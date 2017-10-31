设计师的家是什么样子？

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个人宣言

室内设计师迈尔斯·雷德（Miles Redd）对“Rizzoli”出版的《造房子：设计师在家里》（Making House: Designers at Home）一书的作者多米尼克·布拉德伯里（Dominic Bradbury）说，他在曼哈顿的市区住宅反映了他的个人偏好。"我的确喜欢一定的饱和感。这套房子的陈设杂而不乱，兼容并蓄，妙趣横生，摆放随意，涉猎广泛，而且非常个人化。"各种风格混搭的家具和墙上很多的艺术作品让雷德的家透露出浓厚的极多主义风格。

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镜子，镜子

"30多岁对我来说是一段非常重要的时期。"迈尔斯·雷德在《造房子》里说，"我小时候看的很多老电影里面都有塞德里克·吉本斯（Cedric Gibbons）设计的壮观场景。"雷德在曼哈顿家中那个满是镜子的浴室里采用装饰派艺术（Art Deco）的装修风格，这是大卫·阿德勒（David Adler）于1931年设计的。

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黑白色调

奈特·柏格斯（Nate Berkus）和耶利米·布伦特（Jeremiah Brent）都是室内设计师，他们合作设计了他俩在格林威治村（Greenwich Village）的顶楼公寓，那套房子的历史可以追溯到1918年。这套房子的浴室采用黑白图形主题，还使用了有纹理的触感设计。"我们一开始的目标就是化繁为简，尊重这套公寓的年代感，同时做一些让人感觉新鲜、轻松、愉悦的东西。"

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游戏时间

乔纳森·阿德勒（Jonathan Adler）在纽约谢尔特岛（Shelter Island）的家里充满了娱乐氛围，例如，用镂空的陶瓷屏风把开放式的客厅空间隔开。"我做的很多事情都有怀旧感。"阿德勒对多米尼克·布拉德伯里说，"尽管我试图通过现代的眼光来做各种东西，但还是对五、六十年代的现代主义情有独钟。"

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加州梦

凯利·威尔斯特勒（Kelly Wearstler）在加州马里布（Malibu）的海滩别墅拥有无敌海景，她还设计了很多色彩和材质来反映海洋的自然美。这栋别墅是这位设计师的个人圣坛。"我一直都知道自己喜欢靠近水。"她说，"这太神奇了。"

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整洁而安详

设计师乔治·雅布（George Yabu）和格林·普歇尔伯格（Glenn Pushelberg）的房子可以追溯到20世纪40年代。"我们喜欢自然的感觉。"雅布在《造房子》一书中说道，"我们喜欢整洁而且有建筑感的框架，还要跟背景相称，但也要具备真实的纹理和光泽。"

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