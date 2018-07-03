冰岛：一个遍布加密货币挖矿场的国家

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本文出自英国广播公司国际部（BBC World Service）的每日财经（Business Daily）栏目，该栏目由埃德温·里（Edwin Lane）制作并主持。想要收听更多每日财经的节目，请点击这里。本文由SJ·维拉斯奎兹（SJ Velasquez）改编。

挖掘虚拟货币已经成为一大产业，但是，当挖矿者在你所在的城镇安营扎寨之后，会发生什么呢？

虚拟货币有好几百种形式，其中一些货币的价值在过去三年内扶摇直上。比如说，仅仅一块比特币的价值如今已超过7000美元，而就在2016年，一块比特币的价值才区区几百美元——正因为此，创造新型加密货币很可能成为一项利润丰厚的产业。

开发新型加密装置涉及到运用计算能力，并以产业规模来解决复杂算法。这一过程叫做"挖矿"，期间要确保开发新型加密货币具备难度而且限制供应。但在过去几年间，一些公司一直在建设大型加密货币的"挖矿场"，为了加速创造电子货币，而把数百台电脑聚集到一个地方。这些数据中心要消耗掉现实世界中大量的电力。

而就在最近，大量的挖矿场突然出现在一个让你意想不到的国家：冰岛。

Image copyright Getty Images Image caption 冰岛的地热能资源丰富，能够让电脑持续运转，从而创造新型加密货币装置。

几十个仓库坐落于一片看似荒凉的土地上，在其中一间毫不起眼的棚屋里有这样一个设施：加密货币挖矿场。这里曾经是美军基地的一个汽车服务站，位于雷克雅未克（Reykjavik）附近。来自北欧化工数据中心（Borealis Data Center）的延森（Arni Jensen）站在这里，告诉我们这栋建筑如何被改造成为加密货币挖矿场，场内配有电脑架和挂线。

"这些是图像处理设备，"延森说。"我们从电脑里面取出显卡，然后把很多显卡（10张或者15张）集合在一起，然后放进一个框架内。这些显卡让我们可以进行平行处理，就是在我们运行算法的时候，显卡也同时进行算法程序。"

那么为什么要把挖矿场放到冰岛呢？电脑运行时会产生热量，需要对其冷却降温，这一过程费用高昂。幸运的是，冰岛有很好的先天条件来解决这一问题。延森说，在这里没有必要配备冷却装置，因为冰岛本身气候凉爽，可以从外部来调控矿场的内部热量。也就是说毋需耗资来对电脑进行冷却。

仅是电脑运行这一过程就同样耗费大量能量。然而冰岛的地下能源几乎无穷无尽。这个小国拥有数量众多的地热能发电站，它们使用超高温地热水蒸汽来驱动涡轮机运转，从而产生大量的廉价能量。

西格尔伯格森（Johann Sigurbergsson）在HS奥尔卡（HS Orka）工作，这是一间地热能公司。他说，"截至今年年底，冰岛的数据中心使用的电力比全国所有家庭使用电力的总和还要多。"

Image copyright Getty Images Image caption 这间比特币公司名叫"创世纪农业（'Genesis Farming）"，位于雷克雅未克附近，它是冰岛庞大的加密货币挖矿业的一个缩影。

也就是说，到目前为止，加密货币挖矿场并没有给冰岛带来太多问题，这个国家的能量供给100%来自可再生能源。

相比之下，纽约州的普拉茨堡（Plattsburgh, New York）则是另一番景象。挖矿场的出现给这座城市带来了沉重的财政压力，市长已经颁布临时禁令叫停加密货币挖矿业。

普拉茨堡市长里德（Colin Read）说，"如今挖矿场一天耗费的电量使这座城市的电力总量增幅已达到 15-25%。它们不仅耗电量惊人，而且无意中造成了许多恶果，从来没有人能解决。"他还说，这些电脑运行时还会产生大量的噪音和热量。

对普拉茨堡来说，挖矿场的负面效应超过了正面效应。由于这些挖矿场基本上都是自动化运行，因而雇佣的工人很少。此外，鉴于加密货币这一产业持续性低，公司老板往往都是租赁设备而不会去购买设备，所以政府并不能通过向这些设备征收财产税来增加财政收入。

里德说，"我对加密货币非常着迷。"不过普拉茨堡需要想办法来解决加密货币挖矿业当下面临的问题，然后才能取消禁令，并欢迎挖矿者再次回到这座城市。

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