出自名家设计的摩洛哥花园

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马若雷勒花园（Jardin Majorelle）位于摩洛哥的马拉喀什（Marrakech），在这里你可以看到柏柏尔博物馆（Berber Museum）和伊斯兰艺术博物馆（IslamicArt Museum），碧蓝色的墙壁和生机勃勃的绿色仙人掌交相辉映，后者就像图腾柱一样高高耸立，呈现一派令人震撼的景象。

它是法国艺术家雅克·马若雷勒（Jacques Majorelle）所完成的最复杂、最宏大的作品，也是摩洛哥最受游客欢迎的景点之一，是历史悠久的设计遗产。20世纪80年代，在马若雷勒去世很久后，伊夫·圣洛朗（Yves Saint Laurent）与合作伙伴皮埃尔·贝尔杰（Pierre Bergé）携手拯救花园。去年，伊夫·圣洛朗博物馆（Musée Yves Saint Laurent Marrakech）在花园附近落成，可惜贝尔杰等不到开幕，去年9月就去世了，而2008年离世的圣洛朗的骨灰就被撒在花园里。

Image copyright Alamy Image caption 马拉喀什的马若雷勒花园在1924年设计，1980年被伊夫·圣洛朗和皮埃尔·贝尔杰收购（图片来源：Alamy）

花园中，美国景观园艺家麦迪逊·考克斯（Madison Cox，去年3月与贝尔杰结婚，同时也是马若雷勒花园基金会主席）的迷人作品也堪称艺术杰作。

受到这个独特花园的启发，在摩洛哥这个充满活力的国家也出现了许多新的景观花园，让设计爱好者和园艺爱好者应接不暇，流连忘返。

Image copyright Musée Yves Saint Laurent Marrakech Image caption 新建的马拉喀什伊夫·圣洛朗博物馆面积达4000平方米，靠近马若雷勒花园（图片来源：Musée Yves Saint Laurent Marrakech）

崭露头角的设计

出自奥地利艺术家安德烈·海勒（André Heller）之手的梦幻般的阿尼玛花园（Anima Gardens），郁郁葱葱，充满愉快气息，也同样汲取了摩洛哥园艺遗产的丰富营养。花园距离马拉喀什约28公里。

海勒从世界各地引进各种植物，历时六年，将这片沙漠景观变成了一个天堂般的花园。在玫瑰园中，高耸着十几棵不同种类的棕榈树，其中还设有一个当代艺术中心，海勒希望这里成为摩洛哥当代艺术的领军者。花园周围点缀着凯斯·哈林（Keith Haring）和巴勃罗·毕加索（Pablo Picasso）等大师的作品。在游客们踏上带有中国生肖标志和玻璃温室的小径前，还会看到树丛中有个非洲脸孔在凝视着他们。

Image copyright Alamy Image caption 著名的马若雷勒花园激发人们在摩洛哥建设和保护宁静的绿地（图片来源：Alamy）

花园的网站称其为"世界上最富有想象力的花园之一"。他们说得没错：海勒既不畏在沙漠中种植玫瑰，也敢于在艺术上突破界限。

在马拉喀什的麦地那城（Medina）的不断扩张中，秘密花园（Le Jardin Secret）于2016年开放，它稍有些保守。远道而来的游客来到这个令人陶醉地方，尽享其中色彩鲜艳的新建筑和传统伊斯兰花园的奇妙组合。

Image copyright Anima Garden/Stefan Liewehr) Image caption 梦幻般的阿尼玛花园出自奥地利艺术家安德烈·海勒之手（图片来源：Anima Garden/Stefan Liewehr）

这座花园始建于400多年前的19世纪中叶，最近面向公众开放。其中有修复后的漂亮伊斯兰建筑，错落有致的花园与建筑相得益彰。这里为人们提供了一个远离喧嚣的静谧之地，也是宏伟庄严的摩洛哥庄园的典型代表。

在现存宫殿中，添加了一个极简主义的建筑，包括一个商场和写字楼，还有一个轻松随意、富有异国情调的花园，其中的植物来自世界各地，汲取了摩洛哥大花园的实验性质。

一个天堂的隐喻

马拉喀什被称为在棕榈树中的玫瑰、沙漠中的绿洲。伊斯兰花园还为人们提供一个内部静修场所，就像传统摩洛哥家里的庭院一样。

秘密花园的管理方表示，"这个花园实际上是一个关于天国的隐喻；它是一个神圣之地，设计严格遵循几何规则，穆斯林教义称之为自然的无序"。

Image copyright Anima Garden/Stefan Liewehr Image caption 海勒的花园表明，他不畏突破艺术界限（图片来源：Anima Garden/Stefan Liewehr）

马拉喀什的其他著名花园还包括马穆尼亚酒店（Mamounia Hotel）的花园和400公顷的植物园——阿格达勒花园（Agdal Gardens）。

现在，一些基层组织正在摩洛哥各地努力恢复更多的花园，让它们服务于不同的社区。瑞典园艺活动人士和摄影师英格丽德·普拉（Ingrid Pullar）表示，"摩洛哥的问题并不是拯救花园，而是建设花园。这里有一些法国人建的古老花园，但总的来说，这些空地正在被房地产公司吞噬。"

普拉担任几个组织的志愿者，其中包括马格里布橙色蓝色组织（Orange Bleu Maghreb, OBM）。她还与人合伙创立了非政府组织"绿色挑战"（The Green Challenge），接手卡萨布兰卡（Cassabanca）一个花园项目的管理。这个名为"Jardin Ibn Al Awam"的花园建于2014年。

Image copyright Getty Images Image caption 马拉喀什宏伟的马穆尼亚酒店坐落在美丽宁静的花园中（图片来源：Getty Images）

普拉表示，"本地区有些建筑群之间还有荒地，旁边是垃圾堆，所以OBM组织决定在那里建一个花园。2015年春天，我通过在脸书发帖组织和收集了一些树木。这里人都渴望有绿地和公园。卡萨布兰卡越来越拥挤，到处都是建筑。人们因缺乏公园和树木而感到窒息。"

她说，"很多人看到我们的帖子，都去他们选择的苗圃，为花园选择果树或植物。来自卡萨布兰卡的人们，乃至我在德国的朋友们都愿意为花园捐赠树木。然后我们把这些树运到荒地，种下它们。今天，已经有一些大树长成，春天时看起来很美。"

Image copyright Getty Images Image caption 摩洛哥阿格达勒花园完美地勾勒出四周的迷人风景（图片来源：Getty Images）

她指出，"目前还没有一个组织出面将规模较小的非政府组织团结在一起"。

当地的热心人士还着手保护其他花园，其中包括位于萨尔（Sale）和肯尼特拉（Kenitra）之间的"Les Jardins Exotiques de Bouknadel"花园。

普拉表示，"它不是很有名，但也是一个树木茂密的大花园。它由一名法国工程师从1951年开始历时10年建成。它一度几乎被废弃，但在2005年又重新开放。2011年，他们为学校的孩子们开启了一次学习之旅。"

Image copyright Ingrid Pullar Image caption 许多基层组织都在努力把园林变成现代摩洛哥生活的一个部分（图片来源：Ingrid Pullar）

普拉在树木环绕的瑞典长大，她对大自然的热爱超越了设计。

她回忆道，"OBM组织来到卡萨布兰卡从事永续栽培工作、开始改造市郊的老垃圾场时，我很高兴加入到和我一样的自然爱好者和树木爱好者的队伍中。我们必须先清除垃圾，夷平土地。接着还要建设绿地，收集树木。我们认识到，城市里的人们对绿色是多么的渴求。然后我们开始植树。从那时起，我们总共组织了几十个讲座和活动，而花园也慢慢地成长起来。"

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