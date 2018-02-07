听古典音乐能改善你的生活吗？

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每天欣赏一会儿古典音乐会改变你的生活吗？或许听起来过于冠冕堂皇了，但我的经历给出了正面的答案。一月份常常被称为一年中最阴郁的月份，或许丰富多彩的音乐正是你的救星。

人类可以说是音乐物种，一直都是，永远都会是。同时我们也喜欢交换音乐：堕入爱河的年轻人会为自己的恋人编辑浪漫乐段，或者在数码音乐平台上分享自己最喜欢的音乐，其实很早以前我们就会通过音乐来交流思想和感情。我们的祖先在一天的狩猎之后，会围着火堆唱出自己的故事和心声。

音乐对我们来说仍然是生活中的基本要素。可是在紧张而繁琐的现代生活压力下，谁能有时间每天特意抽出一段时间来欣赏音乐？尽管科学研究显示，人们应该关注自己的身心健康，例如经常打坐或到健身房锻炼，但对我来说，从来没有做过这类健身活动，从来不去健身房，爱喝加糖咖啡，总是在最后一分钟发出年度报税单。每年年初我都来个新年立志，但最后总是因为没做到而沮丧不已，结果对自己越来越没了信心，我相信很多人都跟我一样。

Image copyright Getty Images Image caption 阴郁的时节或许正是开始聆听一种新音乐的好时机（图片来源： Getty）

我发现，甚至像我这样的人都能每天抽出几分钟时间戴上耳机聆听一段音乐，而且被音乐感动。虽然童年时我曾经学过拉小提琴，后来又干过古典音乐电台主持和音乐撰稿人等，但是音乐的神奇力量是在我经历了若干年格外的坎坷后才体验到的。那几年我经历了个人悲伤，自由职业带来的压力和照料蹒跚学步的幼儿，我几乎天天生活在精疲力竭的边缘，可是对外人还总是表现出一切安好的样子。我尝试了不少方法来改善这种不健康的状况，但没有效果。

最终，我发现了我的救赎——音乐。

我开始每天抽出一点时间欣赏音乐，成为每天必做之事。结果很快就发现自己比以前更加放松，不那么紧张了。我给自己编制了一套一个月每天欣赏不同古典音乐的目录。上了地铁就戴上耳机，而不是被那些社交网络牵着鼻子走，我感觉情绪更加稳定，甚至每天都期盼这段听音乐的时刻。于是我想，如果自己能从听音乐中获益，那么其他人可能也会。

古典音乐一向被视为音乐中的"阳春白雪"，是所谓的上流社会和精英音乐。其实这种观念根本不对。因为很多古典音乐作品能够直击和触动我们的心灵。这也是为什么从电影音乐到葬礼音乐都常常选择古典音乐的原因。我不记得有多少次了，我的朋友、亲人，甚至陌生人略为羞涩地请求我为他们编辑一套古典音乐作品的目录。

Image copyright Alamy Image caption 科学研究显示，我们应当经常关注自己的身心健康（图片来源： Alamy ）

音乐在我们的生活中无所不在，有人在学习或工作中会听着音乐，有人给新生婴儿听音乐，有人听着音乐入眠，有人认真选择音乐来取悦将来的另一半，有人一边健身一边听音乐，还有走路时，做园艺时，放松时都离不了音乐。我家附近咖啡馆的店长让我帮他编辑一套古典音乐目录，适合下午和晚上播放。我的小侄女要求我编一个音乐目录她可以在复习功课时听，等等。

人们常常对我说的是，"我在一个电视／电影／广告上听到一段古典音乐，很喜欢，但是我完全不懂古典音乐，可我真的很喜欢，不知道该从哪里开始……"

Image copyright Getty Images Image caption 在公共交通工具上，听听音乐，而不是陷入各种社交网络，会使你情绪得到升华（图片来源： Getty ）

从哪里开始，这是个关键。正像我们社会的其他领域，科学技术的发展也对音乐发生了正反两面都有的影响。虽然音乐发行的传统途径受到损害，但目前很多正规网络音乐平台，例如 Spotify 和 Apple Music 向世界各地的音乐爱好者敞开了大门，我们能够如此容易而轻松地聆听音乐的方式十年前都难以想象。现在几乎任何人，只要有一定的网络连接就能进入无穷的音乐世界，这在过去是无法想象的，只有那些了解这一行业的人才有可能。

不过，一下点击就能聆听的音乐如大海一般浩瀚，有时会令人望而却步。所以我决定写一个指南性的书，不是古典音乐的历史知识，而是我本人酷爱的一些音乐作品。其中包括不少女性作曲家的作品，同性恋等少数群体作曲家的作品，残疾作曲家的作品，例如贝多芬，他的一些最伟大的音乐作品是在完全失聪之后创作的；还有一些业余作曲家的作品，他们尽管不得不从事其他工作来养家糊口，但对音乐的热爱使他们创作出一些极为珍贵的音乐作品。

我相信，伟大的音乐作品能引起人们的共鸣：音乐能使我们体验他人的生活、在异域旅行或沉浸在另一个时代；音乐能时刻陪伴你学习和工作，融入到你的生活中。所以，不要被你是否懂得古典音乐而烦恼，不要为这是否是"合适"的音乐而犹豫，相信我，欣赏古典音乐的门槛就是你的耳朵。

Image copyright Getty Images Image caption 伟大的音乐作品能引起人们的共鸣，能使我们神思旅行，体验不同的时空（图片来源： Getty ）

你可以在通勤时，在漫步时，在厨房忙碌时聆听音乐，或者在小酌时，在浏览邮件时，无所事事时聆听音乐。我相信，在生活中音乐可以无所不在，音乐会是你最好的伴侣。

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