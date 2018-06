Image copyright Getty Images

2016年,优步(Uber)一名拿六位数年薪的软件工程师自杀。他的家人指责,是工作压力导致他走上绝路。伦敦美林证券(Merrill Lynch)的一名21岁的实习生在连续工作72个小时后晕倒死亡。阿赛洛米塔尔钢铁公司(Arcelor Mittal)将接手的一家钢铁厂关闭三周后,一名56岁的员工于死于心脏病。这名员工的家人说,厂子没了对他打击太大。欧洲劳保卫生署(European Agency for Safety and Health at Work)的报告称,每年因旷工损失的5.5亿个工作日中,超过半数"与职场压力有关"。

2015年,一项研究了300多份报告的分析发现,不健康的职场环境可能致命,会令人患上医师诊断的疾病,就像吸二手烟中那种已知的、受监管的致癌物导致的后果。

职场危害包括工作时间长、工作和家庭产生冲突、失业导致经济上缺乏安全感、工作时间不规律和不可预测、工作效果不可控,以及没有医保等。

糟糕的职场环境令人患病,甚至导致丧命,这应该引起关注。随着全球卫生保健成本不断上涨,职场已成为重大公共卫生问题的一个根源。制造企业百惠勒(Barry-Wehmiller)的首席执行官查普曼(Bob Chapman)告诉我:"根据梅奥诊所(Mayo clinic)的说法,决定一个人是否健康,上司比家庭医生更重要。"

世界经济论坛(World Economic Forum)估计,全球约四分之三的卫生保健支出用在了慢性病上,非传染性疾病占了所有死亡人数的63%。慢性疾病源自压力过大,以及各种不健康的生活方式,比如吸烟、酗酒、吸毒和压力导致的暴饮暴食。多项调查表明,职场是压力的主要来源,因此也是医疗保健危机的一个重要原因。

名字起得相当传神的美国压力研究所(American Institute of Stress)称,职场压力每年给美国经济造成大约3000亿美元的损失。我跟他人合作过一篇论文,发表在一本极具分量的学术期刊上,论文指出,美国每年有12万人死于有害的企业管理行为,造成每年1900亿美元的额外医疗开支;这使得职场成为人类第五大死因,比肾病和阿尔茨海默病还要严重。在英国,卫生和劳保管理局(Health and Safety Executive)的报告称,2016至2017年,因为工作造成的压力、抑郁或焦虑,导致了1250万个工作日的损失。

这一切其实都不必要,因为对员工有害的工作行为对公司也不会有好处。无论是在国家层面还是行业层面上,工作时长与单位小时生产效率呈负相关。这听起来似乎有违直觉,但裁员并不能提高组织的绩效,往往还会导致最好的员工离职,而且由此产生的直接成本(比如遣散费)和间接成本(失去与客户有密切关系的人),根本没法省钱。数十年的研究表明,让员工对工作方式和时间有更大的自主权,可以提高他们的积极性和参与度。

感到压力大的员工更有可能辞职,这并不奇怪,而因此造成的人员调整成本,也不会便宜。系统研究表明,那些患病、压力大的员工,对工作的熟练程度或者成效都不如健康员工,这也是显而易见的事情。

所有的迹象都表明,工作境遇越来越糟糕了。以前,只有在经济不好的时候才会裁员,而现在却成了惯例。3G资本(3G Capital)将食品巨头亨氏(Heinz)和卡夫(Kraft)合并后,因为取消重叠的生产功能,结果裁员20%。

"零工经济"意味着经济上的不安全感更高了,人们过了这周,不知道下一周还有没有工作收入。调度软件使得零售商和酒店餐饮等行业只保留肯定会用到的人,这也就意味着劳动者经常面临收入不稳定,无力规划和承担起家庭责任。

最根本的变化是,在二十世纪五十年代和六十年代,首席执行官认为他们的工作就是平衡自己对股东、客户、雇员和社区的责任,也就是所谓的"利益相关者资本主义"(stakeholder capitalism)。现在,股东利益占主导地位。很少有领导者认为,当员工为他们工作时,也把身心健康都交在了他们的手里。

不过,也有一些企业领导正在认真对待这个管理理念。户外品牌巴塔哥尼亚(Patagonia)、医疗创业公司联合健康(Collective Health)、分析软件公司赛仕软件(SAS Institute)、谷歌,还有以员工合作社形式运作的约翰路易斯(John Lewis Partnership),以及房地产数据库公司Zillow等企业都做出了不同寻常的表率。

在这些企业,员工有带薪假,而且企业希望他们休假。经理们不会不分时间地给他们发邮件或者短信,员工完成工作后回家,有时间放松、恢复精力。这些企业提供种种便利,以便员工兼顾工作与生活。大家被当作成年人对待,可以自行决定如何履行职责,而不是事无巨细什么都被管着。

最重要的是,这些公司的领导者把对员工的责任放在心里。赛仕软件有位首席健康官,这个职位不是控制成本,而是尽可能确保员工健康。查普曼认识到,每一个来百惠勒工作的人,都是"父母的宝贝"或者家人。

巴塔哥尼亚的创始人写过一本很出名的书,叫《让我的员工去冲浪》(Let My People Go Surfing,台版名为《任性创业法则第一条:员工可以随时翘班去冲浪》)。在一个竞争非常激烈的行业里,每一位员工从上班的第一天就能获得医疗保险,而每隔一个星期就是一个三天的周末,方便大家享受户外活动。

人们选择雇主不能只看薪水和晋升机会,还要看这份工作是否有益于身心健康。企业的领导者应该关注员工的健康状况,而不能仅仅盯着利润。

担心医保成本的政府,需要把重点放在职场,因为职场压力显然会致病。谋生不应该成为谋死,那根本不值得。