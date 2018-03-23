图辑：让人惊艳的八座楼梯

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我们也许生活在到处都是电梯的时代，但建筑师仍然很看重楼梯这个能够发挥神奇功能的元素。如今，楼梯可以成为戏剧的焦点、工程的壮举，甚至能够鼓励人们偶遇，或者交换想法。

转圈圈

Image copyright Adam Mørk Image caption Helix"创造了连贯性"（图片来源：Adam Mørk）

在哥本哈根Hellerup郊区的Experimentarium的科学中心，主角是一个名叫Helix的楼梯，它的外面用10吨铜包裹。说它是"主角"真的很贴切，因为身为其创造者的丹麦建筑师事务所CEBRA，为其赋予了拟人的特征："这里之前是一个内向的建筑，但Experimentarium现在成了一个外向、迷人、充满生机的地方。"CEBRA创始合伙人科尔加·尼尔森（Kolja Nielsen）说，"这还可以确保更好的内部流动，让楼层之间更加连贯。"

这个楼梯长约100米，呈螺旋形上升，它锃亮的铜制表面也成为一种象征："让参观者知道他们进入了一个科学世界。"尼尔森接着说，"这个楼梯的造型其实是从DNA螺旋结构中抽象出来的，Helix楼梯的设计理念就是这样诞生的。"

线条之美

Image copyright Jack Hobhouse Image caption 楼梯焦点（图片来源：Jack Hobhouse）

这个白兰地颜色的楼梯井造型夺人眼球，它位于英国利兹Victoria Gates购物中心，用很多竖条排列而成。它的目的是与商场里占据主导的白色形成对比，突出内部的棱角。这个富有曲线的楼梯总共有四层，一直通向屋顶，浮现在一家美国餐厅和一家日本餐厅的中间。作为楼梯的设计方，ACME建筑师事务所的弗里德里希·路德维格（Friedrich Ludewig）说："我们希望楼梯通过浓郁而温暖的色彩来诉说夜晚。"

这个楼梯井随着高度的上升逐渐变宽，最上面设计了一个天窗。到了白天，它就可以将日光引入购物中心。"这就像一个翻转的金字塔，可以给室内增加采光。"路德维格说，"人们向上爬楼梯的时候会感觉自己迈向光明。在顶层，他们能够看到附近的市场和美妙的景色。我们希望走上楼梯去感受一场快乐之旅。"

头重脚轻

Image copyright Dirk Linder Image caption 头重脚轻和不对称造型（图片来源：Dirk Linder）

伦敦东印度码头（East India Dock）的The Import Building是一个专为创意和科技行业设计的共享办公空间，里面有一个醒目的楼梯采用了复杂的概念体系。Studio RHE设计的这个方案坐落在一个用胶合板制作的10层中庭里面。这样一个头重脚轻的不对称楼梯像瀑布一样从3楼一直落到1楼。它外面覆盖着一层铝板，然后刷上流行的蓝绿色粉末涂层。这种颜色被称作"墨西哥蓝"，是20世纪70年代由保时捷公司设计的，

"它的造型源自楼梯与木制网格相互交织时生成的各种棱角。"Studio RHE负责人理查德·海威尔·伊万斯（Richard Hywel Evans）说，"我们选择蓝色——这是目前人造特征最强的颜色——与木材的中性色调形成鲜明的对比。楼梯是这片空间的焦点，它可以吸引到访者爬楼梯，而不是去乘坐电梯，从而创造一个健康的工作环境。"

直上云霄

Image copyright Bangkok Project Studio Image caption 强烈的雕塑感（图片来源：Bangkok Project Studio）

在曼谷以北85公里的偏远农村，有一个用胶合板和钢架搭建成的葡萄酒酒吧，还用很多PVC板来挡雨。这里位于大城府（Ayutthaya），是联合国教科文组织的世界遗产名录之一，以前的大城王国在18世纪被灭亡。"这座建筑的目的是成为一个新的旅游景点，希望能刺激当地经济。"邦瑟姆·普利姆萨达（Boonserm Premthada）说，他所在的Bangkok Project Studio设计了这座酒吧。它采用透明的外立面，使得建筑与周围的景观融为一体。为了提升内部的感受，他们设计了5个螺旋楼梯，但它们所在的平台却处于不同的高度，令外面的绿色空间呈现出层次感。

每个楼梯都使用宽大的胶合板缠绕，模拟了开瓶器的旋转方式，也跟整个建筑的框架更加和谐。虽然有很强的雕塑效果，但这些楼梯也可以有自己的实际用途：它们有助于稳定那些支撑整栋建筑的立柱。

轻盈的存在

Image copyright Hufton + Crow Image caption 为了促进社交互动而设计的楼梯（图片来源：Hufton + Crow）

这个楼梯建在房地产公司Derwent London位于萨维尔街（Savile Row ）的办公室里——建筑师事务所Piercy & Company最近对那里进行了翻修——呈之字形向上。它没有遵循夺人眼球的楼梯设计趋势，而是把所有的金属都涂成白色，让这样一个庞大而低调的楼梯感觉就像悬浮在三层挑高的中庭里面，但实际上，它的底座是跟下层地板接触的。这个外观优雅的楼梯几乎消失在纯白的室内（这里采用了20世纪30年代的装饰派艺术风格），感觉像是漂浮在这片空间里。"这个楼梯在视觉上的轻盈被转换成了物理上的轻盈。"Piercy & Company负责人斯图尔特·皮尔西（Sutart Piercy）说，"整个结构只用了0.5立方米的钢材。"

这个楼梯还通过精巧的设计来鼓励人们进行社交。在每个梯段的顶部，白橡木的扶手从垂直转换成水平状态，让人们可以在聊天的时候倚靠在上面。除此之外，每一层的楼梯口也都专门设计成了社交空间。

少即是多

Image copyright Nigel Young/ Foster + Partners Image caption 手工石头制作的弧形楼梯（图片来源：Nigel Young/ Foster + Partners）

极简主义和旧时代那种气势恢宏的设计在Foster + Partners为新加坡苹果旗舰店设计的楼梯上体现出来。它的室内采用淡黄色的意大利Castagna石，还融合了两个弧形楼梯，都使用手工雕刻的石头制成。建筑师把这些戏剧特征称作"雕刻精美的书挡"，是"对工匠精神的致敬"。有些矛盾的是，即便是在苹果旗舰店这种高科技环境中，传统的材料和美学依然非常盛行。

更上层楼

Image copyright Tim Crocker Image caption 在维多利亚时代的房子里安装一个21世纪的楼梯（图片来源：Tim Crocker）

在伦敦斯托克纽因顿（Stoke Newington）的一栋房子里，一个维多利亚时代的夸张楼梯，最近被更换成21世纪的版本。"旧的楼梯为的是给人留下深刻印象，"负责改造这座房子的日本建筑师Taro Tsuruta说，"但太占地方。"从底部向上两层楼，新的楼梯和平台都经过了瘦身。这里原本有7个狭小的卧室围绕在楼梯周围，现在变成了4个更宽敞的卧室。

这个楼梯用2000张胶合板制成，全部由电脑控制的切割机切割而成，并由木工现场组装。可以透过胶合板之间的缝隙看到楼梯井的上面或下面。

房子的主人是拉蒙·布隆伯格（Ramon Bloomberg）和他从事美容行业的妻子玛丽·塞斯布洛恩（Marie Cesbron），他们与建筑师之间往来的电子邮件信息也被刻到楼梯上。其中一条写道"你能否提醒我们，你会根据什么来计算费用？""我们心想，为什么不把这些对话融入到设计中。"Tsuruta说，"当一栋建筑完成时，这些内容通常会被删除。我们希望把这些关于房子历史的记忆保留下来，凸显改造背后的过程。"

流行色彩

Image copyright Agnese Sanvito Image caption 实用主义者，独立式，高技派（图片来源：Agnese Sanvito）

这是一个黄色的独立楼梯，昵称是"阳光楼梯"，正式的名字是Pop-Up Ute。（指的是在澳大利亚非常流行的一种多功能轻型卡车。）这是为伦敦的一栋紧凑的3层楼房设计的出色功能，房子主人是人像摄影师乔纳森·鲁特（Jonathan Root）。这栋房子赢得了New London Architecture的Don't Move, Improve! Award奖，成为今年最具创意的项目。建筑师事务所Friend and Company对其进行了全面的重新设计，为之赋予了最早崛起于20世纪70年代的实用主义高技派风格。事实上，Friend and Company的负责人艾德里安·福伦德（Adrian Friend）非常喜欢巴黎的标志性高技派建筑蓬皮杜中心。

这个楼梯将所有楼层连接起来，而且还配有橡胶楼梯板，像一束阳光一样从上向下穿过房子。"楼梯涂上了锌铬黄——我们很喜欢——这是一种用于航天工业的保护涂层。"福伦德说，"楼梯就像一个光发射器：它从屋顶平台反射阳光，照亮下面的房间，以此达到节电的目的。"

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