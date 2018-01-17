微型住宅：革命性创新设计大潮

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想象一下住在这样的一个家，按下一个按钮，你的床会从天花板上放下来，餐桌会从地板里伸出来，而投影屏幕则会从天花板上展开。

这就是"YO! Home"的设计。420平方英尺（39平方米）的一居室公寓，利用隐藏的空间和变化的视角，可以转换为四种不同的房间布局。

西蒙·伍德罗夫（Simon Woodroffe）就是"YO! Sushi"和胶囊酒店品牌"YOTEL"背后的智囊，他的灵感来自剧院。在那里，机械运动部件几秒钟内就能创造出一个完整的世界。伍德罗夫激动地表示，"我们正在以不同的方式研究不同的生活方式"，在自己泰晤士河上的船屋，提供源源不断的设计方案。到2050年，全球城市人口还将增加25亿，届时，全球人口的66%都将是城市人口。在伦敦、纽约和香港等主要全球中心，房价高企，经济适用房供应紧张，房价也在不断上涨。因此，建筑师、设计师和开发商纷纷推进一个新的领域——微型住宅。

Image copyright Yo! Home Image caption 新型"Yo!Home"一居室公寓可以转换成为四种不同的房间布局（图片来源：Yo!Home）

他们想要改变我们对空间的看法，挑战这样一种假设，即住房面积小会牺牲生活质量。对许多人而言，火柴盒大小的家现在已成现实，他们想知道怎样才能做才让这个小小世界又美又实用。

《超级住宅》（Superhouse）的作者，悉尼的凯伦·麦卡尼（Karen McCartney）认为，"目前住宅的发展趋势似乎是面积越来越小，而设计则越来越周到。房间大小并不总是人们追求的目标。建筑师可以做到一些普通人无法想象的事情，改变空间的利用方式。"

东西交汇

在传统的日式旅馆里，客房女服务员会在榻榻米地板上铺上睡垫和被子，供客人晚上睡觉，早上再把它卷起来收纳，这样子客人能够在同一间屋子里上享用早餐和晚餐。"YO!Home"也是如此，我们可以汲取东方风范，将家具视为移动的部件，而不是固定的装置。

"按下一个按钮，等上10秒钟（让床放下），这难道会比走进一个另一个房间或是爬上楼梯更麻烦吗？这不过是适应一种不同的生活方式而已"，"YO!Home"总经理杰克·史普瑞尔（Jack Spurrier）的设计。

相比之下，在西式一居室公寓中，所有东西都在一个房间里挤成一团，让人很不舒服，史普瑞尔坚持道，"你到底是坐在床上还是沙发上呢？"

一种解决方案是"墨菲床"（Murphy bed），这是一种笨重的弹簧折叠床，靠墙直立。但伍德罗夫想要更奢华的东西，他用巧妙的科技打造完美生活空间（"YO!Home"像汽车一样配有一个使用手册，每个街区都有一个专门的现场管理团队），它吸引着他所谓的"王牌大贱谍"（Austin Powers）一般的技术迷，他们从新潮的家装中能获得满足。

设计贴近生活

然而，微型住宅远不止是最新的设计潮流。与之相关的还有一套更广泛的工具和发展趋势，其正在通过改造进入西方城市，为市中心地区注入活力。

保罗·哈伯德（Paul Harbard）认为，"有很多证据表明，今天在伦敦首度购买住宅的买家对体验的兴趣超出了对"东西"的兴趣"。他是总部位于伦敦的微型住宅私人开发公司的创始人兼财务总监。科技正逐渐取代实物，这使得人们"摒弃那些书籍或CD等传统上更为重要的东西"成为可能。

哈伯德将微型住宅视为一种武器，用以解决富人和穷人之间的破坏性分歧。微型住宅不会卖给收入高于某一水平的人，还对转售进行核查，以确保人们能够负担。他们会在边角地块或者棕色地带上建设高密度的住宅开发项目。

哈伯德认为这是一种解决方案，"它比城市不断扩张或在绿色地带建设的贡献更大。"关键的一点是，它有助于让当地的教师、护士和警察等重要劳动力住在市中心。

小即是美

地方政府和学术界也注意到这一点。去年，洛杉矶市长埃里克·加西蒂（Eric Garcetti）呼吁在2021年之前新建10万所住宅，这促使加州大学洛杉矶分校的城市实验室（CityLAB）智库着手研究自己的后院。他们为后院屋子设计了一个原型，这是一个由塑料和钢材组成的500平方英尺的微型住宅。它可以在院子里竖起来，出租或供亲戚使用，由此缓解住房紧张的危机。

纽约则更进一步。2012年，时任市长迈克尔·布隆伯格（Michael Bloomberg）发起了一次竞赛，要求建筑师在曼哈顿设计纽约前所未有的袖珍住宅单元，为此，他豁免了分区法规要求（新建建筑必须至少37平米或398平方英尺）。nARCHITECTS的"我的微型纽约"（My Micro NY）在竞赛中胜出。现在已经有55个预制袖珍住宅单元列入等待名单。

nARCHITECTS的联合创始人埃里克·邦吉（Eric Bunge）表示"我们确实想要表达小户型之美"。一种方法是采用高高的天花板和窗户，为面积23-34平方米(247-365平方英尺)不等的住宅加强空间感和采光。另一种方法是采用设计优雅的建筑，由四座又细又高的塔楼组成，它们很容易就能组成高层公寓群落。

Image copyright Ledaean Image caption nARCHITECTS的"我的微型纽约"在曼哈顿为纽约设计首批微型公寓的竞赛中胜出（图片来源：Ledaean）

另外，这种做法还有一些实际的考虑。为了使功能最大化，设计重点围绕共享空间，鼓励居民重新思考空间的使用方式。"我的微型纽约"是一个"社区"，包括一个健身房和一个露天平台，从这里可以看到帝国大厦和一个电视塔。在地下室还免费为每个租户提供储藏室。

像"我的微型纽约"一样，大多数微型住宅都是在工厂里生产模块，用卡车运输到现场，再像乐高积木一样组装在一起。它比传统的砖块和砂浆更加可持续，预制设计可以减少运输和组装成本，而微型住宅由于本身尺寸小，供暖和制冷都很容易。

Image copyright nARCHITECTS Image caption 像"我的微型纽约"一样，大多数微型住宅都是在工厂里生产模块，用卡车运输到现场，再像乐高积木一样组装在一起（图片来源：nARCHITECTS）

这类设计仍然面临许多挑战。一些实用的问题，例如通风；如何处理烹调后残留的味道，而"YO! Home"面临的挑战则是，床底从天花板降下来后，床底还预留一个空间，确保意外被困在床下面的人能够爬出来。建筑规划也是一个障碍，有严格的法律规定一居室公寓的大小。邦吉必须在工厂内精确测量，因为"如果我们少了半英寸，公寓就会突然变得不合格。"

伍德罗夫是承认微型住宅并不适合所有人的第一人。他挖苦道，"如果你的确喜欢收藏乡村生活或大都会生活的过期杂志，你想把它们摞起来，你最好还是看看其他房子吧。"

不过，"YO! Home"仍在吸引世界各地人们的关注，从旧金山到赫尔辛基。下一步将是使其能够定制；伍德罗夫预计，未来买家将能在网上订购自己的内部装修，从墙壁颜色到地板材料的设计，一应俱全。

他笑着说，"希望我们会像微型住宅中的可口可乐一样受到欢迎。那个小街区里的25套公寓会像刚出炉的蛋糕一样抢手。"

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