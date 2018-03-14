水管屋能解决香港的住房危机吗？

Image copyright OPod

香港人口密集——具体来说，大约有740万人聚集在一片106平方公里（41平方英里）的土地上。与此同时，那里的房价也在急速飙升，导致很多人都无法承受居高不下的住房成本。

正因如此，一位当地设计师才希望把巨大的水泥水管变成迷你公寓，在空地上把它们堆积起来。远远望去，那里很像一个建筑工地——但这或许是解决香港住房问题的一个独创方案。

这是一个亟待解决的问题。

Image copyright Getty Images Image caption 接近10年以来，香港的很多人都很难追赶飙升的房价，迫使很多人居住在笼子里（图片来源：Getty Images）

为了价格低廉的住房，人们已经转向一些尺寸更小，甚至十分怪异的选择。有的建筑师尝试一种不可思议的小公寓，名为"纳米房屋"。一套这样的房子还不如一个停车位大，只有121平方英尺，但最近却在香港卖出了193万港元（242,805美元）的天价。之所以出现这种怪相，都是因为人们绝望地寻找一个名叫"家"的地方。

香港建筑师罗发礼表示，在公寓或商业楼宇里面分割出来的小公寓已经令香港臭名昭著——这些建筑本身就已经进行过分割。"见不到阳光，通风不好，空间逼仄，隔间面积大约只有50平方英尺。" 罗发礼说，"因为人们租不起正常的公寓，房东只能将房子分割成很多隔间。"

不仅如此，人们甚至开始住进笼子。

Image copyright OPod/James Law Cybertecture Image caption 建筑师罗发礼希望用水泥水管建房子，然后把它们堆叠起来（图片来源：OPod/James Law Cybertecture）

成千上万的人别无选择，只能租用16平方英尺左右的空间，而各种建筑材料将居住空间变成了真正的笼子。

"标准的笼屋有三层床。为了提供安全和隐私，四周还有波纹网。有点像监狱。"罗发礼说，"这绝对是一种悲惨的居住形式。"

人们甚至还要为这种住房付费。罗发礼说，一套50到100平方英尺的隔间公寓每月租金大约300至600英镑（418至837美元）。而笼屋也并没有便宜多少：大约每月300英镑。

所以，罗发礼想出了一种可能的解决方案。

像他这样的建筑师正在尝试各种方法来利用现成的空间（但余地并不大）。他目前正在尝试的一种方法是OPod——使用巨大的水泥水管建造微型房屋，然后将其堆叠在闲置的城市空间。这是一种建设公寓楼的快捷方式。

"巨大水泥水管通常在地下充当排水设施。"他说，"我们从承包商那里低价采购了这些水管，因为每年的产量都会过剩。他们用最低价卖给我们，避免了浪费。我们随后投入一些资金，在里面放置家具，安装一个洗手间，配有淋浴和小厨房，还有沙发床，你立刻就能有一个家。"

Image copyright OPod/James Law Cybertecture Image caption OPod内部（图片来源：OPod/James Law Cybertecture）

OPod采用了现代化的工业风格，可以由未来的居民自行定制。

罗发礼承认，这其实并不是香港住房危机的长期解决方案，但他从来也没想过达到这种目的。

"我从来不认为OPod能完全解决这个问题，因为这其中还掺杂着很多其他问题。"他说，"单靠一栋建筑根本不可能一劳永逸。"

创造OPod还有另外一个原因：那就是香港人对空间的误解。罗发礼认为，虽然人们常常把房价飞涨归咎于土地紧缺，但这只是部分原因。

"香港是个人口密集的城市。然而，'我们没有足够的土地'这种说法并不完全正确。我们没有大片的土地来建造大型住房，需要通过人工填海来获得这样的土地。但如果认真看看如今的城市，你就会发现还有很多空闲的地方。在天桥底下、大楼顶上、大楼之间往往有很多地方常年闲置。"

罗发礼希望城市规划者能够横向思考城市开发方式，将OPod这样的住房塞进各种缝隙和空余的空间。

随着香港房价上涨，工资的上涨幅度却不足以匹配房价涨幅，必须采取更多措施来解决这一问题。在那之前，仍然会有很多人在晚上爬进笼子过夜。

请访问 BBC Capital 阅读 英文原文。