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“你黑帮片看太多了。” 电影《江湖儿女》中，巧巧（赵涛饰）对斌哥（廖凡饰）说。

不过斌哥一定没看过哪部电影里有跟他差不多的黑帮。贾樟柯编导的这部史诗虽然庞杂散漫，但肯定是部黑帮片，不过它更为奇特而哀伤，令人困扰和超然物外。片子以怪异的手法叩问了当代中国世道的无常、忠诚与背叛，还有国人的内心世界，颇耐人寻味。

巧巧是黑帮大佬的情妇，自称从没混过她男人那个“江湖”，只一心照顾年老的父亲。父亲生活在附近一个已衰落的煤矿小镇上。不过她实际很有江湖味，留着一刀齐的波波头，从容自信，令人想起《低俗小说》（Pulp Fiction）中的乌玛·瑟曼。她料理生意做得如鱼得水、左右逢源，管付债管赏罚，上了兄弟们的麻将桌还会碰拳打招呼。

她的男人斌哥肩宽脸阔，深受当地房产商龙头大老板的信任，是其副手，还是一家夜总会的老板。然而新一代黑帮正在崛起，欲取而代之。某个夜晚，这帮人抄着铁锹，在闹市里袭击了斌哥。巧巧用斌哥非法搞来的手枪朝天开枪，救了斌哥一命。此后在警察面前，她坚称枪是自己的，结果斌哥坐了一年牢出狱，她却要度过五年的铁窗生涯。可惜郭斌和兄弟们竟无一人感恩她的忠心耿耿。她出狱后找不到斌哥，就冒险沿长江而下寻找这个男人，铁了心要与他重修旧好。

Image copyright Getty Images Image caption 电影《江湖儿女》中，巧巧由导演贾樟柯（右）的妻子赵涛（左一）饰。

《江湖儿女》以其独特的方式展现黑帮片的惊险刺激。当一群骑摩托的暴徒围住斌哥和巧巧的汽车时，贾樟柯冷酷地营造了紧张的氛围，又用一场野蛮的武术打斗来释放这种张力。再后来，巧巧去找寻斌哥时，电影又变成一部女权主义者复仇的荒诞滑稽片。巧巧是无论如何打不倒的，她在一个偏远的小镇上，赤手空拳，仅凭她的机智和一个矿泉水瓶，便熟稔地展现了自己是坑蒙拐骗的一把好手。

然而从2001年到2018年的这八年，这些普普通通的乐子不是这趟漫长多磨的旅程之全部。这部电影通常在黯淡的自然光下拍摄，看起来十分迷幻，像是一个灵魂漫游于冥界，亦或宇航员迷失于外星球。影片到后来更是如此，巧巧碰到一个男人，说自己的旅行社专门经营“UFO发现之旅”。还有脏兮兮的狮虎同笼表演，以及一些老式歌舞厅中的迪斯科舞曲也贯穿其中，比如乡里人组合（The Village People）的《YMCA》，在影片中一次次出现，犹如贾樟柯上一部电影《山河故人》中，不断穿插宠物店男孩组合（The Pet Shop Boys）的《Go West》一样。

Image copyright Getty Images Image caption 也许你会问，斌哥是否值得巧巧为他付出一切呢，巧巧是不是应该忘掉这个男人？斌哥由廖凡饰（右一）。

影片要表达的主题是：世界一直在无情地变化。人们老去、友情淡去、黑帮也雾消云散，随着城市的不断开发，三峡大坝将三峡沿岸的乡村埋葬于江水之下，中国已经面目全非。很少有电影制作人像贾樟柯这般观察入微，又充满诗意地传达出岁月流逝的残酷，尤其他对建筑工地和智能手机的刻画更能看出他对时光易逝的着迷。饰演女主角的赵涛（即贾樟柯的妻子）展现了自己出神入化的演技，她一点点地细致微妙地改变自己，展现了巧巧随着岁月的磨砺，变得愈加坚强，但也有了饱经风霜的倦态。

到了影片结尾，你会觉得自己和巧巧一样在历经沧桑，就算电影短了半小时也无所察觉。也许你会问，斌哥是否值得巧巧为他付出一切呢，巧巧是不是应该忘掉这个男人？很显然，她做不到。不顾世间种种阻拦，她坚守着自己的信念：即使身边的一切都在消逝，但爱永恒。

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