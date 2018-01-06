解构“未来系”奢华列车的设计内涵

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"大多数人认为，和乘飞机相比，乘坐火车旅行只是穷人的选择，"专注于交通领域的伦敦设计事务所普利斯特曼古德（PriestmanGoode）联合创始人保罗·普利斯特曼（Paul Priestman）说。

尽管火车的发明时间早于速度更快、技术含量更高的喷气客机，但是今天火车旅行的吸引力似乎要赶超飞机。一个旁证是：乘坐火车不像搭乘飞机一样需要办理登机手续，也往往不需要经过重重的严格安检，从而缩短了旅行时间（对于短途旅客尤其如此），而且也无需大包小包地在拥挤的道路上赶往郊区机场。

Image copyright Getty Images Image caption 号称超级高铁的Hyperloop采用被动式磁悬浮技术"Maglev"，可悬浮在管道内的轨道上空高速滑行（图片来源: Getty Images）

人们也正给予火车设计更大的关注。在火车设计领域，美观与舒适和便利同等重要。让火车旅行更加舒适宜人的因素包括：更大的私密性、更奢华的材料、更美观的标牌、精心设计的灯光、平稳安静的乘坐感受，以及最重要的，更大的空间。"当前火车的一项最大改进方向在于给乘客提供更大空间，"普利斯特曼说。

高速铁路为实验性设计理念提供了用武之地。例如，普利斯特曼古德事务所正在与Hyperloop交通科技公司合作，共同开发特斯拉（Tesla）汽车公司和SpaceX航天公司创始人伊隆·马斯克（Elon Musk）提出的超现实创意概念超级高铁——“Hyperloop”。

在本年度伦敦设计节（London Design Festival）上发布的Hyperloop是一种由普利斯特曼描述为"宁静飞船"的乘员舱组成的列车。Hyperloop采用被动磁悬浮技术，以超过1,000公里的时速在一条管道中滑行，直线电机驱动其运行。"它在一个可控环境中运行，不受天气影响，"普里斯特曼说。"传统列车会受到不良天气和轨道异物的影响。"

Image copyright JPA Design Image caption 贯穿爱尔兰的贝尔蒙德爱尔兰豪华列车提供舒适宽敞的卧铺车厢（图片来源: JPA Design）

中国也在发展磁悬浮列车，例如世界速度最快的商业高速电力机车——上海磁悬浮列车。"加速很平稳，不会感觉到普通列车的晃动和震动，"普列斯特曼说。"中国在火车设计上投入很大，这是由于中国面积广阔，同时对新技术持高度开放态度。"

移动式月台

普利斯特曼古德事务所提出了移动月台概念。"需要在高速列车不停车的情况下，让移动式月台追赶列车。月台靠近列车时，列车减速，二者通过接驳系统连接起来，乘客即可上车，"普列斯特曼说。"这一技术可以使列车无缝跨越整个大陆，例如从旧金山直达纽约。"这是比航空旅行更为舒适的市中心到市中心旅行的另一个例子。

Image copyright Getty Images Image caption 建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦设计的列日-吉耶曼车站采用大胆的现代派设计风格（图片来源: Getty Images）

另外，高速铁路催生了一系列设计风格大胆的铁路车站，例如建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava）2009年设计的，影响深远的列日-吉耶曼车站（Liège-Guillemins），成立于1980年代的交通及酒店设施设计事务所JPA创始人詹姆斯·帕克（James Park）表示。列日-吉耶曼车站拥有巨大的钢材-玻璃屋盖，是比利时高速铁路网络的标志。很多别具风格的车站应运而生，例如扎哈·哈迪德事务所（Zaha Hadid Architects）设计，位于那不勒斯（Naples）郊区，最近刚投入使用的拿坡里阿夫拉戈拉车站（Napoli Afrogola）， 这是一座造型独特的蛇形建筑，其可丽耐（Corian）和玻璃屋顶保证了充足的室内照明。

Image copyright JPA Design Image caption 贝尔蒙德爱尔兰豪华列车的内部设计采用了老东方快车的传统怀旧元素，但整体上仍然保持现代派设计风格（图片来源: JPA Design）

去年，JPA设计事务所完成了横跨爱尔兰的贝尔蒙德爱尔兰豪华列车（Belmond Grand Hibernian）内部设计。该列车共有20个卧铺舱，拥有私家浴室和两节宽敞的餐车。宽敞的室内空间体现出老东方快车的传统怀旧元素，但整体上仍然保持现代派设计风格。

Image copyright JPA Design Image caption 贝尔蒙德爱尔兰豪华列车的设计师把传统和现代元素有机地结合在了一起（图片来源: JPA Design）

帕克表示，"火车设计的未来创新包括：座椅靠背厚度减小，从而使膝部空间扩展10-13厘米；定向声波娱乐系统，让你的双耳在有效范围内时可以不用戴耳机；还有根据人体形状调整坐垫的智能座椅。"

在欧洲，普利斯特曼古德事务所还为奥地利联邦铁路（ÖBB）设计火车内部空间。名为"Nightjet"的夜行列车提供四人卧舱，里面有两个双人卧铺，以及私人卫生间。为了确保乘客舒适，设计师考虑到了最小的细节；例如，车厢入口处设有坡道，从而方便旅客拖拉行李上车。

Image copyright Alamy Image caption 扎哈·哈迪德建筑事务所设计的拿坡里阿夫拉戈拉车站具有蛇形弯曲结构，采光良好，有四条城际高铁线路通过（图片来源: Alamy）

公共交通行业也高度重视设计。对于耗资148亿英镑的伦敦横贯铁路（Crossrail）（投入运营后将被正式命名为伊丽莎白线），充分利用车内空间是一个考虑要点。"个人空间是我们设计过程中的一个关键因素，"伦敦交通局设计主管乔·亨特（Jon Hunter）表示。"我们引进了超大尺寸的双扶手设计，所以乘客不需要争抢坐椅扶手空间。"

伊丽莎白线的空间利用创意还包括：车厢间无门设计，可让乘客更快速方便地上下车的双门式车厢。车站、过道和其他空间将采用喷射混凝土曲线设计，从而产生更为舒适流畅的空间流动感。

Image copyright Crossrail Image caption 位于伦敦金丝雀码头（Canary Wharf）横贯铁路车站上方的时尚屋顶公共花园（图片来源: Crossrail）

与此同时，每个车站的个性化设计也体现了其独特背景。例如Tottenham Court Road车站靠近苏豪区（Soho）的售票厅采用暗色调，体现那里的夜生活风情，而其东侧售票厅则采用白色调，作为对1960年代伦敦地标建筑“中心点”（Centre Point）的未来主义美学风格致敬。

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