肩负改革“成本和重担”的中国女性

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过去20多年，中国政府推行了一系列改革措施，希望借此恢复经济活力，实现经济自由化。但对中国女性来说，结果却并不都是积极的。

在这个全球第一人口大国，男性人数超过女性，而有趣的事情在于，如今加入或留在职场的女性比几十年前少了许多。

中国共产党前主席毛泽东曾经提出过一句著名口号："女性能顶半边天。"到20世纪70年代，中国城镇适龄女性就业率高达90%，所以从当时的情况来看，女性确实能顶半边天。

Image copyright Getty Images Image caption 这张2018年1月的照片显示，中国员工在江苏省的一家工厂内制作玩具（图片来源：Getty Images）

但随着市场经济改革启动，越来越多的私有公司出现，女性就业率已经稳步下降——统计显示，2010年只有44.7%的女性实现就业。虽然仍然远高于一些发达国家，但相比之前的数据却大幅下滑。

关心女性议题的中国作家张丽佳表示，中国从计划经济向市场经济模式的转变给男女两性都带来了变化和机会——尤其是城市女性和受过教育的女性。但同时也产生了一些负面影响，失业便是其中之一。

"我认为女性承担了从计划经济向市场经济转型过程中的多数成本和负担。"她说，"例如，在不景气的国企内部，女性总是率先下岗的。"

张丽佳在她的《社会主义好》（Socialism is Great）一书中描述了自己在这场变革中的亲身经历。她在南京长大，16岁就在一家导弹工厂工作。她生活的村庄成为当地一家机械工厂的宿舍区，那家工厂隶属于航天工业部。

"他们规定，我们部门45岁左右的女性都要下岗。"她说，那是这家工厂的通用规定。

她认为，市场经济转型让更多企业对中国女性劳动者采取了肆无忌惮的措施。"以前有毛式性别平等。现在则被公开的性别歧视取代了。"她说。

张丽佳接着说，"找工作的难度大幅增加，因为他们提出了额外要求……有的公司拒绝聘用育龄期妇女。有的时候，如果女性怀孕，他们就会解雇她。还有的时候，他们会强迫女性写下'我保证未来10年不生孩子'的保证书。"

最新数据表明，中国城镇女性目前收入只有男性的67.3%，乡镇比例更低，只有56%。

与其他国家一样，这种两性薪酬差异是许多因素共同造成的。但中国的一项差异在于强制退休年龄。女性必须比男性更早退休——女性55岁，男性则是60岁。

Image copyright Getty Images Image caption 中国电子商务企业正在吸引很多千禧一代劳动者，包括很多女性（图片来源：Getty Images）

只要看看中国的政治精英，就能了解男女两性在职场的比例失衡。中共中央政治局的25名委员中只有1名女性，而权力更大的政治局常委从没有过女性。在204名中央委员会委员中，也只有10名女性。

中国经历了一段时间的快速增长。但根深蒂固的传统两性观念表明，想要在巨大的经济中实现真正的基础性突破，仍然任重道远。

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