百万富翁人满为患的国家

Image copyright Alamy Image caption 摩纳哥大约38,000位居民中超过30%是百万富翁（图片来源：Alamy）

想象一个袖珍国家——面积不足一平方英里（二平方公里）——拥有阳光普照的安静街道，路上没有狗粪，而且还不需要缴所得税。赛车和游艇是全民休闲活动，出门不是叫出租车，而是乘直升机。

再想象一下生活在那里的人有三分之一是百万富翁——很多还是千万富翁。

事实上，这片小绿洲已经成为了百万富翁的磁石，还有更多的人想来这里的阳光海岸定居。因此，当地政府已经采取极端措施，批准建设海上人工岛屿来安置他们。

听上去也许匪夷所思，但是在法国蔚蓝海岸风景如画的悬崖峭壁之上，这样的地方的确存在。

这就是小小的摩纳哥公国——全世界的百万富翁中心，拥有最高的人均百万富翁数量。

如果你驾车沿着法国地中海海岸行驶，可以瞥见茂盛的柏树之中掩映着被太阳伞点缀的卵石海滩。

然后高耸的混凝土建筑突然从沉睡的海滨冒了出来。当你看到闪烁的摩天大楼，呼啸而过的布加迪（Bugatti）和闻名世界的赌场，你就会明白自己已经身处摩纳哥城邦。

摩洛哥是全世界人口密度最高的国家，而且又是全球超级富豪的游乐场，这里房产的需求特别高。

但是吸引这些买家的并不只是美丽的海景：这个袖珍公国还是避税天堂。

财富咨询公司财富透视（WealthInsights）总裁奥利弗·威廉姆斯（Oliver Williams）分析了全球财富的转移数据，指出人们出于经济原因而移民摩纳哥并不是什么秘密。

"这里不征收所得税，大部分业务在摩纳哥的企业也不需要缴纳企业增值税，因此我们发现税收是人们移民到这里的主要原因。另外就是简单的生活方式。"他说。

根据威廉姆斯的研究，摩纳哥大约38,000位居民中超过30%是百万富翁。"其后是一些瑞士城市，例如日内瓦和苏黎世等等，"他说。

这一数字的上升趋势可以预见。根据莱坊（Knight Frank）房地产经纪公司的分析，未来10年，将有16,100名百万富翁或千万富翁希望在这个小国家为自己购置一小块地，但是目前他们无法做到，因为这里已经没有多余的空间。

莱坊的研究显示，摩纳哥的房价排名全球市场第一，大约在每平方米53,000欧元（67,000美元）至100,000欧元（142,000美元）之间。

Image copyright Valode & Pistre Image caption 水上建筑项目泊泰湾的建筑效果图（图片来源：Valode & Pistre）

这座城邦正在扩建

占地仅为0.78平方英里（2.02平方公里）的摩纳哥人满为患，它是全世界第二小的国家（排在梵蒂冈之后），现有的建筑物空间已经利用到了极限，山坡上挖出空地建房，高楼层建筑增加住房空间，甚至在地下挖通道。

因此，为了尝试满足这些新超级富豪一族的需求，现任统治者阿贝尔二世亲王（Prince Albert II）已经同意了雄心勃勃的填海项目。

Image copyright Getty Images Image caption 摩纳哥的执政君主阿贝尔二世亲王正在寻求平衡全国百万富翁住房的同时将环境破坏降到最低的方式（图片来源：Getty）

摩纳哥政府正在审查这一项目，私人金融家将为其建设投资并出售房地产。

价值15亿欧元（21亿美元）的离岸城市扩展项目到2026年将为该国新增15英亩的陆地。泊泰湾（Portier Cove）将包含一个足以容纳30艘游艇的港口，一个景观公园和计划容纳120个家庭的豪华住宅区。

但是项目的建设需要付出卓绝的努力：将混凝土填充的大型水密舱，又称为"沉箱"的东西放入海里，然后抽干附近区域的海水并填入运自西西里岛的砂石，以此来创造一个从海滨突出的人工陆地。

而如此大规模的扩建工程不是没有代价的。尽管法国建筑公司Bouygues Travaux Publiques正在计划将建筑工地的海洋动植物转移到其他保护区域并创建了一个3D打印的人工暗礁作为开发的一部分，但是项目仍然存在着风险。

海洋专家建议无论填海工作的进行如何小心谨慎，破坏海洋来建设人工岛屿的做法都会对自然环境和海洋生物造成直接影响。

据估计，生活在水里的数百种海藻和数千种海洋生物将被干涸的土地所取代。环保主义者警告称，在如此大规模的离岸项目面前，没有任何办法能完全保护海洋脆弱的生物多样性。

填海对于摩纳哥来说并不新鲜——自1861年以来该国的领土已经扩展了20%——但是如今似乎深海都已无法满足土地的需求。

虽然关注生态的亲王——其本人驾驶电动车并已通过其基金会向环境问题捐赠数百万元——坚持为他的国家扩展领土，但是如今也必须认真考虑由此带来的环境问题。

泊泰湾的特殊困难在于建筑商需要满足城市可持续发展国际认证，包括《HQE Aménagement》、《建筑研究院环境评估方法》标准和《清洁港口》标记。

人们希望该项目能成为其他意欲扩充领土的国家可以效仿的典型案例。

请访问 BBC Capital 阅读 英文原文。