兵马俑——征服世界的军队

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1974年3月，在位于陕西省省会西安市东北面一小时车程的地方，农民杨志发跟着他的五个兄弟还有其他村民在一块种了石榴和柿子树的地里打井。他们的铲子突然碰到了一个他们误以为是佛头的陶制人头。在几个月内，成群的考古学家和官员就来到了现场。

这几位农民碰到的东西，后来被认为是20世纪最伟大的考古发现之一。这片地下面埋藏着数以千计真人大小精心雕刻的武士陶俑，其年代被断定为公元前3世纪，正值史上首位统一中国的皇帝秦始皇统治中国的时期。

Image copyright Wikipedia Image caption 秦始皇，于公元前210年去世，享年39岁，是中国历史上第一位皇帝，他将处于战争状态的诸国统一为一个国家（图片来源: Wikipedia）

也许兵马俑在毛泽东的文化大革命末期才被发现是幸运的。1969年，狂热的红卫兵人为破坏了位于北京城以外的明朝万历皇帝的陵墓（1563-1620年在位）。万历皇帝与他的两位皇后的尸骸被拖到了墓门处，被当众谴责并被烧毁。这也是在中国开始投资旅游与新的博物馆之前的数年发生的，1976年中国大约建设了4000座博物馆。

Image copyright Alamy Image caption 秦始皇沉迷于寻求长生不老，曾派遣徐福出海寻找长生不老药（图片来源: Alamy）

真人大小的兵马俑军团的发现让中国和整个世界激动万分。兵马俑于2007年9月在大英博物馆展出。在接下来的六个月内，有超过85万名观众前去参观。只有1972年埃及法老图坦卡蒙（Tutankhamun）的宝藏展览吸引了更多观众。一些兵马俑现在正随来自32家中国博物馆和考古研究所的其它160件艺术作品在纽约大都会美术馆展出，展览名为"帝国时代：秦汉时期的中国艺术"，我们可以期待名符其实的观众大军。

马俑确实很特别。埋入地底时，陶俑在镶砖坑道中排列着阵势，看似每个陶俑都有自己的个性，虽然他们蓄须的面孔源自十个基本原型。秦始皇的兵马俑是不同部件装配起来的，最初身上有着红色、蓝色、粉色和金色的彩绘，而如今这些陶俑身上的颜色已经被氧化。时间和自然力量也毁坏了他们手中所持的兵器。

有趣的是，这些陶俑武士巨大数量以及他们使用的兵器都表明他们是通过某种早期的大规模生产方式制造出来的。然而，是否我们没法对秦始皇期待更多了？这位精力充沛的年轻帝王于公元前221年统一了中国，通过实施统一的书写、货币、重量和度量衡体系将庞大的帝国整合为一体，并且笔直地开凿运河和修筑道路。为了保护帝国的北部边境，秦始皇还开始修筑万里长城。

同样，秦始皇还野心勃勃地寻求永生。他派遣一位大臣远赴海外寻找仙药，而这位大臣再也没有回来。了解到上古地君王和贤人们通过服食丹砂（cinnabar，其实是水银的硫化物）活过了10,000多年，这位帝王开始饮用拌着蜂蜜和水银的酒。

Image copyright Alamy Image caption 秦始皇被埋葬在一座巨大的陵墓中，时至今日尚未开启，这座陵墓被兵马俑的军队所围绕（图片来源: Alamy）

据推测秦始皇死于汞中毒，在他39岁去世时他拥有了一切，但是他恢弘的地下陵墓尚未完工。如果他无法在现实生活中永远进行统治，那么他可以在死后将继续当皇帝直至世界的尽头。

Image copyright Alamy Image caption 每年有超过150万人参观西安的兵马俑考古遗址——而兵马俑也为全世界的博物馆带来了巨大的人流（图片来源: Alamy）

秦始皇陵的规模，古代城市的格局依然令人感到震惊不已，其核心是一座高达100米（328英尺）的锥形山陵。始皇陵的山陵依然清晰可见，只是仅有原高的不到一半，并且长满绿色的蔬菜。按照中国传统风水的说法，整个地形是一条吉祥的龙形，而山陵位于眼位。

盗墓者

对于8,000件兵马俑而言，排列整齐地拱卫在陵墓外围，是守卫始皇地下帝国的卫兵。而这些秘密将依然被保守多年，因为陵墓依然封闭。

全世界地考古学家和博物馆学家都赞同开启始皇陵将是一场灾难，当暴露在空气中时，陵墓的损害将无法修复。在发掘兵马俑的早期过程中，兵马俑彩绘的脸部和军服之下的清漆在15秒内开始打卷。不仅如此，根据公元前2世纪历史学家司马迁的记载，他对秦始皇陵的记载被证实比现代历史学家想象的还要准确，水银灌注的河流环绕着皇帝的墓室。如果是这样，进入那里将非常危险。现代科学研究表明这里的土地含有不同寻常高浓度的汞，虽然皇帝的臣子们能否制造出如此多的液态汞依然是猜测。

Image copyright Alamy Image caption 陶制的战马、马车和战车，也守卫着皇帝的陵寝（图片来源: Alamy）

如果出于担心损坏陵墓中确定埋藏的宝藏，没人打算进入甚至或者进行探查，还有更多让它维持原样的理由。根据司马迁记载，机械的弩弓护卫着墓室入口和通道。他们真的存在吗？他们是否已经腐烂——或者镀了铬——从而依然能够嘶鸣着穿透黑暗朝着冒充印第安那·琼斯（Indiana Joneses）的血肉之躯发射致命弩箭？

Image copyright Alamy Image caption 被激进思想洗脑的红卫兵学生曾经把万历皇帝的尸身拖出陵寝，公开谴责并加以焚烧（(图片来源: Alamy）

在新的技术被发现之前，秦始皇陵的秘密将始终是个谜。同时陵墓外围的兵马俑军队也包裹在猜想之中。随着20世纪70年代更多的坑道被发现，成群的兵马俑，与真实大小的马拉战车，也随着将军和高级官员的陶俑一起发现。头带发髻的步兵为许多博物馆参观者所熟知——兵马俑以他们特有的方式征服了世界——此后又加入了站姿和跪姿的弓箭手、挥舞长矛的战车手、大力士、杂耍人、舞者、乐师以及精美的青铜天鹅、鸭子与鹤的雕像。

从某些尸骨上提取的DNA样本表明皇帝庞大的劳工群中某些人有欧洲血统。是否古代希腊人教给中国人如何雕刻像菲狄亚斯（Phidias）和雅典帕台农神殿的（Parthenon）侧墙上所雕刻的华丽人像和马匹？能确定的是，在修建秦始皇陵之前，中国尚未发现与兵马俑及骑兵的战马类似的雕像。

Image copyright Alamy Image caption 杨志发1974年在他的地里发现了三座陶俑，地里还埋藏另外7,000多个（图片来源: Alamy）

我们只能等待这一震撼之处有更多的发现，其秘密最初由杨志发和他的兄弟和村民在43年前发现。与兵马俑不同，这七人一直在挣扎求生，这些农民没能从他们的发现中获得什么益处。出于发展旅游业的目的，他们的土地被征收。1997年，被贫困和疾病折磨的王朴智上吊自杀。其后三年内，杨文海和杨严新由于无业而且负担不起医药费，在50岁出头就去世了。

2007年，杨全一的妻子刘西群（他们的家已经被拆毁）告诉《南华早报》她丈夫害怕他和他的兄弟们"会遭受某种厄运，并且依然觉得当初也许就该把这些兵马俑丢在地下。"

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