下一个被淘汰的商品是什么？

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千禧一代去年消灭了很多东西。我们几乎每天能都通过新闻了解到某个行业或机构成为“Y一代”颠覆力量的牺牲品。

这股趋势已经十分普遍，以至于"千禧一代正在杀死XXX"现在都成了一个永不过时的梗。这里说的是年轻一代消费模式的转变使得某些行业、某些产品走入历史。这种令趋势今年是否仍会延续？还有什么等待他们去"杀死"（淘汰）的东西吗？

我们请教了调研和营销领域的专家，让他们预测2018年还有可能出现哪些由千禧一代推动的炒作热潮。他们找到了一些明显容易吸引点击率的标题（尽管真实性存疑），并且透过炒作，探寻这些消费趋势背后的真正推动力。

“传统餐馆将被淘汰”

现实状况：我们已经知道，有一些连锁餐馆很难与时俱进，但这并不意味着整个行业正在消亡。美国咨询公司Futurecast总裁杰夫·弗洛姆（Jeff Fromm）表示，如果一家连锁餐馆拥有强大的品牌，而且关注年轻群体引导的趋势，那就不用太担心。"千禧一代并没有让星巴克倒闭。"

"移动技术和这代人的规模都加快了变化速度。"世代动力学中心（Center for Generational Kinetics）总裁兼千禧一代首席研究员詹森·多西（Jason Dorsey）说，"很多传统行业躲在婴儿潮一代身后，他们已经不能继续躲藏了。"

不过，还是有一些餐馆没能适应消费者口味的变化——他们失败的地方，恰恰是别人的成功之处。例如，多西预计，"杂货餐馆"将会增加，这其实是一种杂货店，但却可以提供用健康的方式准备的饭菜，或者易于制作的饭菜，方便人们在家中享用。我们还预计会目睹"幽灵餐馆"的出现，这其实是一种专营外卖的餐厅，除了网上，根本找不到它的存在。"它只通过手机应用提供外卖。"多西解释道，"三到五家概念上的餐馆共用一个商用厨房。"

Image copyright Getty Images Image caption 多西表示，食品趋势的变化一定会催生一些赢家和输家，但也会孕育新型餐馆（图片来源：Getty Images）

“千禧一代不买奢侈品”

现实状况：多西表示，千禧一代对钻戒和豪车等炫耀性消费都持抵触情绪。但这并不意味着年轻人不会花钱——事实上，他的研究发现，千禧一代去年的开支打破历史记录，他们喜欢短期的放纵体验，例如周末旅行、温泉度假和红酒之旅。而当他们需要闪亮的物品时，更多人选择租赁汽车和设计师服饰等奢侈品。

英国研究和咨询公司Millennial Mindset创始人亚当·亨德森（Adam Henderson）预计会看到更多针对体验、自我成长和自我提升展开的投资——换句话说，就是为了学习而进行的投资。但他预计，他们未必会参加传统的学术化学习，这种成本往往很高。相反，他认为千禧一代会转向价格更低廉、更容易接触到的"商品化学习"，包括在线课堂，以及由世界各地的专家领导的研讨会。

Image copyright Getty Images Image caption 炫耀性消费正在改变——但这并不意味着年轻人不买东西（图片来源：Getty Images）

“健身房不再热门”

现实状况："千禧一代要杀死传统健身房，这一点毫无疑问。"多西说，但运动健身比以往更加重要。"对千禧一代来说，这正是应该进行体育锻炼的时候，因为我们的身体开始衰弱。死亡意识开始浮现。"他说。

负重训练和循环训练不再是重点，未来属于有针对性的健身课程，可以提供社区、友情甚至竞争。传统健身房想要不被淘汰，就需要调整服务，包括课程和以社区为中心的设施，还要提供儿童看护和果汁吧等便利服务。

Image copyright Getty Images Image caption 多西表示，健身的未来是有针对性的健身课程（图片来源：Getty Images）

谁的错？

那么，千禧一代真的要为一些行业的消亡负责吗？

"真正的问题不是千禧一代杀死某些行业或企业，而是企业无法适应新趋势。"多西说。

"从趋势上讲，千禧一代是未来消费趋势的先锋，每个行业都必须要创新适应。"弗洛姆说，"我们必须仔细观察，从'婴儿潮一代'到'X一代'，再到现在的千禧一代，消费购买模式出现什么变化。"

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