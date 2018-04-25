对付不给创意者薪酬的客户

Image copyright Emmie Tsumara Image caption 辛苦劳动付之东流（无薪支付）。

"嗨，布莱恩（Bryan），你能帮我写点东西吗？"

这是我偶尔从熟人那里得到的请求：为他们的网站写个简介，编辑一份个人简历，为别人的视频项目写个脚本。总之就是，帮他们一个忙。

当然，对于朋友和家人，我很乐意帮助。

但是，如果这样的请求来自完全陌生的人，没有薪酬，只为你曝光姓名（即帮你在网上扬名），我会坚定地回答，"不行"——这是我的生意，曝光姓名不能用来支付账单。

不幸的是，在创意行业工作的人，提出为曝光姓名而工作的请求太常见了——让客户或出版社对你的工作产生兴趣，但他们的兴趣还未足够到愿意支付真金白银。

Image copyright Emmie Tsumara Image caption 我现在的职位无法向艺术家支付任何薪酬；我在为日本旅行而省钱。

这种不公正的待遇令人沮丧，韩国漫画家艾斯特拉达（Ryan Estrada）决定采取行动。

2013年，他创建了一个推特（Twitter）帐户来彰显这场持续的战斗。 账户名为@forexposure_txt，它要求推友们提交一些当他们要求付款，客户给出的最荒谬的回答。

一条推文说："这个项目完美的申请人应该在其他地方得到持续稳定的收入，因此有财力支持他们完成这个项目。"

另一条推文说："人们因为爱好而做艺术，如果你为了钱而做艺术，那么请退出，去做其他事情吧。"

Image copyright Emmie Tsumara Image caption 你这样做必须是源自内心的喜爱，而不是为了追逐金钱。

创意产业已经竞争残酷，无籍籍名的新兴艺术家往往急于得到展示作品的机会，以求最终获得社会的赏识。

"当我还是年轻艺术家时，觉得很困惑，" 艾斯特拉达说。"这些人总告诉我，他们只是小公司，无力付我薪酬，但可以给我提供曝光量，让大公司愿意雇用我。"

许多人告诉他，他能得到这个机会已经很幸运啦。

Image copyright Emmie Tsumara Image caption 如果我们有这笔钱，我们会去找真正的艺术家......那些在真正的画布上绘画的人。而不是这种电子假货。

艾斯特拉达说"我意识到我必须自己推广作品，并想出一条谋生的道路。"

他这个推特账号与全世界的创意者产生共鸣。 自从他五年前开设账户以来，已经增长到167,000多名粉丝。

虽然艺术家很有工作热情，但仍需要长时间耗在工作室，没时间与朋友和家人相处，还必须干一点别的什么活来挣钱弥补昂贵材料的支出。

"人们以为艺术只是一种好玩的业余爱好，"他说。 "但在周末愉快地烘烤巧克力蛋糕和在餐厅做厨师是两回事。 如果一个人把所有的时间都花在为陌生人烹饪而没有报酬，那么他将买不起自己的食物。 许多企业意识不到这点。"

Image copyright Emmie Tsumara Image caption 对你开来账单感到惊讶。 我在邮件中放了很多笑脸，以为我们已成为朋友，你就不会收费了。

埃斯特拉达还与多伦多艺术家津村（Emmie Tsumura）合作，为这个项目带来视觉上的转变。 津村是制作"好吧，黄瓜"（OK Cucumber）这个很火的艺术项目的艺术家，她画了一些匿名男人的肖像，那些人在约会服务网站"好吧丘比特"（OkCupid）上给她发送过令人不快的短信。

一个线上出版物《格式杂志》（Format Magazine）要求津村将"好吧，黄瓜"这种视觉风格应用于埃斯特拉达推特帐户列收集的匿名请求推文。于是有了两人合作的"为了曝光"（For Exposure）项目。

津村谈到这个项目时说。"我试着阅读这些请求，想象一下说出艺术家不需要报酬这样话的人长什么样，我查了一些首席执行官的图片，然后想象当权者的嘴脸。"

Image copyright Emmie Tsumara Image caption 这是你建立个人作品档案的好方法，因为你给我们做的工作都将以专业的商业方式对待。

她把这种方式称为"图形调查"，即通过绘制插图来配合网络收集的客户回应，这将为创意者开创分享经历的空间。

她说："在遭遇过这种经历的圈子中开这种玩笑很好玩。"但是其他人（不了解这种玩笑的人）就会说，'发生什么事了，我被取笑了吗？'这种玩笑让大家知道艺术家的遭遇，并希望能够被分享出去。"

除了为失意的创作者建立平台之外，"为了曝光"这个项目的目标是什么？ 不仅要武装创意者，使他们变得更精明，还要让他们的客户负起责任。

"我希望艺术家学会识别危机信号，"埃斯特拉达说。 "也希望客户学会不要羞辱别人的劳动。"

Image copyright Emmie Tsumara Image caption 我在上个月吸过毒，过主显节时神告诉我必须设立一个网站好好写作，因此我付不起人工。

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