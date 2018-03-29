《古墓丽影》的劳拉为何不是女性楷模

Image copyright Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

给你出一个快速抢答：你的邪恶死敌正在穿越峡谷，试图通过横亘在峡谷上摇摇晃晃的细小金属梯。为了阻止他到达彼端，你将会……

（a）拚命摇晃梯子，使敌人跌入峡谷罪有应得？还是……

（b）自己也跳上梯子，和敌人一样摇摇晃晃随时可能跌入峡谷？

如果你答（a），那么恭喜你，你比劳拉·克罗夫特（Lara Croft）更聪明，她就是《古墓丽影》（Tomb Raider）中挺笨的女主角。

当这个角色在1996年在电子游戏中首次亮相时，被推销成一个虚拟性偶像。媒体竞相聚焦在她波涛汹涌的上半身和不成比例的纤细腰身上。但游戏设计者们不断强调，劳拉的智商还在她身材之上， 2001年和2003年安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）两次出演时，这个角色都差不多可以称为女性楷模了。

14年过去了，你可能会希望这个角色会更给力了，制片方选用曾获奥斯卡奖的瑞典女演员维坎德（Alicia Vikander）来饰演这个，可能你也觉得令人鼓舞。但是，尽管有人一直夸赞劳拉的天赋异禀，但她竟是如此无能，你最终会怀疑是不是有人在反语讽刺。

我们第一次见到她是在伦敦东部的一个健身房，在那里她输了一场拳击赛。之后，她在城里参加了自行车比赛，结果是撞上一辆警车而收场。当她的冒险活动正式开启，她根本不像邦德（James Bond），更像克鲁索探长（Inspector Clouseau）。在香港，她在港口蹿来蹿去，逢人就问：「对不起，你会说英语吗？」；然后被一肩扛猎枪的水手（吴彦祖）从三个劫匪手中救出，这水手顺手破解了令她百思而不可解的密码。

我明白这部电影里的劳拉，仍然是一个实习盗墓者，所以有理由不是朱莉扮演的那的高度自信女主角。我也明白，这身份更吻合于2013年新版系列。但是看着她只会服从别人指点，依赖别人拯救，面对危险只会尖叫，不会出语诙谐轻松应对，真的很没劲。银幕上真的有太多大制作的女英雄，而我们现在需要一个方方面面一无是处的角色吗？

非常糟的是，劳拉的无能是她唯一特点。事实上,并不完全如此。维坎德出奇地漂亮，如果你只想看一个穿着背心的性感健美的年轻女性在眼前晃来晃去，买一张《古墓丽影》的票是值得的。但她的个性并不比电子游戏吃豆虫（Pac-Man，食鬼或小精灵）或刺猬索尼克（Sonic the Hedgehog，超音鼠或音速小子）更强。

当劳拉还是个女童时，父亲（由演员多米尼克西·韦斯特（Dominic West）扮演）就训练她射击与解谜。是父亲的神秘学研究,激发了她成年后的探险。但是除了对父亲记忆的崇拜（大部分的童年时间中，父亲都在外神秘探险，这个不在话下）她同探险似乎没啥关系。影片中伦敦的开场戏，有一男人在餐厅厨房里追求她，健身房里有个女人和她谈话。这两个角色剧终再也没有出现。

电影的其余部分和女主角一样不给力。翻阅剧本，你会发现编剧似乎大量参考了“The Devil's Sea”和“The Chasm of Souls”等故事，这也没办法，因为其他电影编剧早已经写过埃及金字塔和圣约柜的故事了，剩下来的也只有这些，但故事还是过于单调而且情节可测。没错，都是劳拉那位缺席的父亲所致。他在七年之前寻找一位古代日本皇后的陵墓时失踪了。据传说，皇后有魔法杀死任何她接触过的人，所以她属下的将军们把她埋在了一个隐秘的岛上。如今，自称“圣三一”（The Order of Trinity）的邪恶组织想要把她找出来并利用她的魔法，因此劳拉的父亲必须要率先找到她。

让人捉急的是，故事同去年汤姆·克鲁斯（Tom Cruise）失败的影片《木乃伊》（The Mummy）差不多，剧情根本经不起仔细推敲。如果2000年前皇后的将军就能击败她，那么在这个神经毒气和核武器时代，她的魔力还有什么用？邪恶组织还不如投资互联网创业，收益会更好。

尽管如此，这个稀里胡涂的原因已经足够让劳拉去遥远的丛林岛长途跋涉了，一到了那里就被一个稀里胡涂的恶棍（由演员戈金斯（Walton Goggins）扮演）逮了。整部电影以勉勉强强凑活能看的质量贯穿始终。没有一个数码加强的特技会让你惊喜，没有任何对话能让你开怀大笑，没有一段曲折的情节能让你感到震撼，也没有一个精心布置的陷阱看起来像几十年前印第安纳·琼斯（Indiana Jones）面对的那样惊怖。

伦敦的场景还算不错，拍摄出当代风格，没有那么多游客的伦敦，从涂鸦的小巷到现代玻璃大楼应有尽有。但当劳拉在皇后岛上时，画面粘在了一块脏灰色、绿色和棕色组成的调色板上了，好像他不确定《古墓丽影》究竟是一部卖座电影还是一件迷彩服。维坎德的真诚表演给了劳拉更多的生命力和情感，比剧本本身添彩更多，但电影唯一真正令人兴奋的是导演的名字乌塔格（Roar Uthaug）。

不过相比朱莉版《古墓丽影》的户外探险，这次的还不算是乱七八糟毫无头绪。电影也不像最近维坎德丈夫法斯宾德（Michael Fassbender）主演的另一部游戏改编剧《刺客信条》（Assassin's Creed）那么糟糕。总的来说，这是部收益高的系列电影，是《夺宝奇兵》（Raiders of the Lost Ark）还算可以的翻版，但除此之外也没什么值得称赞的。

请访问 BBC Cuture 阅读 英文原文。