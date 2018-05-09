《复仇者联盟：无限战争》与神秘宝石的魅力

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影迷们翘首以待《复仇者联盟：无限战争》（Avengers: Infinity Warand）上映，漫威野心勃勃地将几十位英雄齐聚一堂，铁杆粉丝还急切盼望着影片中另一场相聚盛会：集齐六颗“无限宝石”。这些宝石由一种深不可测的力量集结而成，是“宇宙开创前”奇点的残存。无限宝石在漫威影业过去十年的电影中都出现过，但从来没有过集体亮相。

我们已经见识过这些宝石可以逆转时间、打开星系通道，甚至毁灭星球，因此集齐六颗宝石的风险绝对值得全体漫威英雄集结。集齐宝石的危险是漫威电影的新情节，但宝石背后的神话传说就不是什么新鲜事了。

漫威创作团队一直有在故事中加入神话元素，蜘蛛侠的“英雄之路”表现得比较隐晦，而索尔、洛基和奥丁这些人物就非常明显。无限宝石也不例外，只不过是人类著名神秘宝石家族中的最新成员。

Image copyright Marvel Studios Image caption 漫威六颗无限宝石代表了空间、现实、力量、心灵、灵魂以及时间，其中时间宝石由奇异博士掌管

每个神话都有自己传奇的神器，但神秘莫测有异世特性的奇石目前为止，在所有文明中都普遍常见——中世纪有无数工匠声称宝石可以治病驱邪，新石器时代的石镞被普遍误认为“雷石”——几乎所有文化都信奉神秘石头。

Image copyright Alamy Image caption 蒙古历史文献《史集》中的插图描绘了麦加长老将黑石放入克尔白（天房）的场景

有些传说深深烙印在文化之中，我们现在一眼就能发现。譬如能够化铅为金提炼长生不老药的贤者之石，这颗炼金石可谓家喻户晓，在各种现代作品中都是情节发展的重要环节，譬如奇幻小说系列《哈利·波特》、日本漫画《钢之炼金术师》、唐老鸭动画片系列之一的《史高治叔叔》，以及印度电影大师雷伊的作品。音乐大师范·莫里森有张专辑就叫《贤者之石》。

早在人类历史的远古时代，石头就被赋予了重要的宗教意义。 宗教历史学家乔治·摩尔

但这还只是小儿科。超级英雄们今天寻找的宝石能够改变自然规律，更类似于日本传说能让人掌控潮汐的宝石干珠（kanju）和满珠（manju），或是玛雅文化中控制自然元素的宝石。罗马人甚至自称有种神器，在祈雨仪式（aquaelicium）中将幽灵之石（lapis manalis）放入水中，以祈求甘露。

挖掘宝石的意义

奇石传说的先驱者们对今天的漫画作者是否有影响不太好说，但他们地域分布之广说明神秘石头并非某种文化所特有，而是来源于更深层次的人类集体意识。因此，真正的问题不是这些神奇的石头如何遍布世界各地，而是它们为何无所不在。宗教历史学家乔治·摩尔（George F Moore）的作品有言，早在人类历史的远古时代，石头就被赋予了重要的宗教意义。

Image copyright Alamy Image caption 朝觐麦加的穆斯林朝圣者围绕着天房行走，想要亲吻嵌在上面的黑石

摩尔在《美国考古学杂志》中写道：“圣石崇拜是我们已知的一种最古老的宗教形式，也是最普遍的，其在大众迷信中留存至今，说明这种崇拜很难消除。”

摩尔还写到，石头最初在神界拥有崇高地位是因为被信徒临时用来当做祭坛，一般选择体积庞大或是形状怪异的石头，因为这些更像是出自神明之手。

Image copyright Alamy Image caption 人们认为图坦卡蒙法老身旁陪葬的匕首铁艺超出了当时的工匠水平，可能来自陨石

圣石存在于许多或古老或现代的宗教当中，譬如俄罗斯的脚印石（Sledoviks）以及伊斯兰教中仍受崇敬的黑石。但希腊人才是最早用文字记载圣石崇拜的，他们多次提到Baetylia——可能是第一颗“灵魂宝石”。人们认为这些石头被神明赋予了生命力，有思想，能够自主移动，有些甚至会说话。

因为有陨石从天而降，古人对这些石头的崇拜也就很容易理解。当时的人还不了解银河系的奥秘，流星雨无疑像是上天的祝福，拾获的陨石也就成了神明的赠礼。

Image copyright Alamy Image caption 历代苏格兰国王加冕使用的“命运之石”自1296年被英王爱德华一世从苏格兰偷走之后就一直放在"爱德华宝座"下面，每位英国君主都坐在宝座上出席加冕仪式

漫威电影的宇宙中还体现了另一个传统 ——《黑豹》中虚构的瓦坎达王国有一项工业基于本国丰富的“泛合金”资源，这是一种稀有而强大的金属，开采自一块硕大的陨星。无限宝石体现了人类最早期的神话传说，而瓦坎达王国人人觊觎的泛合金则说明了我们的历史。开采陨石并不仅是漫画故事，在现实中已经延续了数千年。

开采陨石并不仅是漫画故事，在现实中已经延续了数千年。

有证据表明，格陵兰岛的因纽特人曾试图开采坠落在约克角地区的陨石，在墨西哥找到的陨石发现者（Descubridora）缝隙里有一个铜凿，说明那里也曾有过勇敢的陨石矿工。甚至有研究认为图坦卡蒙法老墓室里有把匕首是用陨铁打造的，因为它的镍含量异常高，是出自外星的典型特征。

Image copyright Alamy Image caption 游客在爱尔兰科克附近的布拉尼城堡反身弯腰亲吻布拉尼之石，传说吻了此石后可以变得能言善道

妙得是，有如瓦坎达王国的泛合金，这些早期文明都有理由相信开采自陨石的矿物质量要比地球上的更好。在埃及，许多陨铁器物来自于人类炼铁技术发明之前，这意味当时常用的金属器物是用铜来取代。与瓦坎达王国的泛合金一样，陨铁因为在当时比较稀有耐用，所以价值连城。

对石头的信仰是希望能说会道吗？

英国女作家维吉尼亚·吴尔芙有句话说：“你用靴子踢到的石头，比莎士比亚还要年代久远。”现代社会最著名的电影公司仍把寻找神奇宝石用做重要剧情，说明永世流传的不仅是宝石，还有人们对宝石的坚定热爱。

Image copyright Alamy Image caption 礼品店里经常会有打磨光滑的“解压石”，卖点是用大拇指和食指摩挲石头能有安神功效

自然很多人会说，传说中的魔法宝石和漫威宇宙里的最大区别在于：当时的人相信圣石确有神力，但我们现在知道无限宝石和泛合金只是科幻作品而已。身处现代社会的我们再去看一些关于石头和宝石的陈旧信仰，好奇又觉得有些好笑，但厉害之处在于，许多古老信仰虽然已经消失，但人们对宝石魔力的虔诚信仰却延续至今。

大量游客仍然争相亲吻布拉尼之石，希望自己变得能言善道。传奇的伦敦石被妥善保管在博物馆里，据说挪走它整个伦敦城将会崩塌。我们现在对放血这种中世纪古老的治疗行为嗤之以鼻，但紫水晶蓝水晶各种网上火热销售的“治疗宝石”，不过是中世纪宝石灵药的现代翻版而已。

另一方面，我们对宝石的热爱也并非毫无根据。控制潮汐的宝石肯定没有，但我们有可以生火的燧石，以及有压电性的石英，这些矿物都从某种意义上给予我们“控制”自然元素的力量。我们不相信戴戴宝石就能排毒，但补充矿物质也确实在现代医学中帮我们治疗了许多疾病。当然比不上古老迷信说的那么神秘，但合理使用宝石也许已经在我们社会生活中留下了不可磨灭的烙印。

人们对宝石的力量深信不疑，漫威无所不能的宝石也就并非一句异想天开的魔咒，它更是对人类坚定信仰的原始呼唤。这部电影的核心是人类最古老最永恒的迷恋，也是对过去众多丰富传奇的又一次引用。人类对神秘宝石的痴迷从石器时代延续到了无限宝石，未来似乎也不会减弱。

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