式可供选择。装有热饭热菜的饭盒（当地人称作tiffin）是由被称为达巴瓦拉（dabbawalas）的配送员从餐厅或人们家中送到办公室的。

达巴瓦拉使用一种独特的识别码来追踪数十万的午餐，使得每百万笔交易的错误率还不到3.4次。

"这套秘密识别码世代相传，多年以来都是家族产业。"63岁的帕里克说。

莎拉·基莫诺，乌干达姆巴莱

Image copyright Lior Sperandeo Image caption 用薄饼与鸡蛋制成的卷饼（图片来源：Lior Sperandeo）

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街头午餐车

另外一个非常重视午餐速度的地方是乌干达的姆巴莱（Mbale），莎拉·基莫诺（Sarah Gimono）在那里担任一家非盈利组织的项目经理。她表示，尽可能加快速度能够给人们腾出更多工作时间，而不吃午餐的情况很少见。

"在乌干达，晚餐没有午餐那么重要，人们午餐时候还需要停下手中的工作。"27岁的基莫诺说，她通常会花30分钟吃午餐，而且会在附近的餐馆里解决。"乌干达的工作文化非常多元，午餐的时候，有的人在办公室里吃饭，还有的人到附近的餐馆里聚餐。"

基莫诺经常在乌干达各地从事各种项目，她很幸运，因为很容易买到制作迅速、价格低廉、美味可口的街头小吃。卷饼就是其中之一，把鸡蛋与炸过的洋葱和西红柿混在一起，再放到薄卷饼里制作而成。

万尼撒·蒙罗伊（Vanessa Monroy），美国纽约

Image copyright Mark Abramson Image caption 精挑细选的多种零食（图片来源：Mark Abramson）

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不是午餐的午餐

40岁的职业遛狗师万尼撒·蒙罗伊（Vanessa Monroy）表示，纽约人整个午餐休息时间都有可能在排队购买莎拉或三明治。相反，她选择在午餐时吃条状零食和其他不易损坏的食物。

"对我来说，更方便的做法是早晨在家里好好吃一顿饭，然后在包里放一些零食。"她认为，少食多餐比三顿大餐更加健康。而且可以避免饱餐一顿之后的慵懒感。

"快餐更方便，但快餐对你不好。"她说。

在美国，人们午餐休息时间通常比其他国家更短。例如，企业服务公司Edenred在2016年对其员工进行的一项调查显示，有51%的美国受访者午餐时间在15至30分钟之间，只有3%能超过45分钟，远低于法国——那里有43%的受访者午餐时间达到或超过45分钟。

菲斯·拉加斯，菲律宾马卡蒂城

Image copyright Jericho San Miguel Image caption 在街头午餐车买的鱿鱼丝、海鲜饭和咕噜肉（图片来源：Jericho San Miguel）

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街头午餐车

在一家投资管理公司担任经理的菲斯·拉加斯（Faith Ragaas）表示，街头午餐车“Jollijeep”是一种半永久性餐车，大约五年前开始作为街头商贩规范项目的一部分出现在马卡蒂（Makati）。她最喜欢的Lirios距离她的办公室只需要步行三分钟。

"除了街头用塑料饭盒出售的普通油腻食物外，还有一些不错的Jollijeep可以提供健康的家庭式午餐，让员工有了另外的选择，而不必非要去餐馆和食堂。"她说。

拉加斯表示，菲律宾很看重一天的三顿正餐，午餐时间甚至受到法律保护，让员工每工作八小时就能享受一小时的午餐时间。

弗朗索瓦·佩兰，法国巴黎

Image copyright Andrea Neri Image caption Le Robinet餐厅的鳕鱼配蔬菜（图片来源：Andrea Neri）

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餐馆午餐

法国以慷慨的工作午餐文化而著称。例如，Edenred的调查发现，有43%的法国受访者午餐时间达到或超过45分钟，72%至少每周在餐馆吃一顿饭。

巴黎产品设计师兼插画师弗朗索瓦·佩兰（Francois Pellan）经常从当地超市买吃的，然后在工作室的厨房里跟同事们共进午餐。

但他们每周至少会去一次位于20区的餐馆，时间大约为1小时。工作时，他和同事"会聊很多事情，了解他人对某个东西的观点，相互交流想法。这种对话还会延伸到用餐时间，这是法国人社交生活中很重要的一个方面。"35岁的佩兰说。

法国还有另外一项午餐福利，那里的人2014年消耗的红酒在全球占比达到11.3%。"到了周五，我们会更加放松，于是就会到餐馆里聚餐，午餐时喝杯啤酒或红酒。"

塔马·卡萨毕安，埃及开罗

Image copyright Yehia El Alaily Image caption 赫利奥波利斯美食广场的一家餐馆里的杂豆饭，这是用米饭、扁豆、意大利面、番茄酱、鹰嘴豆、油炸洋葱和杜卡（dukkah ）制作的一道菜（图片来源：Yehia El Alaily）

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在美食广场吃午餐

"我不吃快餐或垃圾食品。要么自己带午餐，要么在附近的餐馆简单买点吃的。"31岁的塔马·卡萨毕安（Tamar Kassabian）说，她在Citystars Heliopolis担任经理，那是开罗最大的商场之一。

由于早餐通常是丰盛的一餐，且早晨吃得比较晚，卡萨毕安说，午餐往往要推迟到下午3点或4点，晚餐可能在晚上9点或更晚。

"很多公司都会把下午1点到2点作为午餐时间，但人们会使用这段时间喝杯咖啡，吃点早餐剩下的东西，然后到了下午晚些时候再用半小时吃午餐。"她说。

卡萨毕安表示，过去一年左右，员工开始使用Yumamia等公司的服务（该公司把自己标榜为一家"非垃圾食品外卖服务" ）来购买更健康的外卖食品。

艾丽莎·里纳尔迪，巴西圣保罗

Image copyright Thiago Zanato Image caption 素食者的午餐：冬南瓜、鹰嘴豆、混合沙拉、葵花籽、番茄和一个用微波炉制作的鸡蛋。（图片来源：Thiago Zanato）

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自制午餐

艾丽莎·里纳尔迪（Eliza Rinaldi）在家里准备好健康的配料，然后在办公室里制作午餐。她在圣保罗中部的一家内容机构任职，担任沟通和内容总监。她的业务伙伴娜塔莎（Natascha）也跟她一样，"因为这样能省钱，而且很健康。"34岁的里纳尔迪说。

里纳尔迪表示，她的这种习惯在圣保罗并不典型，那里的午餐通常都是一天的主餐。"多数公司都提供餐券，将此作为工作福利的一部分，所以员工往往会出去吃午餐。"

"圣保罗人工作时间通常很长（经常从早上9点到晚上7点），所以花一个小时到办公室外去吃午餐就很有意义。人们试图打破长时间工作的习惯，但传统思维认为，如果你不在场，那就表示工作不努力。"她说。

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