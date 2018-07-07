为真命天子冻卵而散尽千金的女性

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生活在纽约的纳斯塔西娅（Nastassia）是名餐厅经理。她正准备冻卵，医生建议她不宜太过劳累。

可尽管如此，她定期要大清早骑三公里多的路程，从曼哈顿的住所赶到上西区的生育诊所做超声波检查。要知道在纽约早高峰时段骑自行车可不是什么轻松的事，而若身体过度疲劳会影响她卵巢内卵子的发育。她只在两年前取卵手术的当天才奢侈了一回，搭了次出租车。

"我是想省钱啦"，纳斯塔西娅解释说。每年，像纳斯塔西娅这样冻卵的女性有成千上万，她们把卵子冻起来好为日后留个保障。有些人是希望在找到真命天子前保存自身的生育能力，而有些人则想先立业后成家。

Image copyright Getty Images Image caption 除了取卵费外，诊所通常每年还要收取高昂的保管费，将卵子冷冻保存在低温箱里。

冻卵流程与体外受精的前半段相似：先用激素刺激多个卵子发育，再将它们取出冷冻保存。若女性丧失了自然怀孕的能力，就可以使用这些冷冻的卵子进行体外受精。

冻卵（又名卵母细胞低温保存），同其他保险一样，可能给冻卵女性造成很大的经济负担。在美国，一次冻卵要花费将近一万七千美金，相当于美国家庭收入中位数的五分之一。在英国，一次冻卵费用在2,500英镑至5,000英镑，约占英国家庭平均可支配收入的10%到20%。

相比男性，女性本就赚的少花的多。高额的费用将给冻卵女性带来巨大的财务压力。许多人倾尽积蓄来冻卵，甚至还有些人不惜借贷以支付取卵费和昂贵的治疗费，导致负债累累。

为何这些女性愿意花如此大的代价来存下日后可能根本用不上的卵子，甚至愿意为此牺牲房产、财务保障等其他人生目标？即便这些卵子未来真能用上，冻卵也并不与成功受孕分娩划等号。

Image copyright Getty Images Image caption 相关规定修改后，法律允许诊所为希望推迟生育的女性冷冻卵子。

苹果、Facebook等几家科技巨头为雇员提供冻卵福利的措施就遭遇非议。有批评则认为此举意图险恶，是在鼓励女性"屈服单位的管控"，延长工作时间而将人际关系置于身后。但这些公司都坚称这样做是响应员工要求，为他们提供更大的选择余地。

一些健康保险公司也准备为医疗目的冻卵报销费用，例如罹患癌症需要化疗的女性。但绝大部分冻卵的女性都是自掏腰包。

现年36岁的纳斯塔西娅为攒钱买房十几年来生活节俭，最多时银行户头里存了3万美元的积蓄，还留一些钱做了副业投资。但在她33岁那年，一段多年的恋情以分手告终。第二年她决心冻卵并从所剩积蓄中拿出了五千美元，又贷了八千美元以支付取卵费用，还刷信用卡花了一千美元购买刺激卵巢排卵的药。

时至2016年12月，也就是她第一次冻卵后四个月后，她拿了一笔奖金也涨了薪。一个月后，她又进行了一次冻卵，这次没贷款。

虽然纳斯塔西娅现在赚得比以前多，但还没还完贷。如今她也在找房看房，联系中介——在没跌落现实之前。

纳斯塔西娅说，"毕竟之前有过那么多钱，所以我总潜意识里觉得自己还有钱。但照我现在约会的情形看，也许这几年甚至永远我都找不到对的人了。医生建议冻卵时年龄最好小于34岁，所以我想都没想就做了，我得做我该做的事。

近年来冻卵的女性数量激增。美国辅助生育技术学会（Society for Assisted Reproductive Technology，SART）数据显示，2009年美国冻卵案例仅564个，而这一数字在2016年猛涨到8,892个。英国人类受精和胚胎学管理局（Human Fertilisation and Embryology Authority，HFEA）的数据则从2012年的395增长到了2016年的1,170。

这一增长背后的原因可能是：随着冻卵技术的发展，卵子解冻后的存活率提高，卵子冷冻临床应用被开放。2012年，美国生殖医学会（the American Society for Reproductive Medicine，ASRM）正式摘除冻卵技术的"试验性"标签。另外，科技公司为员工提供冻卵福利以及名人自述冻卵经历等相关报道引发了人们的关注。还有一些冻卵派对的举办也起了推广的作用，例如，一家为冻卵客户提供贷款金融服务的EggBanxx公司就经常组织这样的派对。

Image copyright Getty Images Image caption "冻卵派对"及名人背书等令冻卵更加广为人知。

针对这类"冻卵社交"的研究显示，女性之所以肯花大价钱下如此赌注可不仅是为了专心事业发展。美国耶鲁大学（Yale University）人类学家英霍恩（Marcia Inhorn）开展的一项尚未发表的冻卵研究表明，受访的150位美国女性中有90%选择冻卵的主要原因是没找到合适的人生伴侣。而英国剑桥大学的访问学者格庭（Zeynep Gurtin）表示英国女性也是如此。

但冻卵对女性的财务状况有什么影响呢？几乎各行各业的女性都比男性赚的少，相关津贴及名下的房产等资产也少于男性。在美国，男女财富占有比例为100 : 32。

虽说冻卵女性的数量不多，不足以影响全国整体数据，可对个人来说，花费极高。

简（Emma Jane）是一名自由职业者，在伦敦从事活动策划，年收入约55,000英镑。多年来她情路坎坷，37岁时她开始考虑冻卵。对冻卵诊所一番调研后，她选了其中一家做了初步检测，她记得当时咨询费是200镑，并不算太贵。

2017年，她在一家诊所取了9课卵子，加上验血、药费等，总共花了5,100英镑。英国某些诊所提倡相对温和的促排卵技术，用药少，费用也低，但排卵数量更少，简选择的诊所就是其中一家。

Image copyright Getty Images Image caption 一些公司通过 "冻卵派对"推广冻卵，宣传冻卵知识，并扩散自身的品牌知名度。

简说："花的钱可不少"。目前她正打算再取一轮，医生的建议是至少保存20个卵子，这样将来成功受孕的机率更高。保存卵子的费用是每年360英镑。如果要存10年（英国现行法律规定的最高年限），则得花几千英镑。若将来要将这些卵子用于体外受精，还要花约5,000英镑，找私立诊所就更贵了。

有些冻卵可达天价。简将冻卵喻为购买保险，"兴许这就是白花钱，或许我能遇见结婚对象，将来自然受孕生子呢！"

"就算我明天就遇到真命天子，到结婚稳定下来也得一段时间。如果再打算要孩子，可能我就快40了，要二胎的话就40多岁了。"

但其实这些冻卵的女性高价换来的不过是一线希望而已。因为冻卵可能失败。之前冷冻卵子的试管受精大多都失败了，累计成功率仅有20%左右。冷冻的卵子还可能在解冻过程中死亡或出现染色体异常。

奥伦（Helaine Olen）是位个人理财作家，出版了个人理财书《贪小便宜吃大亏》（Pound Foolish）。她就对人们把钱投在成功率如此低的行业表示质疑，她说："此事的本质是美国女性被尚不确定的科技出卖以期解决更严重的社会问题。"

就个体而言，大多数冻卵女性仍希望遇到合适的伴侣，可以通过传统（也自由）的方式受孕，这样就不需要用到冷冻的卵子了。

穆雷（Tiffany Murray）现年40岁，住在华盛顿特区，恋情一直不顺，34岁时选择了冻卵。与其因为急着要孩子而将就，她宁可冻卵。冻卵的钱是她父母出的，作为送她的圣诞礼物。

但38岁时，她遇到了现在的丈夫，婚后不久就自然受孕了。现在她还在花钱保存着14个冷冻卵子，以防要二胎时会用到。自她6年前冻卵到现在，卵子保管费已经从每年360美元涨到了600美元。

穆雷笑称这个价钱让她觉得自己的"卵子被人挟持了，要缴付赎金"。

取30个卵子的费用不菲，每年的保管费也要1千美元，但纳斯塔西娅坚定地认为自己的选择是对的，她还鼓励朋友们考虑冻卵。

纳斯塔西娅说，"财务方面确实会有压力"，但她从不后悔给自己的未来投资。

她笑着说，"现在每年我要为我在上西区的30个娃儿花1,000美金"。如果她以后要"兑现"这笔生育保险的话，这些"冻卵"还真可能是她的孩子。

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