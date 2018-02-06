在家工作面临的最大问题

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在家工作的人越来越多，有的一天到晚在家，有的偶尔在家。这种灵活性似乎是个好主意，但很多人却发现这种模式很难管理时间。在家独自工作可能导致一个人无法参与日常工作中的人际互动——这种活动有助于提升创造力，还能改善我们的心理健康。

时间是我们最宝贵的资产，时间就使金钱。我自己针对浪费时间这一课题展开的研究显示，在进行时间管理时，需要应对复杂的关系和我们自身的冲突——以及与他人的冲突。

在常规的职场，由于不容易接触各种诱惑，所以时间管理相对容易。我们不必时刻监督自己，因为同事和老板可能会代劳。虽然我们可能叹息自己对所做的事情和做事的时间缺乏选择——例如要参加两小时的会议——但同时也会因为不必亲自决定接下来要做什么而如释重负。

Image copyright Alamy Image caption 如果没有人监督你的时间，你可能发现自己会吃一两次零食，甚至三次，四次（图片来源：Alamy）

但在家里工作时，各种诱惑会占用我们的时间。食物就放在冰箱里，就算没有，可以很快去附近的超市买一些回来。各种社交媒体、网站或游戏很容易就诱惑我们远离该做的工作，这些诱惑占用我们大量的时间。对某些人来说，"浪费"时间是很诱人的事情，在网上尤其如此。在任何时候，我们体内都有一种微妙的力量平衡：一边的我们富于创造性和建设性，另一边的我们则会寻求更容易获得的满足感和无意识。

真正的工作往往是可怕的，责任也会令人生畏。如果我们不真正开始，困难的任务仍会模糊不清。拖延不是应对焦虑的好方法，但却是个很常见的选择。把事情拖延下去当然会让人感到焦虑，但也能把未来某个时刻好好完成任务的可能性保留下来。

在办公室，时间管理的压力主要来自其他人。虽然我们可以怨恨别人的专横或疏忽，但却仍能把事情做完。正是因为能以这种方式受到严密的管理，才促使我们这样去做。在家里，我们自己管理自己的时间，我们既是"老板"又是"员工"，所以这时的冲突转移到内部，管理的难度大大增加。

Image copyright Alamy Image caption 在家办公面临各种诱惑，还要伺候你的宠物猫（图片来源：Alamy）

如果幸运的话，我们内心会有一个友善且酷似父母的声音，引导我们做出有帮助的选择，同时也让我们有时间去享受快乐。然而，我们许多人的内心都有一个唠叨的声音，责备我们没有做应做之事，或者增加我们对是否有能力完成手头任务的焦虑。某些人脑海里的老板比他们职场的老板更挑剔，更不友好。这可能会导致他们采用破坏性的方式来逃避或保护自己：他们更有可能灵活处理和屈服于诱惑。

虚拟互动不能代替面对面交流

在办公室，我们与他人接触的方式可以带来直接的帮助——当我们陷入狭隘的思维或表达对工作的感激之时，就可以直接向其征求意见。但是，即使我们与他人发生冲突或关系不好时，他们也可能以另一种方式帮助我们。除了可以通过这些争论来定义和提炼自己的想法外，如果能让这些冲突不只是发生在自己的头脑里，我们的内心也会因此减少很多烦恼。

在家工作的时也可以通过虚拟方式做到这一点，但通过电子邮件、聊天服务或社交媒体与他人交流，与面对面交流是截然不同的。与同事之间的虚拟互动不太可能会给我们带来生动的互动感，而恰恰是这种互动感使得这些过程得以发挥作用。很多人其实都需要通过与其他人接触的机会，在他们的工作和创意生活中感受到成功，增强内心的幸福感——所采用的方式超越了他们对友谊的需求或对孤独的回避。

所以，如果你发现在家工作很有挑战性，也不要担心，很多人都是这样，这并不是因为你有某种特别的缺陷。请认真对待这种可能性：你需要在自己家里重新创造一些更像工作场所的东西，在休闲区之外专门开辟一片地方，给自己指定有限的工作时间。想想你需要做些什么来重新为工作建立外部约束，让别人帮助你按时完成任务，安排进度会议。最重要的是，你应该在一天中关闭一段时间的互联网，避免受到干扰。

除了互联网之外，还要重视与同事和朋友之间良好的人际关系。我们天生就不适合孤立地管理自己的情感生活，而是需要与别人联系起来——联系的方式不仅限于友谊和亲密关系。

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