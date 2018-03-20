霍金教你怎样有意义地工作

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史蒂芬·霍金（Stephen Hawking）留下的遗产已经远远超出学术范围，霍金这个名字已经成为电影、畅销书等流行文化的一部分。

他对科学的热情以及对宇宙奥秘的探索激励着世界各地千百万读者对宇宙的好奇心。

2010年，美国ABC电视台世界新闻栏目记者戴安娜·索耶（Diane Sawyer）在采访霍金时，问他会给子女哪些建议。霍金说："工作会给你的生活意义和成就感。如果不去工作，你的生活就是空虚的。"

这种工作理念对于所有人是否都适用？如果不工作养家糊口，实现自我价值，那么我们的生活是否会空洞乏味？

"如果你热爱自己的职业，那么一般性的小问题就不会困扰到你，让你心怀退意。这对个人和组织都大有好处，"牛津大学组织行为及领导力学科教授萨莉·麦特里斯（Sally Maitlis）表示。"但是，如果工作变成了你理解你自己的核心，以及你对世界的贡献仅限于自己的工作，那失去工作就会带来严重后果。"

去年，麦特里斯与华盛顿大学管理学教授基拉·沙布拉姆（Kira Schabram）对北美地区50名动物救助站工作人员进行了调查：大多数人在这里工作的原因都是由于孩童时期喜欢动物，或者他们相信自己有足够能力改变这里动物的命运。

由此，动物救助者们不惜加班加点工作，自愿从事艰苦时段的工作，并且不断分享彼此的观点。但是，很多人最终却耗尽了热情或者开始感到失望。他们会定期看到动物被安乐死，以及接受困扰很多救助站的资源贫乏、管理混乱局面的现实。最终有些人辞职了。

麦特里斯和其他专家仍然认可，从事能够给你成就感的工作会对你的人生起到积极的促进作用。这一观点也受到很多研究的支持。

Image copyright Getty Images Image caption 史蒂芬·霍金的职业范围从学术界扩展到了电影等更多行业，他与纳尔逊·曼德拉合影（图片来源: Getty Images）

上个月,美国心理学协会发布了一篇文章，对这个早在1993年就开始出现的话题进行了综述。哈佛大学教授特蕾莎·阿玛贝尔（Teresa Amabile）研究发现，"无论目标大小，无论是治愈癌症还是帮助同事，明确工作的意义，并且感到进步都会让你在工作中活得快乐。"

然而，很多人都没有从事有意义的工作。

纽约大学管理学教授阿那特·莱西那（AnatLechner）称，重要的是首先要知道你喜欢做什么。当你做一件工作时感到非常轻松愉快时，可以说你已经把爱好和工作紧密地结合在了一起。"埃隆·马斯克（Elon Musk）和他所从事的事业密不可分，"她说。

尽管很多人都知道自己的兴趣所在——能够像磁石一样吸引他们废寝忘食去做的事情——但很多时候他们也没办法把它作为职业。

"他们宁愿选择去摩根大通，把它当成安稳的职业，"莱西那表示。"他们选择那些能赚大钱的工作。"

工作的艺术

耶鲁大学组织行为学教授艾米·沃赞聂维斯基（Amy Wrzesniewski）表示，可以通过一种名为"定制工作"的方法解决这个矛盾：提取出你当前职业中的有趣部分，然后把它融入报酬更高的职业。

这一点适用于沙布拉姆和麦特里斯所研究过的那类职场人士：这些人拿到了梦想职业，但真正从事这项职业后却感到失望。

"有没可能从事与音乐有关的工作，或其它任何类似工作，让你真正感觉到工作的意义？"沃赞聂维斯基问道。"而不是简单地重复？"

沙布拉姆和麦特里斯的某些研究对象这样做了：他们离开了动物救助站，但继续从事与动物有关的工作，例如宠物美容和训练。

沃赞聂维斯基还指出，有一种不鼓励人们寻找自己所喜爱事物的世界观很有害。

有些人认为"你要知道，就像了解世界上其他客观事实一样，了解自己也需要费尽九牛二虎之力才能做到，"沃赞聂维斯基说。"这会给人们很大的焦虑感。"事实上，这其实就是试错的过程。

知道自己真正热爱什么是实现职业和爱好完美结合的基础，它会让你感受到工作真正的意义，而不是简单地去追求晋升机会和更高的薪酬。

"当你对所从事的工作如痴如醉时，你就和它合二为一了，"莱西那说。"霍金就是这种人。"

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