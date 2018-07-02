动漫配音与声优：配音演员的持久魅力
你可能不知道他们的长相，但你认识他们的声音。
他们是配音演员。如果你像我一样，他们构成了你儿时生活的一部分：《兔八哥》（Looney Tunes）伴我长大。梅尔·布兰克（Mel Blanc）是个天才——小时候爸爸告诉我，布兰克几乎为荧幕上的每一个卡通人物配过音，我都惊呆了。到了星期天，我早晨6点起床，看《怪鸭历险记》（Count Duckula），那时候美国电视正在播放。每个工作日早上，我去上学时，让爸爸妈妈用我家的录影机把日本动画片录下来（那时候在西方还不像今天这么流行）。这些卡通人物的声音就是我童年的配乐。
很快20多年过去，很明显对卡通动画片的痴迷不止我一个人。
如今世界各地纷纷兴起动漫迷盛会，比如动漫展，向经典影片致敬，有旧片也有新片。一些为知名卡通人物配音的演员，在社交媒体平台比如推特上，已有巨大的粉丝团。
配音演员有力量。无论是你厨房里启动的语音助手，你汽车里的导航系统，你和孩子看的动画片，或是你自己玩的电子游戏，你所听到的这些声音都是真人发声。
业界顶尖的配音演员收入堪比电影明星，他们实际的影响更为深刻。他们在你同作品或产品之间，神奇地造出一种情感的联系和纽带。
那么当一名配音演员是什么样的？科技与行业的变革又如何影响这一职业？
不断壮大的配音演员力量
"这是匿身幕后的无名职业——或者过去常常是，"罗伯·保罗森说。他是一名配音演员，主演《狂欢三宝》（Animaniacs）和《红耳与小聪明》（Pinky and the Brain），还有1987版和2012版的《忍者神龟》（Teenage Mutant Ninja Turtles）。他也管理一个关于配音演员行业的定期播客。
如今呢？在世界各地人头汹涌的动漫节会场中，昔日隐身的演员们率领专门小组博得巨大的社交媒体拥趸。例如，特拉·斯特朗（Tara Strong）在推特上有超过35万关注者——她主演的动画片包括《反斗家族》（The Fairly Odd Parents）、《淘气小兵兵》（Rugrats）和《飞天小女警》（The Powerpuff Girls），以及电视游戏系列作品《最终幻想》（Final Fantasy）。
"入行非常非常难，"斯特朗说。"你要知道你只想干这一行。你要确保有大量的表演训练：场景学习、即兴表演班、还有唱歌的课程，认识和运用你身体的发音器官。"演员们提到，在这些活动上碰到也想成为配音演员的粉丝。
斯特朗还说，"你外貌如何不关紧要，但你必须会扮演任何类型的角色。
很多配音演员会做不少电影拍摄的工作，但有时候配音事业会给他们带来更多的机会。
"扮演配音角色，我不用担心我的种族身份，或身体特征：我非常矮。我不到一米五，"斯蒂芬妮·谢赫（Stephanie Sheh）说。作为配音演员，她曾为将近300部日本动画片系列的英语引进版配音。其中包括著名魔法少女变身类动画片《美少女战士》（Sailor Moon）的最新英语引进版，以及2014版《美少女战士Crystal》（Sailor Moon Crystal）初版。"我体型很特殊，要做演员，那确实限制了很多角色。"
但是他们当中很多人是从演员的职业生涯开始入行，然后才去配音——他们也提醒想要追随其脚步入行的粉丝们。
谢赫说，"一个错误的观点是入这一行很容易，因为那只是你的声音，所以看到很多不是演员的人去尝试。"
配音专业人士建议，对于有意成为配音演员的人，至关重要的是，要完善他们实际的表演技能，要参加一些小规模的现场演出，在职业发展道路上，愿意做不那么有吸引力的工作，比如公司影像视频之类。即使这个时代有奢华的电子游戏，有会说话的机器人，有电脑生成图像的电影，很多客户仍然需要一位配音艺术家。
配音演员塔拉·普拉特（Tara Platt）写了一本书，介绍她的配音业同事大牌配音演员尤里·洛文塔尔（Yuri Lowenthal）的职业生涯。她说，"坦白讲，任何地方你听到什么声音吗？都可能是人的配音。你的声音特色就像你的语音指纹。有一种非常人性的东西在里面。"
动漫崛起
想了解一下配音产业的规模，我们要看看日本：根据日本动画协会，动漫产业2016年的收入创下2010亿日元（177亿美元）的记录。总收入来源包括电视、电影、互联网发行和宣传品——均由海外销售带动，是收入的主要贡献。
日本动漫海外市场的普及化意味着演员有更多的机会，甚至惠及国外。配音需要配音演员：演员们拿着译制脚本，用他们自己的表现方式，为影片或节目中的人物用当地语言配音。一些为日本节目配音的演员甚至原本是动漫的粉丝。
谢赫说，"我的确是狂热爱好者出身。"作为粉丝，"对于内容，或者比喻修辞，或者它们想传达的意思，我都要要精通一些。"
在日本当一名配音演员，即日本人所称的声优，像其它国家一样，要有正式的训练。日本为声优意向者开办近50所专科院校。东京动漫学校就是其一。
东京动漫学校的声优老师Hironori Kagawa说，大约五年前，日本电子游戏行业开始雇用更多的声优，带动了需求。
东京动漫学校为想进入动漫行业的学生设有几个学科系，包括插画和声音工程等。语音系有五个专业，目前有100个在校生。其中许多是来自中国、香港、韩国、马来西亚、印度和加拿大的国际学生。所有课程为日语授课。
声优（配音）班的学生每周上15节课，一节课90分钟，训练学生学习呼吸、发音，及如何使用麦克风，甚至有舞蹈和唱歌的内容来培养学生敏锐的辨音力和节奏感。
福岛由衣（Yui Fukushima）说她是看了《妖怪手表》（Yo-Kai Watch）后，受到启发想成为一名声优，这部动漫混合了《超能敢死队》（Ghostbusters）和《精灵宝可梦》（Pokémon）的风格，几年前在日本非常成功。她特别崇拜远藤绫（Aya Endou）。拜远藤绫是系列动漫中担任主角的声优，也扮演几个剧中不可思议的妖怪。
福岛由衣说，"我当时很惊讶，声优演员们竟然能在麦克风前创造出各种各样的声音——对我是很大的震撼，" 福岛由衣的梦想是什么？"在片尾公布的演职员名录中，我希望我的名字不仅仅为一个人物配音——我希望是约两三个人物。"
这一领域竞争相当激烈。香川（Hironori Kagawa）说，成为一名专业的动漫声优一般要花一至五年——用这些时间来打磨技艺，还有参加现场演出，像电视广告或广播插播节目。
入行
想要在像《美少女战士》这样全球认可的动漫系列片中拿到配音角色，之前需要有多年的经验和努力，以及表演一些小角色的经历。
除动漫之外，还有很多现场演出的配音工作，比如：电视广告、公司培训影像、公共交通广播系统、YouTube讲解员、有声书和播客等。甚至是数字语音助手，像苹果语音助手（Siri）和亚马逊语音助手（Alexa），所涉及的许多语言和方言都需要人工配音完成录音。
配音工作的主体依然是在娱乐产业。Voices.com网站是是帮助语音技能人才与客户对接的加拿大公司，该网站2017年的报告表明，全球语音服务中53%在动画片方面。
Voices.com网站的首席执行官大卫·西卡雷利（David Ciccarelli）说，"一提到配音，最常见地，人们会想到广播和电视广告，因为那就是这个行业的起源和初创，但如今大约只占到整个市场的10%。"
希望从事配音工作的人供大于求。Voices.com网站一家就有40万注册用户，覆盖超过100种方言或语言，但每月发布的工作机会只4,000个。
但今天很多顶级配音演员说，他们入行时没有特别只谋求配音工作。
配音演员有共同的一点是，他们自认其首要身份是演员。
保罗森说，"我这么和别人说：到这儿来吧（洛杉矶），此地发展空间很大。当一名配音演员，但'声'的成分小，'演'的成分大。这是项演艺事业。"
谢赫说，几乎所有配音演员都会说一句老话："表演的元素总是胜过声音的元素。"
这也是为什么东京动漫学校的学生要学习唱歌和舞蹈——因为都是表演工作。斯特朗说，"配音演员不会直挺挺地立在麦克风后面， 他们是挥舞着手臂，进入到角色中。"
除了动画片的录音棚，配音演员也许很快就要把手舞足蹈带到其它表演现场。
电子游戏的电影化
现在电子游戏收获的盈利，已堪比好莱坞大片。随着动漫越来越普及化，意味着更多的配音演员和更多的配音工作。
电子游戏业预算在增加，游戏中运用的科技也更先进，故事情节也更复杂。因此，为求电子游戏角色栩栩如生，对配音工作的需求量也大大增加，
犹他大学娱乐艺术与工程项目的副主任罗杰·阿尔蒂泽（Roger Altizer）说，"电子游戏动画方面更加完善，所以也会希望配音员的表演更加可信，更加丰富。有配音演员的游戏比没有的要贵一些，玩家会对这样的电子游戏有所期望，他们将配音当作是主要内容。这或许就是为何著名的配音演员有巨大的粉丝团的原因。"
塔拉·普拉特和尤里·洛文塔尔指出，现更多的电子游戏制作时会使用表演捕捉感应技术。这即是说，配音演员在配音时，其表演的肢体动作也会被摄录下来，然后在游戏中进行数字再创作。
洛文塔尔说。"对我们来说，这是回归剧场。我们很多人从剧场起步。接着很长时间我们都在（录音）棚里工作，不太会用到肢体和表情。现在兜了一圈又回到原点。"
和电子游戏最初开始雇用配音演员时大不相同，那时只要求他们做十几次录制，只简单地发出嘶声力竭的尖叫和呻吟，和死去的喘息声，以表现出游戏角色最后的死亡终结。
而现在呢？洛文塔尔说起他最近参与的一款电子游戏制作，其中有60,000行真实的对话。
他说，"运用科技，他们在磁盘或磁带里存入的信息越多，他们就能在游戏中加入更多的表演。现在他们讲述各种不同的故事，不断增加对话量，不断分化出可能的选项，供玩家体验。"
正如这位曾在电子游戏中当过配音演员的普拉特所说，"这是在丰富电子游戏世界。"
声音的力量
无论是出自一个卡通人物还是苹果手机的语音助手，听到一句人声会激起我们强烈的反响。
"为数字助手添加人声有双刃剑的作用，"朗达·哈迪（Rhonda Hadi）说，他是牛津大学赛德商学院市场学副教授。
"一方面，消费者通常会更加主动地回应人工语音，相比和机器人指令的交流，他们和语音助手的沟通更加自然一些。然而，人工语音也让消费者对数字助手的理解和感受能力要求很高。当语音助手未能达到要求——比如说，不能理解消费者的意思或者没有给出充分的反馈"——这种期望的违背让消费者感到更加失望。"
对于像电子游戏的科技，也一样适用："差劲的配音对玩家投入感的破坏比起劣质的绘图还要快得多，"犹他大学的阿尔蒂泽说。
同样的风险即使在商界听起来也是真实的。Voices.com网站的西卡雷利说，"他们做一个项目时，他们就成为那个音频大使——他们代表那个公司的声音。我们会把一个品牌与一种特定的声音联系在一起。"
但对于许多配音演员来说，他们有很强的责任意识——也充分认识到他们和观众之间有很真实、很深刻的关系。
保罗森提到活动节上有粉丝说《忍者神龟》伴他们度过父母离异的艰难时刻，或者伊拉克老兵说他们阵亡的战友喜欢《红耳与小聪明》。保罗森说，"我无论如何也想不到会有这样的影响。"
即便是配音演员见到他们儿时熟悉的配音演员真人时，也很激动，就像特拉·斯特朗说起她和裘蒂·班森（Jodi Benson）在《小美人鱼2：重返大海》中合唱的一段往事。裘蒂·班森在1989版《小美人鱼》中为爱丽儿公主配音。
斯特朗说，"见到她时我突然哭了。"
可以肯定，每部作品都是从动画师到编剧到音乐师的多人才华的结晶。但是配音的作用，也不能忽视。
保罗森说。"配音做得恰当时，是非常美妙的事。能够在深层次与人们共鸣，陪他们度过人生困境，会唤起人们童年的记忆，使父母可以和他们的孩子共度美好时光。好声音从不会过时。"
虽然科技日新月异，上述各项各业日趋复杂，但人声的力量看起来始终坚挺强大。
西卡雷利说，"配音的独特之处在于这是是真人的声音。它不是你自己的延伸部分，它就是你。"
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