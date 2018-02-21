你那么成功，为什么还不幸福？

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塞巴斯蒂安·布拉斯（Sebastien Bras）成为了业界翘楚：这位主厨开在法国南部的Le Suquet被评为米其林三星餐厅，这是一项令人羡慕不已的殊荣。

但布拉斯却在2017年因为要求米其林撤销Le Suquet的三星评级而登上媒体头条，他的理由是：当他知道，任何不够完美的菜肴都会对餐厅的声誉构成威胁时，他感受到了"巨大的压力"。

"你每年都要接受两三次检查，而且不知道在什么时候。每一道端出去的菜都有可能被检查。这就意味着每天从厨房里送出去的500道菜都有可能成为检查的对象。"他对法新社说。

"今天……我们希望成为无拘无束的人，继续展开宁静的探索，没有任何压力。"布拉斯在Facebook主页上发布的视频中对他的粉丝说。

米其林同意了布拉斯的要求，撤销了三星评级——这在米其林的历史上尚属首次。"我们很难在指南中收录一家不愿被我们收录的餐厅。"米其林发言人克莱尔·多兰的·克劳泽尔（Claire Dorland Clauzel）对法新社说。

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布拉斯的故事在世界美食界或许独一无二，但他恐怕未必是第一个攀登顶峰之后却发现幸福与成功之间的联系不像多数人想象得那么紧密的人。

了解自己的敌人

专家表示，巨大的成功往往伴随着许多意想不到的"并发症"，有的来自个人关系，有的源于自我认知。

玛丽·拉米亚（Mary Lamia）是一名临床心理学家，她还著有《什么东西激励人们完成任务》（What Motivates Getting Things Done）。她表示，成功人士经常感觉自己带着目标四处行走——他们往往不会离目标太远。

"当你获得一定的成功后，就有一些人想要实现你的成就。他们不再把你当做你——而是把你当做他们想要的东西。"拉米亚说，她还补充道，人们有时会通过观察相同行业的顶尖人士来获得快乐。

拉米亚表示，除了幸灾乐祸，以及与同事和爱人发生冲突外，那些取得巨大成功的人还会激发一些极其负面的情绪，担心自己曝光得不够充分。

"我跟那些被成功毁掉的人谈过——并非所有人能以良好的心态拥抱成功。"拉米亚说。

Image copyright Getty Images Image caption 2017年，法国有27家米其林三星餐厅（图片来源：Getty Images）

很多成功人士和业界翘楚都把外界压力作为一种动力，促使自己更上一层楼。但拉米亚表示，还有人会因为害怕失败而导致自己停滞不前。他们可能把这种挫败感发泄到爱人身上，还有的会吸毒或酗酒，或者干脆放弃他们曾经热爱的事业。

对于那些成功培育健康而没有戒备的关系，并利用对失败的恐惧来促使自己不断成就卓越的人来说，仍要在通往成功的道路上面临一个障碍，那就是不断变换的目标。

Image copyright Getty Images Image caption 当你因为巨大成功而改变整个生活方式时，便会感觉像跳入未知世界（图片来源：Getty Images）

挪动门柱

从各个角度来看，丹·怀特（Dan White）都算得上是成功人士。他20多岁就成为一家数字公司的负责人，开着保时捷，有一套七居室的房子，还跻身1%收入最高的英国人之列。

"金钱、财富和收入潜力——未来的增长——对我来说非常重要，而且定义了我的身份。我的身份被裹在这些东西里面，我也会在内心把自己跟别人比较，用这些指标来衡量自己。"

但是怀特发现，目标一直在移动。他刚买了保时捷，就想买法拉利；他刚有一套房子，就开始考虑要多久才能买到更大的房子。

Image copyright Alexander White Image caption 丹·怀特

快乐研究者、《幸福优势》（Happiness Advantage）的作者肖恩·阿克尔（Shawn Achor）表示，这种思维方式非常普遍——表明人们获得幸福的方式存在缺陷。

"我们关于幸福和成功的公式非常落后。" 阿克尔说。

"我们认为，如果达成了一个目标，并且取得了一定的成功，我们就会很开心。"阿克尔说。但他解释道，每当我们取得了成功，我们的大脑就会改变成功的标准。

"成功是一种挑战，因为大脑沉迷于这种匆忙的状态。"阿克尔说，"它投入了更多的资源来获得更多成功，但有的时候，却要牺牲其他能够带来幸福的东西——社会关系、安静的时间、内心的反思和宁静。"

正是在这种少有的反思过程中，才让怀特拥有了他所说的"通往大马士革之路"，理清了自己的思绪。那是2010年的新年，他当时和家人在海滩上度假，回想着刚刚过去的那一年。怀特意识到，他不仅放任金钱和社会地位支配自己毕生的事业，甚至支配他的自我价值。

Image copyright Alexander White Image caption 社交公司Ninety创始人丹·怀特

几年之内，怀特离开了他的的公司，创立了一家名为Ninety的社交公司，将90%的可分配利润投入慈善事业。Ninety的目标是在30年内捐赠10亿英镑。

怀特说，他意识到，需要找到突破传统的成功衡量标准，正是这种认识为他带来了回报。

"以前，我想让人们钦佩我所取得的成就。我想让人们认为我是一个富有且事业有成的年轻人。但我现在不在乎别人怎么想了。我现在的动机是正确性，这是极大的激励，"怀特说，"现在我的生活有了意义。"

用更好的方法对待成功

专家说，可以通过一些切实可行的方法来应对成功陷阱。

拉米亚说，人类有个坏习惯，喜欢立即为情绪赋予意义，即使情绪只给我们模糊的信息。相反，她说，人们应该明白，他们对成功不舒服的感受仅仅是一种感觉，并不表明一个人真的不称职或没有价值。

"如果每当你感受到一种情绪时，都问自己：'我为什么会有这种感觉？'，它就会立刻参考整个情绪记忆库。" 拉米亚说，"这样做可以让我们了解为什么会有这样的感觉。看一看现在的感觉，就能改变我们的习惯模式。"

阿克尔认为，想在成功后获得幸福，就要学会关注其他事情，也就是生活中与职业成就无关的事情。

"如果你把所有的乐趣、注意力和精力都集中在生活中的一个领域，你就会变得脆弱。"阿克尔说。因此，如果一个领域做得很好，那就应该主动进行多样化，把精力投入到社会关系、体育锻炼和利他主义中。

"当成功是"你的一切"时，它就变得不那么有趣了，所以应该分享成功。"他说，"带着其他人一起踏上旅途吧。"

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