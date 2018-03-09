电影制作未来趋势：用智能手机拍摄

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用手机拍摄电影一定会成为主流，因为连马特·达蒙（Matt Damon）都在用iPhone拍摄的一部剧情片中客串角色了。这可能是因为该片导演是他的最佳合作伙伴史蒂文·索德伯格（Steven Soderbergh），但不论如何，《丧心病狂》（Unsane）这部电影的全部摄影器材可以装进一只后背包。

《丧心病狂》是柏林国际电影节（Berlin International Film Festival）参赛影片之一。索德伯格选择用手机来拍摄这部电影，这一点已被广泛公之于众，与此相反，上一部广受好评的用手机拍摄的电影正片，西恩·贝克（Sean Baker）的《橘色》（Tangerine），只在首映仪式上滚动播出演职人员表时才自曝来源。

导演索德伯格出道于1989年，他的处女作《性、谎言和录像带》（Sex, Lies, and Videotape）是一部极端实验性质的电影。他说，拍摄《丧心病狂》并非是在耍花招，而是在追求电影制作初体验时的那种激情。《丧心病狂》的主演是《王冠》（The Crown）主演之一克莱尔·福伊（Claire Foy），她在电影中扮演一个年轻女人非自愿地被送到精神病院，她认为她的跟踪狂在此工作。

Image copyright Bleeker Street Image caption 一个后背包即可装下索德伯格的最新电影《丧心病狂》的全套摄影设备（图片来源：Bleeker Street）

"发行时，我想给它换个名字，"电影导演透露。"但是，名字没改成，所以我试着尽可能长时间地保持它的神秘。我已经决定了，尽管它被贴上'iPhone电影'的标签，即使人们仅仅是出于好奇才来看这部电影，我也不会为此辩解。毕竟，那仍然是电影票的价值。"

电影胶片时代结束？

用这种方式拍摄的主流电影寥寥无几，因此，它仍然被称为"iPhone电影"，但是西恩·贝克导演的《橘色》，2015年上映，票房收入是制作预算的8倍，且它获得的热情称赞使得贝克怀疑他正在谋杀电影胶片这一个他最爱的媒体。

当时他坦言："我很担心电影胶卷的死亡。胶卷有种特质，无论给数码摄像机装上什么样的滤镜，也无法实现同样的效果。"

出生于哈萨克的导演提莫·贝克曼贝托夫（Timur Berkmambetov）不担心这些。2008年，他拍摄了《通缉令》（Wanted），主演是安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）；2016年，翻拍了跻身年度烂片前列的《宾虚》（Ben-Hur）。他的电影《个人主页》（Profile）也在柏林电影节上放映，讲述了一名记者创建了一个虚假的穆斯林极端分子的脸书主页的故事，全部情节均在电脑屏幕上展开，并应用Skype和手机来实现在不同国家的同步拍摄。贝克曼贝托夫已经用同样的方式成功制作了《解除好友》（Unfriended），并称之为"屏幕生活"电影。

"人类的故事已经朝前发展了，"他声称，"因此，为了保持真实性，我们的故事也应与时俱进。我们已迁居数字界面，我们的交互已离不开手机和平板。人们睡觉的时候手里也拿着手机。"

贝克曼贝托夫计划只用手机来拍摄一部电影，同时，拍一部电脑屏幕版《罗密欧与朱丽叶》。

屏幕中的生活

"此外，如果能在设备屏幕上摄制灾难类电影，我会很开心，因为如果发生可怕的事情，当然我不希望发生灾难，这是我们看到它的方式，不管我们周边发生了什么，我们都将在拍照、上传，"他补充到。

Image copyright Bazelevs Entertainment Image caption 新电影《个人主页》的全部情节均发生在一个电脑屏幕内（图片来源：Bazelevs Entertainment）

《个人主页》的故事情节很适合用智能手机拍摄，《橘色》亦如此。1999年，拍摄恐怖片《布莱尔女巫》（The Blair Witch Project）时，摄像机还是晃来晃去的，制作人说他们还写了剧情来解释当时糟糕的技术质量。当前，尽管技术已有长足进步，索德伯格承认即使到了2018年，他也需要一个适合用手机拍摄的电影项目。《丧心病狂》这部暗含廉价劣质电影意味的心理类恐怖娱乐片似乎正合要求。

"我想好处是我可以在数秒内把镜头置于任一场景中，几分钟内你就可以观看彩排，锁定一个场景然后拍摄，不停歇地拍摄。切切实实不好的就一点，手机对振动太敏感了，而且传感器很小，"他解释到。

2005年，布鲁诺·萨马加（Bruno Smadja）创办了移动电影节（Mobile Film Festival），当时手机才刚装上摄像头，但是他仍然认为这种电影制作方式应首先是照片，其次才是绘画。在伟大的艺术家手中，你可以看他们的草图，通常这些草图本身就很奇妙，但是他们仍然继续作画。"

22个国家的电影制作人在2018电影节上竞技，他们的电影时长只能有一分钟。电影界明星是年轻的法国导演摩根·西蒙（Morgan Simon）。参加完此次竞赛之后，摩根继续制作它的首部剧情片《墨水的味道》（ A Taste of Ink），该片在2016年的多伦多电影节上放映。

Image copyright Magnolia Pictures Image caption 2015年上映的西恩·贝克的《橘色》—用智能手机拍摄的—票房收入是其拍摄预算的八倍（图片来源：Magnolia Pictures）

尽管创办了此次活动，萨马加说："我认为用手机拍电影不会成为常态，不会。电影产业是艺术的一种，许许多多的创新需要有技术人员的支持，才能创造出电影的美。

然而，西恩·贝克一拍完《橘色》就重拾传统电影拍摄手法，获得奥斯卡提名的《佛罗里达乐园》（The Florida Project）就是他用传统手法拍摄的，与其相反，索德伯格说《丧心病狂》的拍摄经历为其注入了新的能量。

"我应在一周内开始制作一部新电影，"他沉思。"我在想我是否能返回'正常的'工作模式，还是说我过度痴迷于新技术所赋予我的一切制作自由？太刺激了，几乎能和我十几岁制作电影时所感受到的刺激相媲美。"

低调的电影

决定性因素可能是《丧心病狂》获得的影片批评。索德伯格说他警告过他的演员，在一周内制作一部低成本的智能手机电影，"不像高中生拍电影，更像初中生拍电影那种感觉，"好莱坞记者戴维·鲁尼（David Rooney）对其成品评价不高。

"主要是它看起来单调乏味。很多演员的上镜效果糟糕透顶，尽管这可能是它想要达到的效果，"他写到。

Image copyright Bleeker Street Image caption "我想拍摄这样一部电影，即每个人来到电影院，观看这部电影，对它是用什么拍摄的毫无概念，"索德伯格说（图片来源：Bleeker Street）

导演索德伯格可能会也或许不会感到安慰，不管怎样，该影片获得的评论主要集中在剧情上，而非它的拍摄方法上。

"我想要的是让大家在电影院观看这部电影时，不去留意也不去关心它的拍摄器材，因为它看起来像一部正常的电影，"他解释说。

要不是冲着导演索德伯格和主演福伊的名气，《丧心病狂》能否在电影院上映还不好说。然而，索德伯格认为他涉足手机电影拍摄是现代电影制作人面临的一场潜在的翻天动地的变迁的一部分。

"技术进化的速度是如此迅猛，以至于明年之内，你将会看到比手机大不了多少的摄像机，上面附带相当大的传感器，而且将观察到哪些人会拥抱技术进化，哪些人不会，很有趣，"他解释道。

"我这么做是因为我想体验一下年轻电影制作人的视角，并看看我将会做出什么样的决定，"索德伯格补充到。"我刚开始拍电影的时候，即使是一部短片，它的制作成本也是高的离谱，但是现在你没有借口了，唯一的障碍是你自己。"

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