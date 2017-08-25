百万富翁终极乐园的惊人照片

Image copyright Nick Hannes Image caption 波斯湾人造群岛--“欧洲之心”的配有管家的水下别墅"漂浮的海马"原型。摄于2017年1月16日。

“迪拜是个神奇迷人却又充满争议的地方。它拥有自己的粉丝，也招来了诸多批评。我不想在读者观看我的作品时影响他们的看法，他们应该根据自己的理解和想象去勾勒自己的故事。” 摄影家尼克·汉内斯（Nick Hannes）的《面包与马戏团》（Bread and Circuses）系列作品刚刚赢得玛格南奖（Magnum Award）。在他的作品中，迪拜是全球化与资本主义的终极乐园。不过，作者没有作任何评论。相反，记录这些很多人陌生的生活方式的图片诙谐而又模棱两可。

Image copyright Nick Hannes Image caption 来自沙特的游客们坐在冰吧中品味着热咖啡，这是中东地区第一个零度以下的冰吧。慑于2016年1月6日。

"迪拜从上世纪60年代的一个肮脏渔村迅速转变成今日的超级现代化大都市既吸引了众多拥趸者，也招致了很多批评声"，汉内斯说。他的很多照片都会带给人双重感受，轻轻地触碰它的表面，你会得到一种不同的视角。

Image copyright Nick Hannes Image caption 阿联酋的男孩们在City Walk 购物中心的游戏娱乐中心Hub Zero玩台球。摄于2017年1月5日。

"迪拜90%的居民是外国人"，汉内斯告诉BBC文化频道，"在这些极其多样化的群体中，我决定把目光主要聚焦在中上阶层，那些比较富裕的群体。我去这个群体成员娱乐的场所：夜总会、海滩、主题公园、宾馆、购物中心。"迪拜有各种各样仿制全球地标的人造沙滩和建筑，因此，它自身就可以被看作是富人的主题公园。不过，汉内斯的眼中不只有超跑和时装。

Image copyright Nick Hannes Image caption 地球村（Global Village），一个购物娱乐公园，有代表75个国家的32个场馆。摄于2017年1月7日。

"迪拜系列的一个重要灵感来源是比利时作家列文.德.考特（Lieven De Cauter）的《胶囊文明》（The Capsular Civilisation），该书为作品提供了一个理论框架"他说，"考特想像了一个极度二元化的社会，第一个社会是由诸多相互隔离的岛屿（胶囊）组成的群岛，生活在其中很幸福。第二个社会由所有其余地方组成，那是混乱与贫穷的海洋。"

他从自己最新作品中看到了迥然不同事物的并行存在。"迪拜的城市化进程与考特描绘的胶囊化现象极其相似。从地方层面来说是外侨与外来工人之间的隔离，从全球层面来说，阿拉伯联合酋长国也可以被视为一个巨大的胶囊—动荡不安的中东地区安全的天堂。"

Image copyright Nick Hannes Image caption 迪拜的一条沙漠公路。摄于2016年9月20日。

不过，他仍然迫切的指出：他的照片不坚持任何限定性的观点。"我不具备对真相的垄断权，因此，给出某种答案不是我的本意。我宁愿提出问题，如可持续性、不平等、社会经济化、本真与贪婪。我希望这些能引发人们自我反思。"

Image copyright Nick Hannes Image caption 位于世界最大人造岛屿上的费尔蒙特棕榈宾馆的盈月瑜伽（Full Moon Yoga）被塑造成了一株棕榈树的形状。摄于2016年9月17日。

他的很多照片看起来像是奇怪的舞台造型，主题隐没于某种遐想之中。"这些地方之中有很多看起来是那么的超越现实，似梦如幻，似乎一切都发生在一个平行的世界之中，人人都很幸福。然而，当你走近去看，我的作品中有诸多暧昧不明之处。"

汉内斯2016年和2017年造访了迪拜。"随着我习惯了这个新环境，我发现，这儿的日常生活相当因循可期。可做的事很多，从滑冰到沙漠旅行，但是，对城市的现代区域，我已经不再有冲动和惊奇，我更喜欢在迪拜的历史中心德伊勒（Deira）漫步。那儿聚集的大多是数亚洲裔和非洲裔群体。"

Image copyright Nick Hannes Image caption 人造蓝海岛（Bluewaters Island）上的Eid al-Adha烟火。摄于2016年9月14日。

受灵感启发，他在完成一个前期项目后决定将迪拜记录下来。"在撰写我的最新作品《地中海—人类的延续》（Mediterranean: The Continuity of Man）过程中，我开始对人造城市发展及其对社会的影响产生了兴趣。"汉内斯说。他开始关注旅游与环境保护之间的冲突问题。"在我的下一个项目中，我打算进一步深入探究这个问题，在好奇心的驱使下，我来到了迪拜，它是过度城市化与市场驱动城市发展的典型。"

Image copyright Nick Hannes Image caption 拉曼加戴尔马尔梅纳，西班牙（ La Manga del Mar Menor）。

他的地中海系列照片中有很多都展示着一种强烈的对比，他赋予那些主题比较阴暗的照片些许明亮艳丽的色彩。"幽默是吸引人注意力的强大工具，"汉斯说，"真正的幽默能给人惊喜并吸引人走的更近、停留更久。我在照片中采用了幽默和讽刺，不过，我也努力展示更多。我的照片不只是视觉笑料，更多的是对我们对自己所生活的世界所做的一切质疑。"

Image copyright Nick Hannes Image caption 加油站婚礼，希腊里约（地中海系列第16幅）。

这张照片是汉内斯2012年拍摄的，是他的地中海系列作品之一。"加油站的主人那天结婚，他决定在自己的工作场所举行婚礼，而不是租宴会厅或宾馆，"他说，"这张照片通过另外一种方法展示了希腊的经济危机，而不是我们经常看到的那老一套（乞丐、分发食物、雅典暴乱等等）。我碰巧在那儿，我就一整晚和他们呆在一起。这是我参加过的婚礼中最棒、最感人的。"

Image copyright Nick Hannes Image caption 布列斯特（Brest），白俄罗斯，2008年（红色之旅系列第58幅）。

看起来像是韦斯·安德森（Wes Anderson）影片系列的一个场景，这张照片拍摄于2008年，是在长达一年的旅行穿越前苏联期间所拍。"这座雕塑是'英雄城堡'纪念馆的一部分，"汉纳斯说。"年轻人（苏联解体后很长一段时间才出生的）正在用纯苏联传统和服饰演练永恒烈焰前的换岗。"他眼光敏锐，以近乎完美的构图抓拍了这张照片。照片在娱乐观众的同时让人沉思。"作为一名学生，我深受亨利·卡蒂埃·布列松（Henri cartier-bresson）和老一代的黑白纪实摄影师的影响。他的遗产（决定性瞬间，良好的构图平衡）仍然影响着我的摄影。就构图与运用幽默而言，我也非常喜欢电影制作人雅克·塔蒂（Jacques Tati)。

Image copyright Nick Hannes Image caption 圣安东尼庆典，Ingooigem。摄于2010年1月17日（传统系列，第10幅）。

汉内斯的作品中，幽默是为了某种更深层面更深奥的东西。这张为一本介绍比利时传统的书而于2010年拍摄的照片就是这样。"圣安东尼是养猪农户的守护神，"他解释说，猪肉在出售之前先向众人展示。"人们第一眼会笑，但接下来会意识到他们所看到的东西实际上并不可笑，这会让人感到困惑。困惑是个好东西。比较起给出答案来，我更喜欢提出问题。"

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