破解成功CEO的五个迷思

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安德鲁·西尔沃内尔（Andrew Silvernail）在美国缅因州（Maine）的一个小镇长大，当地的造纸厂是那一地区为数不多的企业之一。

他从没想过成为一家跨国公司的CEO；他原本想当一名医生。"我当时甚至连企业是什么都不知道。"他说，"我没开玩笑。"

西尔沃内尔在大学期间发现了自己在商业方面的不足。他当时刚刚帮助一名当地商人发起了一场竞选活动，那人是一个家族建筑公司的CEO。"他是个无比看重价值的人。"他说，"他很有使命感，希望改善人们的生活。"

后来，在一家金融公司担任分析师的时候，他遇到了另外一家公司的CEO，那人建议他应该有朝一日自己运营企业。他当时并没在意——他知道很多著名CEO在领导风格上都很专制，可他不喜欢那样。

但一段时间之后，西尔沃内尔意识到一件事情，人们对成功的CEO所应具备的特质有时理解得并不正确。他现在是IDEX Corporation的CEO，这是一家市值86亿美元的公司，专门为农业、消防安全和医疗行业开发各种跟液体有关的产品。无论你是内向还是外向，或者充满非凡魅力，其实都不重要。真正重要的是你对待员工的方式、你工作的目的以及你是否为人谦逊。

"提起究竟是什么造就了优秀的CEO，存在很多错误观念。"西尔沃内尔说，"有些观念至今仍然深入人心，但有的已经开始被人摒弃。"

他并不是唯一一个曾经质疑自己是否能当好领导者的成功高管。根据芝加哥管理咨询公司ghSMART的一项研究，人们对于哪些因素造就了一个优秀的领导者存在很多误解——该公司的研究揭穿了很多真相——这也导致许多拥有领导潜力的人在追求管理职位前犹豫不决。

"你或许认为没人会觉得你能在10年或20年内当上CEO。"ghSMART合伙人艾琳娜·利特吉娜·博特尔霍（Elena Lytkina Botelho）说。她还是"CEO基因组项目"（The CEO Genome Project）的创始人，这个历时10年的项目调查了数千名CEO，希望找出究竟是什么造就了一名成功的领导者。"我们发现了一件令人鼓舞的事情，出身平凡的人也可以到达高层。"

误解一：CEO必须有超凡魅力

关于怎样才是一个优秀的公司领导者，目前最流行的观念之一就是他们需要充满超凡魅力。想想通用电气前CEO杰克·韦尔奇（Jack Welch）或苹果的史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs），他们都拥有英雄般的个性，可以号令一批忠实的跟随者。很多猎头或董事会在寻找CEO时往往也很看重这一点。"我跟一些董事会成员聊过，他们喜欢某个CEO人选，但又担心此人有点内向。"博特尔霍说。

Image copyright Getty Images Image caption 博特尔霍表示，比尔·盖茨（Bill Gates）自称是个内向的人——但这个特质却可以帮助领导者超出预期（图片来源：Getty Images）

但实际上，超凡魅力的作用被夸大了。当利特吉娜·博特尔霍研究哪一类CEO能够超出董事会的预期时，她发现，内向的人反而表现略好于外向的人。虽然很多公司都会招聘表面上很自信的人，部分原因在于他们在面试中表现优秀，但他们或许犯了个错误。"惹人喜爱、彰显自信可以提高你应聘这个职位的概率，但这都跟业绩无关。"博特尔霍说。

误解二：CEO不应承认错误

很多CEO都不愿承认可怕的错误。有的人把错误视作软弱的信号，还有人担心股东和董事会的反应。

但失败乃成功之母。博特尔霍发现，几乎所有CEO都犯过严重错误，其中有45%把事情做的非常糟糕，甚至因此丢掉工作，或者对企业构成了严重伤害。在那些要么丢掉工作，要么几乎毁掉企业的候选人中，有78%最终当上了CEO。

如果不承认自己的错误，并从中吸取教训，那就无法获得最优异的表现。"这些人会说，'当时进展不好，确实是一场灾难，但事后看来，我可以给你解释原因。'"她说，"表现糟糕的候选人往往会埋怨他人，或者搪塞过去，这会导致他们更加难以吸取教训。"

Image copyright Getty Images Image caption 重大错误未必会阻碍成功——对于深陷困境的制药公司Theranos的伊利莎白·霍尔姆斯（Elizabeth Holmes）来说，这或许是个很受欢迎的观点（图片来源：Getty Images）

误解三：CEO需要拥有特定领域的经验

南安普顿Executive Headhunters公司客户服务总监阿里森·瑞恩（Alison Ryan）表示，单纯因为某人没有在某个行业工作过，并不妨碍他担任这个行业的高管。"董事会通常认为，一名CEO需要拥有他们所在行业的经验。但实际上，如果他们来自其他行业，反而是件好事。"她说。

在很多情况下，来自另外一个行业的人反而可以引入新鲜视角、新的技能和不同观念。"他们可以将其付诸实践，而不会带有预设观念。"她说。

她表示，专业知识可以事后补充。拥有丰富的经验和强大的软技能（例如管理员工的优秀技能和解决问题的可靠能力），比了解某个领域的具体细节更加重要。

误解四：CEO必须独裁

很多人都认为CEO应该冷酷无情，这也是通用汽车的韦尔奇倡导的一种理念。他每年都会把员工分成3类：20%表现最好的员工会得到嘉奖，中间的70%要参加培训，垫底的10%则会被无情解雇。

Image copyright Getty Images Image caption 杰克·韦尔奇倡导的冷酷无情的CEO理念未必放之四海皆准（图片来源：Getty Images）

在担任财务分析师和新生代高管的过程中，西尔沃内尔逐渐意识到，专制的管理层会对企业的成功构成伤害。"多数人都不像杰克·韦尔奇那么有能力，所以当人们只抓住他性格中的某些元素，或者不顾自身所在的环境而采取某些行为时，就会产生巨大破坏。"他说，"有一种观念认为，恐吓也是一种领导力。"

虽然成功的CEO都很果断——ghSMART发现，那些被认为决策果断的人成为高绩效高管的概率达到普通人的12倍——制定决策时也很自信，但他们通常不会依据高层的指示制定这些决策。最成功的CEO都会努力赢得员工、董事会和股东的认同。

虽然他们既不能太软弱，也不能太强硬——你不能取悦所有人，也不能成为独裁者——但却有一种快乐的媒介能产生最好的结果。"把CEO看作是乐队指挥，"博特尔霍说，"你必须有能力让利益相关者从公司的整体利益出发，而不是过于极端。"

误解五：CEO应该拥有一流的教育背景

另一个误区是，你需要从哈佛或牛津毕业，才能成为一名成功的CEO。事实上，在"CEO基因组项目"的研究中，只有7%的高绩效CEO拥有常春藤联盟的本科学历，有8%的人甚至没有大学毕业。

私募股权公司凯雷集团（Carlyle Group）的负责人吉尔·怀特（Jill Wight）为她投资的公司招募过多位CEO，她认为，顶尖学校的学位本身并不决定业绩。她说：成功的先决条件是"强大的知识马力"，而不是你毕业的学校。"有学位固然很好，但没有学位本身并不是坏事。"她说。

Image copyright Getty Images Image caption 很多人认为，最好的CEO都是世界顶尖大学的毕业生。这其实是一种误解（图片来：Getty Images）

瑞恩说，顶尖学校的学位在英国的作用甚至更小，因为谁能进入最好的大学通常是由社会阶层而非智力因素决定的。人们知道你从哪里毕业并不反映你有多聪明或水平有多高。

"在英国，从来都不是因为你有一定的智力水平，你就能按照特定的路线接受高等教育。"她说，"还有很多其他因素决定着人们的去向。"

对于西尔沃内尔来说（博特尔霍认为他也是一名高绩效CEO），能否成为一名成功的高管，取决于三件事情：改善利益相关者（包括股东、员工和整个社区）的生活、真正理解所在的行业、以人为本。

"我想变得伟大。"他说，"这是我的工作——创造一个环境，让人们每天都能做到最好。"

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