完美的工作真的存在吗？

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24岁时，苏菲·布朗（Sophie Brown）终于得到了自己梦想的工作，成为了一家顶尖国际新闻网站的记者。她在那里努力工作，沿着既定的职业道路循规蹈矩地发展——从老师到父母，所有人都给她提供同样的建议。只不过，还有一个小问题：她讨厌这份工作。

"我讨厌这份工作，讨厌那里的人。"她说，"我原以为我会不停地向上爬，而等到我获得晋升后就会更加幸福，或者当我加薪时，情况会好转。"但现实并非如此。

"深夜、清晨、周末……我和我的同事都像夜行船一样。我好几年没跟家人在一起了。我发现，这个梦想的工作，这个我为之努力奋斗的工作，其实根本不是我想要的。"

所以，她做了一件令人意想不到的事情：她辞职了。

谈到工作在一个人的生活中扮演的角色，如今的人们都面临巨大的压力。光是认真工作已经不够了，你还应该热爱工作，充满激情。你应该追随梦想，远方的星辰才是你的目标。但完美的工作真的存在吗？这是不是一种不可实现的理想主义，不过是为了让你多些努力，少些抱怨？

幸福咨询师萨曼莎·克拉克（Samantha Clarke）就是这样一个坚信能够获得梦想工作的人——她的工作是帮助企业让员工快乐起来。

"我们都是自己职场幸福的经纪人。"她说，"我们应该自己走出去，寻找哪些东西适合我们，哪些不适合我们。你应该真正开始掌控自己的生活。"

克拉克试图重新构建企业及其员工对职场幸福的理解方式。职场幸福不是在Instagram上面晒一些免费啤酒照片那样的"小确幸"。"而是要思考你如何才能展开更好的对话；我们能否创造各种各样的环境或区域，让人们可以更好地工作。"

她提倡人们学着去了解自己在什么情况下、通过什么方式才能实现最好的工作效果。错时工作或远程工作的方式可以给人们带来自主感——在这种情况下，只要你觉得能够提高生产率，就能在早晨自由地练习瑜伽，然后再回来查看电子邮件。

那么，雇主能做些什么呢？克拉克认为有很多可做的事情。当一家公司培育了自己的职场幸福模式后，便可衡量生产率和效率。但从本质上讲，克拉克承认，她所合作过的很多公司最终还是看重利润。更幸福的员工应该生产率更高，进而创造更多利润。

尽管如此，还是有研究支持这样一种理论：当你感觉能够更好地控制工作，而不只是工资的奴隶时，感受也最为幸福。在家工作就是这样一个例子。

Image copyright Getty Images Image caption 一些求职专家表示，最终还要靠自己去发现梦想的工作（图片来源：Getty Images）

英国卡迪夫社会科学学院教授阿兰·菲尔斯泰德（Alan Felstead）进行的研究发现，远程工作的人对职业满意度更强。他们对自己的工作更加热心，对自己所在的组织也更加效忠。

"人们往往持有这样一种假设，认为在家工作的人逃避责任，拖拖拉拉。"菲尔斯泰德说，"但实际证据表明，这些人反而会更加努力地工作。例如，从自称经常加班的比例来看，他们就比普通职场人士高出15个百分点。而从努力程度来看，则要高出6个百分点。"

但过程不会一帆风顺——这项研究还发现，在家工作会加大人们停止工作的难度。无法清晰界定工作与家庭之间的界限，就可能导致加班工作。那么，如果在完全控制自己的生活之后，还要更早起床、更晚下班，甚至凌晨3点查看电子邮件，这种控制力还有什么用？

布里斯托大学认知科学教授史蒂芬·莱万多斯基（Stephen Lewandowsky）也心存疑虑：虽然让人们可以自己控制工作与生活之间的平衡似乎能够减少压力，但却未必能给他们带来真正的幸福。

他表示，人们往往会把幸福等同于工作上的成功。"你开始越来越努力地工作，"他说，"直到你突然发现，如果不工作就会心怀愧疚。这时，工作与生活之间的平衡以及家庭责任都会受到冲击。"

Image copyright Getty Images Image caption 让员工完全控制自己的工作未必意味着他们就能做好决策（图片来源：Getty Images）

在工作上给予人们更多的控制力未必意味着他们就能做好决策。只要问问那些直到半夜才做完报告，或者要在周末给客户发邮件的人，就知道了。

创造力的梦想又该如何实现呢？很多人都梦想着能创造伟大的艺术品——绘画、雕塑、写作，甚至希望把这变成自己的工作。这确实是对理想职业的定义。

但如果你想从事创造性工作，那就面临两种选择。要么为别人工作一整天，等到晚上再去搞创作，要么找到那些出钱让你一直搞创作的人。作家、演员兼播客主播罗斯·萨瑟兰（Ross Sutherland）就这样做过。

"我大约15岁的时候就看过《X一代》，这大概是最适合读这本书的年龄。"他指的是道格拉斯·柯普兰（Douglas Coupland）创作的小说，书中还杜撰了"McJob"一词，专门指代收入和地位低下的工作，往往来自服务行业。"我肯定记得那个时候，比如，我要做一份工作来维持生计，但随后还要凭借兴趣追求内心喜欢的工作，后者会给你带来动力。"

萨瑟兰显然也做过很多McJob，包括：在酒吧和文具仓库里工作，担任摔跤赛主持人，在监狱里教创意写作，教小学生学说唱音乐，帮助赌场发送邮件，从而鼓励人们花掉退休金（他认为这是他职业生涯的低谷）。

但他并没有对早期的职业路径感到绝望，而是认为这是创作灵感不可或缺的因素。

Image copyright Getty Images Image caption 从教学到酒吧服务员，有些人一生都在追求梦想的工作（图片来源：Getty Images）

"所以，人们早期的工作往往最为重要，因为这是他们步入社会、寻找自己真正的位置、实现自己的人生价值并争得大家认可的突破。有多少伟大的说唱歌手第一张专辑令人惊叹，第二张专辑就完全跟巡回演唱会和成功有关了，这就说明他快速地得到了满足、开始变得平庸。"

很多人会终其一生追求梦想的工作。但真正完美的工作会不会只是一种幻觉？

文章开头那位痛苦的记者苏菲·布朗，现在成了一名可以自由安排时间的自由职业者，还是一位很有志向的糕点厨师。她在家里工作，还养了两条狗，晚上则会参加烘焙课程。

"我见到了一些比以前更加喜欢的人，我的生活也比以前更快乐。"她说，"我现在意识到，总有一些能让你快乐的赚钱方式。"

她似乎抄了近路，提前做到了很多人直到四、五十岁才能做到的事情：看透了梦想工作的海市蜃楼，开拓了一条属于自己的道路。

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