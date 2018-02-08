让人又爱又恨的“PowerPoint”

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在职业生涯的某个时候，所有人都曾有过这样的经历：坐在一间黑漆漆的屋子里，盯着一个巨大的白色屏幕上面闪过一张张的幻灯片。

微软PowerPoint是全世界使用最广泛的演示工具。有数据表明，这款所向披靡的演示工具已经安装到全球10亿多台电脑上，每天制作的PowerPoint演示文稿达到惊人的3000万份。

有的用户对PowerPoint爱不释手——即便是在业余时间也不例外。

刚刚毕业不久的本·维尔兹安（Ben Velzian）刷Tinder（交友约会应用程序）时收到了一条约会请求。在决定见面地点时，他给对方发去了一份PowerPoint演示文稿，里面罗列了各种各样的选项。"我没有事先提出任何警告，可能正因为这样，他才没有像我预期的那样接受幻灯片……他什么也没说，直接把我屏蔽了。"维尔兹安说。

不可否认，这的确是一款功能强大、让人上瘾的工具——但是否像一些批评人士所说，它已经过了保质期？

Image copyright Getty Images Image caption 当微软在1987年收购PowerPoint背后的Forethought公司时，比尔·盖茨（Bill Gates）成了赢家（图片来源：Getty Images）

价值连城

PowerPoint在上世纪80年代诞生于一家名叫Forethought的硅谷软件公司。这款软件最早名叫Presenter，是在1987年面向苹果Macintosh发布的。鲍勃·加斯金斯（Bob Gaskins）是它的发明人。

"我知道，在80年代初，美国每年要制作多达10亿张演示幻灯片。"加斯金斯说，"但都是手工制作的，几乎没有人用电脑做这件事情。"

"在我看来，只要我们使用的电脑能够迎来一场革命，就能在电脑上出现一款价值连城的应用软件。"

加斯金斯开发了一款软件，但那时候很难卖。那款软件不能兼容当时已有的任何个人电脑。如果想要使用，就必须购买一台新机器。

《连线》杂志（Wired）记者、科技写手罗素·戴维斯（Russell Davies）表示，即便如此，人们还是为了能使用PowerPoint而购买自己的第一台电脑。

"电脑加上PowerPoint软件的花费还是低于他们一年花在幻灯片上的费用。"

Image copyright Alamy Image caption PowerPoint发布时，用户不得不升级成Macintosh等性能强大的电脑来运行这款软件（图片来源：Alamy）

职场民主化

戴维斯解释道，在PowerPoint出现之前，人们使用幻灯片、投影仪和胶片向一群人演示信息——但如果想要制作演示文稿，就必须寻找材料。这要花费很长时间，而且由于成本极其高昂，所以很难修改，只有组织内级别最高的人才能这么做。

"PowerPoint让组织内的所有人都可以站起来说两句。"戴维斯说。

然而，虽然PowerPoint给我们的工作方式带来了变革和民主，但也产生了另外一个意想不到的结果。

Image copyright Getty Images Image caption PowerPoint肯定在培育人们的演讲技巧方面发挥了重要作用——但它真的总是很有效果吗？（图片来源：Getty Images）

伦敦大学金史密斯学院文化研究教授马修·富勒（Matthew Fuller）表示，大约就在PowerPoint受到追捧的同时，中层管理人员则面临广泛批评。

富勒认为，这之间有一定的联系：由于PowerPoint让更多人可以分享自己的想法，所以暴露了中层管理人员的缺点，而且无意间导致担任这些职位的人大批离职。"从某种程度上讲，他们的想法可以因为微不足道而被别人看见。"他说。

需要更多幻灯片

PowerPoint赋予我们力量——给办公室和教师带来了创造力，还把我们都变成了演示者——但也有人批评它过度简化想法，令我们无法集中于清晰的思维方式。

萨拉·卡普兰（Sarah Kaplan）是多伦多大学鲁特曼管理学院管理学教授，也是一名人种志学者。她的一部分责任就是观察人们的工作。她注意到，人们不再在会议上索要各种分析，而是索要更多的PowerPoint幻灯片。

"我发现多数人都通过制作PowerPoint演示文稿来制定战略。"她说，"幻灯片本身变成了终极目标，人们不再关注它所蕴含的理念和分析。"

卡普兰表示，有的CEO已经禁止使用PowerPoint，亚马逊CEO杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）就是其中之一。"他感觉人们过于看重PowerPoint，反而忽视了幻灯片所蕴含的思考，这蕴含着风险。我认为很多人都感觉到这种现象的存在。"

悲剧性的后果

其中一项风险发生在1986年1月28日。当时，美国国家航空航天局（NASA）的"挑战者"号航天飞机在发射73秒后解体，机上7名机组人员全部遇难。身为美国的一名统计学家和信息设计师，爱德华·塔夫特（Edward Tufte）是幻灯片演示模式最著名的批评者之一，他认为，这场悲剧以生动而可怕的方式展示了这种演讲风格的危险性。

Image copyright Getty Images Image caption 美国"挑战者号"航天飞机于1986年1月28日从肯尼迪航天中心的发射台升空72秒后爆炸，导致7名机组人员遇难（图片来源：Getty Images）

导致航天飞机坠毁的主要问题就包含在任务开始前提交给NASA的演示幻灯片中。但它却被大量的其他信息包围，埋没在一堆要点中。它几乎被隐藏起来，导致无人注意。

罗素·戴维斯说，塔夫特的观点是这样的：幻灯片风格的视觉演示能够让非结构化的信息看起来内涵丰富，所以它看起来像一组要点，但可能只是一种表象而已。换句话说，它让我们看起来知道自己在说什么，但其实我们并不知道。

但对所有的批评者和高科技竞争来说，它似乎有相当大的生命力。PowerPoint是有史以来最成功、最持久、最具影响力的软件之一。

所以，在世界各地的"黑屋"里，我们将继续倾听健康和安全课程、推销演示，以及会议和讲座，在那里，人们会勇敢地把他们所知道的东西浓缩成几页幻灯片，用为数不多的要点和奇怪的图片让人保持清醒。

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