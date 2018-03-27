用虚拟货币建立国家经济行得通吗？

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加密货币创业者纷纷来到波多黎各，希望在那里建设一个加密货币乌托邦——最初被称作"波托邦"（Puertopia），现在更名为Sol——他们只希望在那里缴纳很少的税。

加密货币创业者还希望向世人展现，开发一种新的数字加密货币，并在多数交易中都使用区块链之后的一座未来之城。

有一件事情还不太明朗：谁的未来——少数人，还是多数人？——将成为推动这块美国海外领土变化的动力。

波多黎各去年遭到飓风"玛利亚"（Hurricane Maria）的破坏，但美国却并未提供充分的帮助，因此，他们目前迫切需要引入各种投资来重建岛上的基础设施。在遭受这场灾难之前，波多黎各就已经面临严重的财政困境。这也可以在一定程度上解释，当地政府为何谨慎地欢迎这些加密货币创业者的到来。他们会因此付出什么样的代价呢？

加密殖民主义并不是新词。这是18年前由迈克尔·赫兹菲尔德（Michael Herzfeld）杜撰的，但却与加密货币没有丝毫关系——因为比特币网络一直到2009年才出现。

加密殖民主义最早指的是希腊和泰国等希望通过牺牲巨大的经济独立来换取政治独立的国家。它使用了crypto的原始含义——隐蔽、隐藏或秘密。这些国家通常都只是名义上独立，但他们的国家文化却通过改头换面来适应外国模式。这里的殖民主义并不是通过枪支等武力措施公然开展的，而是通过破坏规范和文化来秘密实施的。

值得注意的是，加密殖民主义的定义仍然适用于加密乌托邦给这里的社会经济造成的影响。

Image copyright Getty Images Image caption 2017年12月，波多黎各的这个社区遭到飓风"玛利亚"的袭击已经3个月时间，但仍然没有恢复供电（图片来源：Getty Images）

加密乐园

自由主义与加密货币运动之间存在深层联系。比特币等加密货币依赖于不受法律约束、不受制度监管的分散模式。然而，虽然依靠加密货币成为亿万富豪的人们可以享受加勒比的这片乐园，但对这项技术知之甚少的本地贫苦人民却会被排除在外。

这批创业者以男性为主，他们去年搬到波多黎各，除了创办一家加密货币银行外，他们还准备从事更多工作。这些人还有可能把加密自由主义思想引入这个小岛。他们的愿景与另外一个可能成为加密乌托邦的地方非常相似——"利伯兰自由共和国"（Free Republic of Liberland），自称是一个占据多瑙河西岸的"微型国家"。他们使用比特币作为"国家"货币。

目光转回到Sol，这些富有的加密货币移民希望利用区块链来开发分散的选举系统，甚至发行居民身份证。但我们怀疑，正在与贫困抗争的当地人恐怕不会被这些理念所鼓舞。

这种行为散发着灾难资本主义恶臭——利用自然或经济危机来重塑和塑造一个社会，使其形成自由主义、资本主义的世界观。当你停电好几个月，并且感觉被人忽视的时候，任何外来的帮助似乎都是救命稻草，你几乎会不假思索地接受。

电力挑战

加密乌托邦也会造成严重的环境破坏。遭遇飓风"玛丽亚"袭击之后，波多黎各仍然深陷严重的电力危机，导致Sol的理念根本无法实施。交易一个比特币大约耗电215千瓦时（KWh），足够电网全负荷运转时为岛上几十户家庭供电。

在过去12个月里，比特币的年用电量从每年9.5太瓦时（TWh）增加到48太瓦时，达到波多黎各19太瓦时总用电量的2.5倍。在遭到飓风"玛利亚"袭击后，当地的资源和基础设施过于匮乏，根本无法在岛上支持加密货币的挖矿活动。

"币圈"里这些年轻富豪凭借加密货币市场的快速发展而发家致富——但他们所带来的特殊风险却很成问题。这是富人的游戏，他们可以尽早变现离场，锁定收益，同时却催生了泡沫。任何一个泡沫都具备这样的特点——先到者收益可观，后来者表现糟糕。

我们最近的研究表明，加密货币的价格相对孤立，不容易受到黄金和股票等其他资产的冲击。但是不同加密货币的价格却是相互联系的，所以，比特币价格的下跌会影响其他虚拟货币。

如果比特币能够安然度过最近的价格下跌，那么加密殖民主义很可能会慢慢地在全球蔓延开来。对加密自由主义者来说，如果他们遵循Sol模式，他们便有可能关注那些遭到地震、海啸、飓风和经济危机破坏的地区。

但加密货币也成了经济复苏的灵丹妙药。去年12月，委内瑞拉宣布开发一种名为"石油币"的新型加密货币，由委内瑞拉储备的贵金属、石油和钻石做背书。他们希望使用这种加密货币来对抗美国的制裁，以及高通胀和低油价。

然而，针对发展中国家制定的比特币解决方案——以前被称为新殖民主义——不应被视为灾难和危机管理的最终解决方案。在过渡时期，当加密货币和区块链的应用潜力尚未被挖掘出来之前，我们必须对Sol这样的项目表示怀疑。

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