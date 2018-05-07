“婚姻家庭课”能否消除首尔单身男女的恐婚心态
韩国首尔东国大学的一间教室内，教授李恩珠（Eun-Joo Lee）正在让学生们画瓶子和自行车。不过，这可不是什么艺术课，而是一堂"婚姻家庭"课，旨在挑战社会上存在的性别规范。
李教授认为可以通过画画的方式"测量"学生的男性和女性特质。如果一位女性从前往后画自行车，这显示出她的性格具有男性特质。但她让学生放心，这并没有什么不好，而是让人对自身性格特征有更清晰的认知。
接着，李教授又向学生们展示了小男孩推童车和小女孩玩玩具的图片。她告诉学生，欧洲的这些玩具广告挑战了人们对于性别的刻板认知。
这堂课旨在帮助年轻人探索性别关系，进而在某一天，可能找到人生伴侣。事实上，除了开设这类课程，韩国还做了许多其它努力，以解决年轻人结婚生子意愿越来越低这一棘手问题。
在韩国这样的国家，这是一个很复杂的问题，因为传统的性别角色由来已久。直到20世纪60年代经济腾飞，这一情况才有所改变。
出生率下降的原因是什么？
在韩国，"男主外、女主内"的思想根深蒂固，对现今韩国年轻人的婚姻家庭观产生了深刻影响。
2017年，韩国人口出生率创历史新低——平均每位妇女仅生育1.05个孩子，远远低于保持人口稳定所需的2.01个。这还是政府花了十年时间、耗费数十亿美元鼓励刺激的结果，包括实施延长陪产假、补助不孕症治疗、为有三个及以上孩子的家庭提供优先享受育儿公共服务等政策。
东亚和东南亚的其它一些地区也面临同样的问题，比如台湾、日本、香港和新加坡。
韩国近年来出现了一个新词：三抛世代（Sampo Generation)。"三抛"指放弃三样东西——求偶、结婚和生育。
在李教授看来，经济低迷和失业率高是造成这种现象的以部分原因，年轻人把精力都用在了找工作和实现经济独立上。
研究表明，对于男性来说，财务问题是迈进婚姻殿堂过程中的最大障碍，他们越来越倾向于将婚姻视为备选，而不是必须之物。女性也面临同样的焦虑。
24岁的金智媛（Ji-Won Kim）是李教授的学生，她说："我身边的人不想结婚主要是因为孩子的抚养和教育成本太高了。一些女性朋友更倾向于自己租房，买自己想要的东西，养只小狗，然后约约会就挺好的。"
"压缩的现代性"是什么？
"人们总说，一旦结了婚有了孩子，那就得跟自己的生活说拜拜了。"金智媛的这句话，揭示了经济以外的考虑因素。
另一名24岁的学生金志明（Ji-Myeong Kim）则说，他想找个人安定下来，但是他现在的女友要他再三保证家里人对她的态度。
过去的几十年里，韩国文化倾向于要求新婚女性融入丈夫的大家庭，并且处于最低的家庭地位。金志明不得不向女友表明，他的家庭不会固守这些传统。
新加坡国立大学家庭和人口研究中心教授兼主任杨李唯君（Jean Yeung）指出，像新加坡和韩国这样的国家都面临着"压缩的现代性"，即经济快速发展的同时社会急剧变迁。
"在欧洲需要一个世纪甚至更长时间逐渐发生的变化，在亚洲的一些国家二三十年内就完成了。经济、教育和女性角色等都在急剧变化，但制度和社会规范却没有跟上。" 杨李唯君表示。
另一个和现代家庭不匹配的领域是企业文化。
李恩珠教授说："许多女性不想在不包容职场妈妈的企业文化里养育孩子。"
墨尔本大学人口统计学教授麦克唐纳（Peter McDonald）说："对雇主来说，员工的家庭生活无关紧要。东亚文化更倾向于雇主的需求，希望员工长时间工作，能为工作献身。"
另一个阻碍女性步入婚姻的因素是家务分工当中的性别不平等。2015年经济合作与发展组织（简称经合组织）的报告显示，韩国男性平均每天做家务的时间只有45分钟，还不到经合组织国家平均水平的三分之一。
"约会练习"真的有用吗?
在李恩珠教授的婚姻家庭课上，同学们需要和搭档进行一些练习。学生称之为"强制约会"，然而李教授称之为"恋爱练习"。
搭档需要练习处理一些他们以后在真正感情中可能会碰到的问题，比如在经济承受范围内的约会，为婚礼做准备，或者是制定一份结婚契约，包括家务分工、育儿方式、以及假期先探访谁的父母。
课堂上还包括一些基本的性教育。虽然向一群20多岁的学生讲解"生理期"似乎有些奇怪，但是李教授认为课程的重点不是说教，而是告诉学生如何避免意外怀孕，这些都能让他们对性更加积极，对生育有更多把握。
这种基层教育对提升韩国出生率是否有帮助还尚未可知。其它国家也在尝试各种办法提高出生率。
新加坡为了刺激生育率下了很大功夫，比如给予金钱奖励，实施"婴儿花红"计划等等。但5年过去了，这些措施似乎并没起什么作用。
韩国也曾有过一些创新举措。比如2010年，韩国要求卫生部、福利和家庭事务部的员工每个月挑个周三"早点回家"，并称这天为"家庭日"。事实证明，即使晚上七点钟办公室就断电也没办法鼓励这些政府雇员回家生育。
杨李唯君表示，政府实施的这些短期举措并没有触到问题的关键，也没有适应性别角色的变化。
麦克唐纳也持相似的观点，认为韩国政府的努力如果不能带来更大范围的社会变革，其实毫无意义。过去，政府因为把低生育率归咎于女性而遭到声讨。一个粉色主题网站发布的育龄妇女分布图，遭到强烈抵制而被下线。
麦克唐纳说，这些方向错误的激励政策，只会让女性不生孩子的信念更加坚定。
对学生来说，这门课既能帮助他们了解自己，同时也鼓励他们用积极的态度对待家庭生活。
金志明承认："我以前觉得和女友的交往方式挺正常的，但是人格测试却显示我是强迫型人格，我比想象中要保守很多。"
李教授认为，学生们应该明白他们要找的不是完人而是最适合的人。这种心态能帮助他们收获美满婚姻，组建幸福家庭。
但是仍有一些学生觉得很难摆脱父母的期望。
金智媛说："我妈希望我的另一半有经济能力、成长于和睦家庭，性格要好并且体贴入微。"但是她本人认为有些因素更加重要，"比起外貌，我更看重经济实力，我妈总说结了婚长什么样就不重要了。"
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