解构“未来系”奢华列车的设计内涵
"大多数人认为，和乘飞机相比，乘坐火车旅行只是穷人的选择，"专注于交通领域的伦敦设计事务所普利斯特曼古德（PriestmanGoode）联合创始人保罗·普利斯特曼（Paul Priestman）说。
尽管火车的发明时间早于速度更快、技术含量更高的喷气客机，但是今天火车旅行的吸引力似乎要赶超飞机。一个旁证是：乘坐火车不像搭乘飞机一样需要办理登机手续，也往往不需要经过重重的严格安检，从而缩短了旅行时间（对于短途旅客尤其如此），而且也无需大包小包地在拥挤的道路上赶往郊区机场。
人们也正给予火车设计更大的关注。在火车设计领域，美观与舒适和便利同等重要。让火车旅行更加舒适宜人的因素包括：更大的私密性、更奢华的材料、更美观的标牌、精心设计的灯光、平稳安静的乘坐感受，以及最重要的，更大的空间。"当前火车的一项最大改进方向在于给乘客提供更大空间，"普利斯特曼说。
高速铁路为实验性设计理念提供了用武之地。例如，普利斯特曼古德事务所正在与Hyperloop交通科技公司合作，共同开发特斯拉（Tesla）汽车公司和SpaceX航天公司创始人伊隆·马斯克（Elon Musk）提出的超现实创意概念超级高铁——“Hyperloop”。
在本年度伦敦设计节（London Design Festival）上发布的Hyperloop是一种由普利斯特曼描述为"宁静飞船"的乘员舱组成的列车。Hyperloop采用被动磁悬浮技术，以超过1,000公里的时速在一条管道中滑行，直线电机驱动其运行。"它在一个可控环境中运行，不受天气影响，"普里斯特曼说。"传统列车会受到不良天气和轨道异物的影响。"
中国也在发展磁悬浮列车，例如世界速度最快的商业高速电力机车——上海磁悬浮列车。"加速很平稳，不会感觉到普通列车的晃动和震动，"普列斯特曼说。"中国在火车设计上投入很大，这是由于中国面积广阔，同时对新技术持高度开放态度。"
移动式月台
普利斯特曼古德事务所提出了移动月台概念。"需要在高速列车不停车的情况下，让移动式月台追赶列车。月台靠近列车时，列车减速，二者通过接驳系统连接起来，乘客即可上车，"普列斯特曼说。"这一技术可以使列车无缝跨越整个大陆，例如从旧金山直达纽约。"这是比航空旅行更为舒适的市中心到市中心旅行的另一个例子。
另外，高速铁路催生了一系列设计风格大胆的铁路车站，例如建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava）2009年设计的，影响深远的列日-吉耶曼车站（Liège-Guillemins），成立于1980年代的交通及酒店设施设计事务所JPA创始人詹姆斯·帕克（James Park）表示。列日-吉耶曼车站拥有巨大的钢材-玻璃屋盖，是比利时高速铁路网络的标志。很多别具风格的车站应运而生，例如扎哈·哈迪德事务所（Zaha Hadid Architects）设计，位于那不勒斯（Naples）郊区，最近刚投入使用的拿坡里阿夫拉戈拉车站（Napoli Afrogola）， 这是一座造型独特的蛇形建筑，其可丽耐（Corian）和玻璃屋顶保证了充足的室内照明。
去年，JPA设计事务所完成了横跨爱尔兰的贝尔蒙德爱尔兰豪华列车（Belmond Grand Hibernian）内部设计。该列车共有20个卧铺舱，拥有私家浴室和两节宽敞的餐车。宽敞的室内空间体现出老东方快车的传统怀旧元素，但整体上仍然保持现代派设计风格。
帕克表示，"火车设计的未来创新包括：座椅靠背厚度减小，从而使膝部空间扩展10-13厘米；定向声波娱乐系统，让你的双耳在有效范围内时可以不用戴耳机；还有根据人体形状调整坐垫的智能座椅。"
在欧洲，普利斯特曼古德事务所还为奥地利联邦铁路（ÖBB）设计火车内部空间。名为"Nightjet"的夜行列车提供四人卧舱，里面有两个双人卧铺，以及私人卫生间。为了确保乘客舒适，设计师考虑到了最小的细节；例如，车厢入口处设有坡道，从而方便旅客拖拉行李上车。
公共交通行业也高度重视设计。对于耗资148亿英镑的伦敦横贯铁路（Crossrail）（投入运营后将被正式命名为伊丽莎白线），充分利用车内空间是一个考虑要点。"个人空间是我们设计过程中的一个关键因素，"伦敦交通局设计主管乔·亨特（Jon Hunter）表示。"我们引进了超大尺寸的双扶手设计，所以乘客不需要争抢坐椅扶手空间。"
伊丽莎白线的空间利用创意还包括：车厢间无门设计，可让乘客更快速方便地上下车的双门式车厢。车站、过道和其他空间将采用喷射混凝土曲线设计，从而产生更为舒适流畅的空间流动感。
与此同时，每个车站的个性化设计也体现了其独特背景。例如Tottenham Court Road车站靠近苏豪区（Soho）的售票厅采用暗色调，体现那里的夜生活风情，而其东侧售票厅则采用白色调，作为对1960年代伦敦地标建筑“中心点”（Centre Point）的未来主义美学风格致敬。
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