带着和服走向未来的设计师

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"kimono"这个词的本意“着物”（用来穿的东西）。但今天，它却会令人立刻想到日本的和服，这也是亚洲时尚的标志，更是日本的符号，对整个世界形成了经久不衰的吸引力。

和服的历史可以追溯到日本的平安时代（公元794-1192年），直到1603至1868年的江户时代才获得人们的认可。由于很多武士都身穿和服，制作者也大幅改进了和服的工艺，甚至使之成为了一种艺术品。随着和服价值越来越高，它作为艺术品（而不仅仅是服装）的收藏意义越来越大，很多家庭都将其保存下来，甚至当做传家宝世代相传。

Image copyright Getty Images Image caption 日本和服在江户时代的价值越来越高，很多家庭都把它当做传家宝世代相传（图片来源：Getty Images）

这并不表示当今的人们对和服的喜爱完全源自历史。事实上，和服已经重新回归时尚的本源。

东山再起

在2017年5月的戛纳电影节开幕典礼上，就能看出这一现象。和服当时在戛纳著名的红毯秀上实现了东山再起。大约就在同一时间，路易·威登的Cruise 2018大秀则在和服的故乡京都举行。

Image copyright Getty Images Image caption 在《Vogue》的一幅插画中，有一个身穿黄色和服的女性坐在床边，旁边还坐着一个孩子（图片来源：Georges Lepape/Conde Nast/Getty Images）

漫步在日本前首都那浪漫的木制小道上——与路易·威登让模特们戴着歌舞伎面具展示配饰时的木制T台相似——游客们便可看到身穿和服的艺妓们。

"自通过19世纪末的日本主义运动介绍给西方之后，和服之美便令美国人和欧洲人为之着迷。"日本顶尖时尚策展人深井晃子（Akiko Fukai）说。她之前的展览曾经进行过全球巡展，包括在伦敦巴比肯（Barbican）举行的地标秀Future Beauty，而且还关注了一批日本前卫设计师的影响力，例如三宅一生（Issey Miyake）、山本耀司（Yohji Yamamoto）和川久保玲（Rei Kawakubo）。

Image copyright A.guery Image caption 法国品牌A.guery是众多对日本设计进行有趣解读的现代品牌之一（图片来源：A.guery）

深井晃子著名的身份是担任京都服饰文化研究财团（Kyoto Costume Institute）的负责人长达数十年之久，那是日本领先的时装博物馆。京都服饰文化研究财团专门从事西方时尚设计，反映了西方的穿着方式，而非传统的日本服饰，这是第二次世界大战以后在日本流行起来的一种潮流。但深井晃子曾经不遗余力地在这两种时装风格之间建立联系。

她目前的关注重点是经典和服的更新趋势。日本本土和海外的许多机构，都通过现代思维对这种传统服装进行了修改。

持久的魅力

近代史上，人们对和服风格的服饰最明显的兴趣提升发生在20世纪20年代。当时，伊尔莎·斯奇培尔莉（Elsa Schiaparelli）和薇欧奈（Vionnet）把和服风格的悬垂线引入了现代服装。在她们的努力下，当今的T台和街头都可以看到和服那豪华而流畅的线条。

"真正有趣的是外国设计师用全新的眼光看待和重新构思和服或和服面料的方式。"这位策展人说。"这并不新鲜。"她说。"20世纪20年代的巴黎时尚界经常看到，包括薇欧奈、保罗·波烈（Paul Poiret）、香奈儿、莫里纽克斯（Molyneux）等人的作品。但最近，我发现它的影响力更大了。"

Image copyright Vionnet Image caption 薇欧奈2018春/夏时装秀的很多服装都以新颖的方式再现了日本的古老服饰（图片来源：Vionnet）

例如，Christian Louboutin最近的新鞋，就使用了“Obi”（固定和服时使用的腰带）的传统针织面料。

"Louboutin是受到“kosode”（小袖）的启发，这是19世纪的一种典型的和服。" 京都服装学院策展人瑞·尼伊（Rie Nii）说，"这是那个时代的女性武士和跟侍的典型和服。"

设计师伯特兰·古永（Bertrand Guyon）为Schiaparelli 2017春/夏高级女装秀设计了一套和服。那件衣服用花瓣形的透明丝纱制成，还装饰了条形真丝斜纹绸。该公司创始人伊尔莎·斯奇培尔莉经常在家里穿和服。

瑞·尼伊表示，其他海外设计师也在关注日本，其中就包括艾丽斯·范·赫本（Iris Van Herpen），她从日本获得了2016秋/冬时装秀的灵感。最值得注意的是一件扎染裙子。这件服装受到了日本扎染艺术的影响，在巴黎的一间教堂内展出。

Image copyright Mihara Yasuhiro Image caption 三原康裕的时装秀在和服中融入了现代美学（图片来源：Mihara Yasuhiro）

斯泰拉·简（Stella Jean）以Bignata的块印刷艺术为灵感，为2016春/夏时装秀创作了一些设计。而在2016 Thom Browne春/夏男装秀上，一群艺伎出现在茶馆里，还有一些装饰性的稻草人穿着和服参加那场以日本为主题的活动。

贴近家居

日本的设计师也在重新思考和服。几年前，京都历史最悠久的和服老铺千总（Chiso）开了一间顶尖和服店，帮助消费者制作自己的现代和服。按照千总的常规标准，这是一家真正的"快时尚"店——他们曾经花了10年时间，与当地的染工房高桥德（Takahashi Toku）一起为一款设计完善色彩。

这家店很新颖，消费者可以直接走进这间高档和服店，然后订购自己需要的服装，而不必单独定制。与之竞争的细尾和服店（Hooso）的历史可以追溯到17世纪，他们目前也在制作现代和服。他们曾经与路易·威登的尼古拉·盖斯奇埃尔（Nicolas Ghesquière）合作过室内设计面料，还与设计师三原康裕（Mihara Yasuhiro）共同设计过男装。

Image copyright Wasoukan Image caption 和想馆是伦敦第一家和服精品店和抹茶咖啡厅，这里的服装灵感都来自传统和服的样式（图片来源：Wasoukan）

千总开这家店是为了响应一段时间以来，和服日益受到人们欢迎的趋势。不光是厌倦了时尚街头服饰的日本年轻人，还包括很多游客和顶尖的全球时尚创意人士。

"这股趋势的推动者是以前并不了解和服的年轻人，甚至还有来到日本旅游的游客。"深井晃子说。

西方设计师最近的很多时装展也都采用了和服元素。包括日本设计师三原康裕的2018春/夏时装秀。这位男装设计师经常与细尾和服店合作，他为2018春/夏时装展设计了拼接式和服。英国品牌Marchesa也在2018春/夏时装秀上借鉴了和服的Obi腰带和袖子，Visvim则把第二次世界大战的夹克重新设计成了和服。

Image copyright Wasoukan Image caption 和想馆出售的设计包括池田訓之的作品，他的Play Kimono系列使得这种服装可以适合所有的轮廓和个性（图片来源：Wasoukan）

"世界各地的很多设计师都在关注和服的面料、技术和设计，并在他们的设计作品中体现出来。"深井晃子说。

虽然最近的展览以崭新的视角来看待这种传统服装（例如2014年在纽约大都会艺术博物馆举办的"和服：现代历史"展览），但深井晃子计划通过一场展览来探索和服与时尚之间的关系。

Image copyright Holland Street Image caption 英国品牌Holland Street把印花和服设计成了家居服的样子，在双绉丝绸上绘制了大胆的抽花刺绣（图片来源：Holland Street）

"这场展览将考虑和服从19世纪末以来，给时尚界以及相应的创作者带来的刺激。"她说。

有很多设计师都采用了这种设计元素，包括薇欧奈和A.guery（他对日本设计展开了有趣的解读）等年轻的法国设计师，或者伦敦诺丁山的和想馆（Wasoukan）（在那里，室内设计师池田訓之（Noriyuki Ikeda）已经努力让这种服饰在伦敦人中流行开来）。山本耀司也与千总合作开发了一些面料，而英国品牌Holland Street还把这种样式应用到家居服上。

Image copyright Wasoukan Image caption 设计师都在使用分层以及多样而实用的面料，将和服样式融入到现代时装中（图片来源：Wasoukan）

"随着全球化趋势的日益盛行，人们感知传统文化的方式正在发生变化。"深井晃子补充道，"对日本和服的兴趣日益提升便是一个例子。"

"装饰（包括华丽的面料）现在已经成了时装的重要主题之一，因此和服的装饰性和丰富的面料成为了人们关注的重点。"她说。她最喜欢哪项设计对和服的解读？"Louboutin的Obi鞋。"她说。

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