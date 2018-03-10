富人多有钱？你若知道“肯定暴乱”

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"如果穷人知道富人有多富，肯定会发生暴乱。"

演员克里斯·洛克（Chris Rock）曾在2014年接受《纽约杂志》（New York）采访时针对贫富差距给出这样一段耐人寻味的评论。这番话也无意间道出了不平等研究领域面临的关键挑战。

不平等的最佳衡量方式是什么？

多数不平等研究都着眼于收入——这项指标可以广泛获取。然而，贫富与否并不在于一年的收入，而在于长期的财富积累。以往，想要量化财富一直都很困难。

富人可能不愿让我们知道他们有多富，想必是为了避免上文提到的暴乱。但像我这种专门研究这个课题的人却总在寻找更多数据，以及更好、更精确的方式来衡量贫富差距。虽然我不会鼓励暴乱，但我的确认为，公民应该全面了解自己所在社会的不平等程度。

在我看来，最能揭示这一点的就是财富差距。

Image copyright Getty Images Image caption 不平等仍然是一个世界性的问题，富人似乎越来越富，而穷人似乎越来越穷（图片来源：Getty Images）

差距有多大？

有几种方式可以衡量不平等状况。

其中最流行的就是看收入。这主要是因为收入数据较为丰富，也比较容易衡量。但这只能算是一张快照。

另一方面，财富是一种积累，不仅受到目前收入的影响，还体现了之前几年和之前几代的积累。只有通过研究财富不平等状况，学者、政策制定者和其他人才能设计最深入、最广泛的措施来衡量富人与其他所有人之间的差距。

一个人拥有多少财富也可以更好地说明他享受的生活质量高低，以及掌握的机会多寡。这决定了投资于教育、金融资产和舒适生活的能力，以及退休之后的安全感。财富还可以降低对薪水波动或意外支出的担忧。如果你拥有财富，面对更换热水器或支付医药费这些意外花费时，你承担的压力肯定不像穷人那么大。

差距越来越大

美国的财富不平等现状非常明显，令其他发达国家相形见绌。

保守派哈德逊研究所（Hudson Institute）在2017年发布报告称，最富有的5%的美国家庭在2013年持有大约62.5%的美国资产，高于30年前的54.1%。因此，另外95%的美国人的占比从45.9%下滑到37.5%。

Image copyright Getty Images Image caption 美国的不平等状况比其他很多发达国家更加严重（图片来源：Getty Images）

因此，高收入家庭2013年的中位数财富（平均为63.94万美元）达到中等收入家庭（9.65万美元）的7倍，创至少30年来最大差距。

更值得注意的是，不平等学者伊曼纽尔·赛资（Emmanuel Saez）和加布里尔·祖克曼（Gabriel Zucman）发现，在2012年，0.01%收入最高的人控制了22%的财富，而1979年这一比例仅为7%。

但如果你只看收入不平等数据，就会看到另一幅图景。例如，在2013年，收入最高的5%的家庭只获得了美国所有收入的30%（相比之下，他们却拥有将近63%的财富）。

虽然美国不是唯一一个在过去30年财富不平等状况愈发严重的发达国家，但它的情况确实比较突出。美国最富有的5%的家庭的财富几乎是美国中产家庭的91倍，在全世界18个最发达国家中最差距最大。位居其次的是荷兰，但比例还不到美国的一半。

最近通过的美国减税和就业法案将导致该问题进一步恶化。

这些法律的主要条款包括将个人纳税人的标准扣减额增加一倍，暂时把最高边际税率从39.6%下调到37%，大幅减少符合房产税征收要求的家庭数量，并把公司最高税率从35%降低到21%。

然而，主要的影响仍然向富人倾斜。例如，收入最低的20%的家庭平均可以享受40美元的减税，而收入最高的五分之一的家庭则享受5,420美元。与此同时，最富有的0.1%的家庭将节省61,920美元税收。到2025年，最富有的人获得的利益将增加到15.22万美元，而其他人不会看到太多的变化。所有的个人减税计划将于2026年到期。

较富有的纳税人也将从新法律的其他主要条款中获益。例如，研究显示，降低营业税最有利于富人，而适用于遗产税的房地产减少则意味着财富累积将会增加。

税法的支持者声称，此举不会加剧不平等的程度，因为富人节约下来的钱会"涓滴"到其他美国家庭，也会抬高他们的水位。

然而，经验证据表明并非如此。具体来说，通过减税，将更多的钱输送给富人，并不能改善经济增长，反而会降低美国穷人的教育机会，甚至降低预期寿命——这一数字在2017年连续第二年下降。

Image copyright Getty Images Image caption 收入不平等仍是一个全球性问题——中国的不平等也很严重（图片来源：Getty Images）

提高意识

那么，克里斯·洛克的说法是否正确？美国人只是没有意识到社会的不平等状态吗？

调查显示他所言不虚。例如，在2011年的一项全国性调查中，受访者"严重低估"了美国的财富不平等程度。

这项调查和其他的研究也部分证实了他的另外一半观点，即美国人确实关心财富的不平等现状，希望差距能够缩小。

美国现有的财富不平等状况在社会或道德层面是否可以持续下去——或者是否会引发克里斯·洛克设想的骚乱——仍是一个悬而未决的问题。

无论发生什么，我们首先还是需要知道，并理解美国的财富不平等有多严重。之后怎么办，则取决于我们所有人。

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