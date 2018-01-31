怎样才能在飞机上睡个好觉？

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在"空中飞人"这个群里中，像布莱恩·凯利（Brian Kelly）这样的人堪称异类——他竟然喜欢在三万英尺的高空入睡。

凯利的绰号是"积分大神"（The Points Guy），他是纽约的一名颇有影响力的博主。离开华尔街之后，他就一直撰写各种跟航空里程积分项目有关的博文。他每年累积的飞行里程大约为30万英里——其中很多都是令多数旅行者望而却步的长途飞行。

"我在飞机上睡得很好。我喜欢坐头等舱去亚洲和澳大利亚，因为我能在飞机上享受完整的睡眠周期，我大概会睡上八、九个小时。"凯利说。虽然他有时也乘坐美国国内航班的经济舱，但国际航班都坐头等舱或商务舱。

凯利表示，坐头等舱可以获得完全的隐私。"你可以把自己裹起来，而不必暴露在开放的座位上，那里的机舱噪音大得多，旁边的人还会闯进你的空间。在飞机上美美地睡一觉的新境界是看不到其他任何人。"

但多数人还是坐经济舱，那就难免跟人争夺扶手，还要在引擎的轰鸣声中艰难入睡。即便如此，专家还是提供了一些技巧，可以帮助你像坐头等舱的人一样入睡。

Image copyright The Points Guy Image caption 布莱恩·凯利的绰号是"积分大神"，他每年累积的飞行里程大约为30万英里（图片来源：The Points Guy）

个人空间

斯坦福大学（Stanford University）行为学教授兼昼夜节律专家杰米·齐泽（Jamie Zeitzer）表示，经济舱和豪华舱的差异很大——这不光体现在腿部空间上。

"不光座位能平躺——这肯定有帮助——而且没有人能碰到你。你旁边也没有别人。当你可以放松身心的时候，由此产生的心理作用不容小觑，这确实有很大影响。"他说。

但如果"平躺"的体验可望而不可及，又该怎么办？跟在陆地上相比，在飞机上入睡为什么那么困难？

对多数旅行者来说，缺乏隐私和个人空间、干燥的循环空气、乱流和噪音，都是导致他们难以入睡的几大原因。但齐泽表示，有两大入睡障碍其实都在我们的控制范围内，那就是紧张和焦虑。

"人们要面临社会压力：你没有空间，身体也很紧张；你被压迫到自己的座位上。"他说。

焦虑的原因因人而异，但齐泽表示，除去对飞行的恐惧外，入睡压力恰恰是多数人无法入睡的原因。每个人的睡眠状况都不一样，并不存在统一的入睡方式。但齐泽却制定了两种策略，至少有助于缓解失眠。

首先是尽量不要想它。

"当你担心睡不着的时候，你可能就真的睡不着了。说起来容易做起来难，但如果你能找到一种方法让自己不担心睡不着觉，那就很容易解决。"他说。

第二个缓解焦虑的方法是让自己昏昏欲睡，或者想象自己在其他地方。

"关键是让自己摆脱在飞机上感受到的那种令人压抑的幽闭恐惧症。"

齐泽建议获得一些真实或想象的呼吸空间。"带有降噪耳机的眼罩和一些音乐可以把你跟外面的世界隔离开来。"他说。

Image copyright Getty Images Image caption 买不起头等舱？还可以通过其他方式获得良好的睡眠，但不包括直接躺在地板上睡觉（图片来源：Getty Images）

睡眠策略

可以通过各种方案来解决这些问题。有的人会带着特制的枕头和耳机。还有的人会携带褪黑素补充剂，这是睡眠周期中自然生成的一种激素，被普遍认为有助于提高睡眠质量。然而，齐泽建议还是保持一份警惕，因为这是一种不受监管的物质，并没有太多可靠的研究来证实它的效果。

最后，很多人仍会通过喝酒来隔离周围的环境，还有很多人选择安眠药。有的人会同时采用这两种方式——但拥有30年飞行经验的空乘贝蒂·泽斯基（Betty Thesky）警告称，这种行为蕴含风险。她说："我见过有成年人躺在地板上，把头贴在过道上。机舱里很黑，有人会踩到你的脸。我经常看到这种事情。"

Image copyright Alamy Image caption 如果真的像2011年的电影《伴娘》（Bridesmaids ）里演的那样，把喝酒和吃药混到一起可不是个好主意（图片来源：Alamy）

"人们最终锒铛入狱，他们把衣服脱下来，试图跟陌生人坐在一起，他们会干各种疯狂的事情，所以我的确认为这很危险。"

对泽斯基来说，事先考虑和细心观察是更好的选择。当她看到人们在经济舱前面挤在一起，而后面一点往往还有座位的时候，总是感到很惊讶。

"当我是自己乘坐飞机的时候，我会四处打量，看看有没有什么能够赶紧占到的座位。你得快点行动，因为好座位很快就会被人抢走。"

她还会带上毯子、旅行枕头和香精油，"我还会喝一两杯酒，我认为这有帮助——但别喝太多！我会看看电影，告诉自己我要去另一个地方，好让自己忘记睡觉。"

凯利表示，提前了解你乘坐的飞机型号也有帮助。

"我喜欢A380。"他说，"这是最安静的飞机。飞机的型号越新，就越安静，也就越容易入睡。"

他建议在飞机中间位置找一个靠窗的座位，远离引擎、厨房和厕所，这样才能更安静一些。

花几千美元坐高等座位不能改变你跟几百人挤在一起翱翔天际的事实。但如果你能创造一种隐私感，给自己留出空间，而且不再担心睡觉的事情，或许就能直接睡着了。

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