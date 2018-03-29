Image copyright Getty Images Image caption 2005年，毕加索的作品《女人胸像》（Busta de Femme，1960）以160万美元的价格在日本成交。从那以后，毕加索的作品才在市场上飞速增值。

毕加索（Pablo Picasso）不仅在西方家喻户晓。而且在东方，这位西班牙大师也受到尊崇，人们对他的喜爱经久不衰。亚洲旅客纷纷涌向西方的博物馆，去欣赏他的艺术作品。近年来，这位多产的艺术家创作出的画作标价数百万美元，备受富有的亚洲收藏家追捧。在亚洲，其他西方艺术家的声誉远不如毕加索，毕加索简直就是西方艺术的代名词。

大胆的着色，立体主义式解构人脸肖像，和混乱的绘画构图，好像与传统亚洲意义上的美感相去甚远。但亚洲人对毕加索的喜爱简直令人难以置信。为什么一位百年前出生的西班牙画家会如此吸引那些来自不同文化背景的人呢？

立刻会有人把毕加索作品的高价和它在金钱至上的亚洲的流行程度结合起来。巨富的中国大陆人，以及来自香港和台湾的收藏家，对毕加索的作品表现出极大的兴趣，尤其是那些近年来估价最高的作品。《蓝袍坐女》（Femme assise, robe bleue，1939）和《女人胸像——女人与渔网》（Buste de femme （Femme à la résille，1938）分别在2017和2015年纽约佳士得，以4500万美元和6740万美元的价格，被这些买家买走。早在2012年，大连万达集团也在纽约佳士得以2,820万美元拍下了《克劳德和帕洛玛》（Claude et Paloma，1950）。

今年3月，这位已故的艺术大师的作品在香港艺术月登场，其市场潜力得到进一步确认。同时举行的还有巴塞尔艺术博览会、画廊开幕和艺术品拍卖会。

与纽约和伦敦拍卖西方杰作的一般方式不同，苏富比将于3月31日首次将毕加索的绘画作品《胡安莱潘》（Juan-les-Pins，1924）带到香港进行拍卖。

苏富比在香港举办的一个新展上展出了毕加索的作品，其中 1938年的油画《玛雅与小船》（Maya With the Boat）将与康多（George Condo）的作品同展（Credit：Sotheby's）

Image copyright 苏富比 Image caption 蘇富比在香港舉辦的一個新展展出了畢加索的作品，其中 1938年的油畫《瑪雅與小船》（Maya With the Boat）將與康多（George Condo）的作品同展。

与此同时，还有拍卖行的展销《面对面：毕加索/康多》（Face-Off：Picasso/Condo），将20幅毕加索作品与20幅康多（George Condo）作品共同展出。这是自2012年巴黎国家博物馆的藏品在香港文化博物馆以及上海和成都巡展以来，毕加索作品在香港最大型的展出。展出的毕加索名画中，有七件是来自香港、中国大陆和台湾私人收藏的借展，其中《女人与鸟坐像》（Femme à l'oiseau，1939）由台湾国巨基金会提供。

蓝筹期

苏富比S|2画廊香港总监黄杰瑜（Jonathan Wong）表示，中国收藏家对天价毕加索画作的热情仅始于三到五年前，之后毕加索成为藏家必有。毕加索的品牌效应就是艺术市场里的爱马仕柏金包。黄杰瑜说，毕加索的作品涵盖了从绘画到雕塑、陶瓷等多种方式，为买家提供了多种选择。除了价钱，黄杰瑜说，"毕加索多彩奢靡的生活还引发了中国人对伟大艺术家生活的浪漫幻想。"

Image copyright 苏富比 Image caption 苏富比的展览于3月16日至31日举行——这是过去十年来第二次在香港看到毕加索的《拿烟斗的男人》（Man with a Pipe）。

出生于1881年的毕加索在不同时期不断重塑自己的艺术表达，而且还不断转变同女性的浪漫情爱。他同三个女人生过四个孩子，包括妻子克洛瓦（Olga Khokhlova）和格洛特-加龙省（Francoise Gilot），以及沃特（Marie-Therese Walter）。他与摄影师和艺术家玛尔（Dora Maar）的恋情也是家喻户晓。

毕加索自由的生活方式与著名的中国古代学者相互辉映，如明代的画家和诗人唐寅（1470-1524），唐以诗歌和水墨闻名，同时还娶过三位妻子。1956年在尼斯见过毕加索的现代中国艺术家张大千（1899-1983）也具有类似性格。二人同样非凡而多产，张大千是中国现代艺术最出名的人之一。张大千不仅继承了中国传统山水画的源本，还大胆地在泼墨画和女性肖像中创造出了新的艺术语言。他也有许多风流韵事，前后娶过四位妻子。

Image copyright 苏富比 Image caption 当代艺术家康多的作品与毕加索的作品有些类似。作品正在寻找亚洲买家，其中《公主》（Princess）将在苏富比拍卖。

但除了生平的浪漫细节之外，吸引中国人的还有毕加索的绘画美学——比其他西方艺术大师莫奈（Claude Monet）和梵高（Vincent van Gogh）等更具吸引力。黄杰瑜说毕加索的肖像贴近近代中国，而肖像在中国现当代艺术中发挥了重要作用，尤其是从1949年以来。"中国大陆艺术家接受过苏联社会主义写实派式的训练。在那种训练下，肖像画在中国艺术家的作品中扮演了重要角色，从陈逸飞到张小刚的作品皆是如此。在过去的一个世纪里，中国人对欣赏肖像已经习以为常了。"

Image copyright Alamy Image caption 亚洲山水画具有多重视角，如唐寅的《彩虹桥别》，预示了毕加索的立体派风格。

黄杰瑜说这不是唯一的因素。熟悉传统风景画中多角度风格的中国人会发现，很容易与毕加索的立体派联系起来。在对多视角图像的研究中，南澳大利亚弗林德斯大学信息与工程学院的瓦兰斯（Scott Vallance）和考德（Paul Calder）发现中国山水画和立体派之间有相似之处："中国的山水画蕴含着不同的视角，或包含附属图像，这些在画中天衣无缝地结合在一起。"多视角表达已深入中国美学几世纪之久，通过毕加索立体主义等艺术运动被引入西方艺术界，但时间却迟了很多。

如果说毕加索在某些地方受到亚洲影响，这并不奇怪。他与张大千的会面被广泛报道，但他接触亚洲艺术的时间可能比这次会面还早。日本东京武藏野美术大学艺术史田中（Masayuki Tanaka）教授说，毕加索向日本画家冈本太郎（Taro Okamoto）透露了他与亚洲艺术的关系，后者在1950年代初访问了毕加索在瓦卢瑞斯（Vallauris）的工作室。冈本受到毕加索的很大影响，他最著名的作品之一《明日神话》（Myth of Tomorrow）折射出毕加索的《格尔尼卡》（Guernica），两者都是以艺术来表现战争恐怖的代表。

Image copyright 苏富比 Image caption 毕加索的山水画折射出唐寅的绘画对他的影响，比如他在作品法国里维埃拉小镇Juan-les-Pins里使用的视角。

"毕加索告诉冈本他藏有几幅日本版画，不是什么精品，但属早期比较原始的，" 田中说。

"对毕加索来说，'原始'并不意味着低文化品味，而是不同于传统西方基于感知和准确客观描述的另一种表现形式。亚洲传统表现手法与西方不同，多为直观表达，而非概念表达。从这个意义上讲，毕加索的表现方式是亚洲人所熟悉的。至今仍然可以在日本漫画中找到与毕加索相同的表现方式。"

亚洲的感觉

中国人对毕加索的推崇最近才出现，而毕加索与日本的接触似乎要早得多。田中教授说，毕加索的书籍于1920年代首次在日本出版。二战后，第一批西方艺术展览之一是1951年的毕加索展览。许多日本企业在1980年代也收购了许多毕加索的作品，田中教授说。"但是，大部分作品在1990年代日本经济衰退时被卖掉了。" 毕加索的绘画仍然可以在箱根的博拉艺术馆找到，这是个收藏精品的私人博物馆。

Image copyright Getty Images Image caption 毕加索反过来也影响了许多亚洲艺术家，如1969年绘制了世界上最大的壁画《明日世界》（World of Tomorrow）的冈本太郎。

巴塞罗那毕加索博物馆于1964年首次向日本借出了60件作品，在东京和京都国立现代美术馆，以及名古屋县立美术馆的毕加索画展上展出。在接下来的几十年里，毕加索博物馆一直向日本提供展品，其中包括2000年的展览"毕加索的儿童世界"，在东京上野公园的国家西方艺术博物馆举办，田中教授是策展人。展览吸引了30万多名参观者。

毕加索的艺术也在韩国留下了足迹。2013年和2014年，毕加索基金会将"马拉加的毕加索"和"绝对的毕加索"等展览带到了仁川、首尔、大邱和水原，展出了这位西班牙大师的226件作品和艺术家吉伊内斯（Juan Gyenes）的100幅摄影作品，吸引了30万多名参观者。

巴塞罗那的毕加索博物馆也记录到亚洲游客大幅增长，尤其是韩国游客。巴塞罗那博物馆表示接待了38,591名韩国游客，令博物馆排名从第15位跃升至第7位，其次是34,011位中国人和30,662位日本人。旅行社还为博物馆带来了另外10万名亚洲访客。

"全球化的世界意味着亚洲同化掉的西方价值观是当今文化的重要组成部分，"毕加索基金会主任阿古拉（José María Luna Aguilar）说："毕加索演绎出了最高的创作自由，在今天的社会中备受重视，成为大众最受推崇和喜爱的人物之一。他放纵的生活方式和作品中反衬生活的表达使他成为自由生活的标杆。"

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