麦当娜们将天主教意象穿上身 时尚与宗教的爱恨理不清

自打被称作“时尚奥斯卡”的美国大都会艺术博物馆（Met）慈善晚宴公布了2018春季展览的主题是《天赐之体：时尚与天主教的奇思异想》（Heavenly Bodies：Fashion and the Catholic Imagination）后，绝大部分的媒体热度並沒有聚焦在即将展出的艺术品或设计品上。事实上，展览上的假人模特穿什么或画上有什么并不是重点，时尚界更关注的问题是：像金·卡戴珊（Kim Kardashian）这样的时尚名人到底会穿什么出席晚宴？

Image copyright The Metropolitan Museum of Art Image caption 许多即将在此次大都会艺术博物馆春季展览上展出的服装出自全球最赫赫有名的时尚设计师之手

这场舞会标志着大都会艺术博物馆服装艺术部2018年度时装展的盛大开幕。此次特展亦是近年来时尚创作受天主教及天主教艺术启发成果的一次集中展示。当今正值网络红人和时尚名流影响力爆发的年代，使得这场时尚盛宴将更有看头。

碧昂丝（Beyoncé）和金·卡戴珊（Mrs Kardashian West）自从做了母亲后常作圣母玛利亚装扮。照片上网后，她们的粉丝们疯狂点赞、评论、转发分享，那种狂热劲儿就像十四世纪时期欧洲的宗教信徒们对相传为耶稣基督和基督教圣人遗留的圣物那般的热烈崇拜。

网上已有一个群组专门关注名流时尚如何从基督教艺术汲取灵感。这个叫“微观艺术史”(Tabloid Art History) 的网络社区将名人照片与艺术史上的一些作品做比照，整理在一起，宛如特殊的时尚刊物，在网络上迅速蹿红。但为何天主教文化元素对当今时尚竟会有如此大的视觉审美吸引力？

“微观艺术史”的团队成员伊丽莎贝尔（Elise Bell）说：“但凡谈及文艺复兴时期纯粹的颓废、极致的奢华或是空前的盛况，总与天主教及天主教艺术脱不了干系。它们本身就是一场视觉盛宴，一种壮丽奇观。”

她补充道，“以歌手麦当娜（Madonna）为例，她的创作灵感并非只是天主教中的视觉艺术意象，还有根植圣经内核的黑暗叙事。犹如读童话能让人体味到致命的魅力，死亡与血腥同样令人着迷。”

歌手麦当娜是第一个将天主教意象与名人形象整合于一身的人，也是最佳代表人物。 “麦当娜”这名字本身就是圣母玛利亚的诸多代称之一。麦当娜出生于一个严格的天主教家庭。她是首个在自己的个人作品中借鉴并使用天主教标识及有天主教寓意内容的大众明星。在她的《宛如祈祷者》（Like A Prayer）音乐短片中，她身上带有圣痕（stigmata，指类似耶稣钉十字架的伤痕，也译圣伤），在片中她还亲吻了一個圣人；在个人娜语录世界巡回演唱会(Confessions Tour)中则运用了十字苦像的意象，将自己绑在十字架上唱歌。她将天主教中这些象征耶稣基督之死的标志物融入到大众流行歌手的作品中，呈现在粉丝与观众面前。

Image copyright Getty Images Image caption 众所周知歌手麦当娜常将许多天主教标志运用到个人艺术作品中。

一想到罗马十字架刑这种残酷刑罚的意象竟是天主教全球通用的标志，我们便不难理解文艺复兴时期有大量艺术作品展现的是血淋淋的写实受难人体。十六世纪荷兰、西班牙、意大利等地反宗教改革的艺术创作就更是如此。而此次美国大都会艺术博物馆慈善晚宴上的名人们会如何处理这一点，想来定十分有趣。预料会看到非常丰富的天主教艺术意象，例如：在天主教艺术史中寓意为“人终会有一死”的骷髅头像（拉丁语memento mori）； “耶稣的武器”（arma Christi），即耶稣被钉死在十字架上受刑所使用的工具如锤子、钉子、长矛；大量的十字架和念珠；枢机红（Cardinal red），即枢机主教所穿的主教服的红色，艺术家常用这种颜色表现耶稣之死。范思哲（Versace）品牌首席设计师多纳泰拉（Donatella Versace）先前设计的2018年春夏系列就有天主教相关元素。多纳泰拉是此次春季时尚晚宴的主办者。

除了范思哲外，很多时尚品牌都在设计中呈现罗马天主教与其品牌的地中海血统间千丝万缕的关联。如时尚品牌杜嘉班纳（Dolce & Gabbana），其大量作品的设计体现了天主教的审美意趣。源自意大利天主教的灵感被审慎地融入到设计中，例如西西里寡妇丧服中的优雅的黑色蕾丝，女性饰品的十字架项链则宛如神坛上的物件。2013年推出的秋冬系列中，杜嘉班纳就大胆地摒弃了原先传统的哥特意大利式设计窠臼，以基督教东方教会在威尼斯的文化影响为灵感，设计出拜占庭马赛克风格的裙装。

天国之乐

晚宴上的这些明星可不会只选择范思哲或杜嘉班纳品牌的服饰就走红地毯显摆。意大利文艺复兴及巴洛克时期艺术史研究者艾米马丁（Amy Martin）说，出席晚宴的明星穿着的华服还可能会从大都会艺术博物馆中珍藏的艺术作品获取灵感，“说不定某个明星穿的裙子就是受文艺复兴时期的画家克里韦利（Crivelli）创作于1480年的画作《圣母与子》（Madonna and Child）的启发，这该多有趣啊。”画作中，圣母玛利亚通体呈现金色，某种程度上也彰显了她作为天国之母的身份。

Image copyright Getty Images Image caption 碧昂丝与金·卡戴珊等明星仿拟圣母玛利亚形象的孕照在网上广为流传 。

“麦当娜”形象是一种重要的时尚元素。在艺术领域，麦当娜是是一系列描绘童贞圣母的绘画作品或雕像作品的统称。而时尚界中，以碧昂丝在怀孕期拍摄的照片所摆的造型极具代表性。美国演员蒂塔·万提斯（Dita von Teese）也模仿麦当娜2009年为俄罗斯版《时尚芭莎》拍摄的一组性感封面中的造型，看起来肌肤细腻平滑，表情沉静，宛如地中海地区的街头自中世纪留存至今的木质彩雕圣母像。

在艺术的世界里，圣母玛利亚几百年来以各种艺术形式表达，麦当娜形象仅是其中一种。有猜想说是否会有出席晚宴的明星在造型上借鉴圣母玛利亚的早期形象，如圣母领报（Annunciation）题材中的圣母形象：长发飘飘，发丝柔顺，象征着她的童贞纯洁，手中的圣经展现她的虔诚，当天使朝拜，她知道自己将孕育一个孩子。而也有人猜想是否有人会仿拟威尼斯画派画家洛伦佐·洛托的画作《圣母怜子》（Pieta）中的圣母，以罩袍上圣洁明亮的蓝色展现寂寥悲伤，以衣衫上的血红色表现耶稣受难。

Image copyright Getty Images Image caption 艺术史中，圣母玛利亚在耶稣受难后总是被描绘成身着象征圣爱的血红色衣衫。

一些出席晚宴的名媛兴许会觉得照本宣科地临摹圣母玛利亚过于老套。她们也许会愿意从基督教其他的女性圣人形象中汲取灵感。十六世纪反宗教改革时期的西班牙画家弗朗西斯柯·德·苏巴朗（Francisco de Zurbarán）以宗教画作闻名，擅于用艺术创作阐释与表现女性的圣洁。他创作的一些明暗对照法画作也启发了西班牙设计师阿嘉莎·鲁兹·德拉普拉达（Agatha Ruiz de la Prada）及巴黎世家（Balenciaga）等品牌的设计师。

“微观艺术史”团队的另外一名成员埃斯尔蒙特（Chloe Esslemont）则认为，兴许有些明星会借鉴更近期的一些大众流行文化现象。她举例说，“像是歌手坎耶（Kanye West）自命为耶稣，他本人的昵称是Yeezus（ 与耶稣Jesus谐音），而他创作的单曲《我就是神》（I Am a God）有一段说唱是，‘我刚找耶稣聊天/他问我，最近怎样，Yeezus？’”她还举了另外一个例子，是电视剧《绯闻女孩》主人公布莱尔（Blair）去教堂忏悔时穿着的服饰——这个场景颇具讽刺意味，她平日并不虔诚，而一旦私心有所求才去教堂祷告。

Image copyright Getty Images Image caption 嘻哈歌手坎耶有个绰号是"Yeezus"（与耶稣Jesus谐音）。上图是他在舞台上演绎嘻哈音乐作品《与耶稣同行》（Jesus Walks）时的照片。

艾米马丁还认为明星亮相造型还可能借鉴现代天主教服饰，像是罗马教廷中教皇或是红衣主教穿的长袍，或在这类服饰基础上做些更大胆的改良，“比如说使用更丰富的色彩或是装饰更多，又或适当做一些剪裁，使其看上去不那么拘谨。”

至于晚宴上名人们的着装是否会对天主教有所冒犯呢？其实，许多意大利籍明星及设计师品牌早在非弥撒仪式上甚至天主教之外的场合运用了念珠、十字架等天主教标志物，已获得社会的接受。但世界上总有些信徒会觉得受到冒犯，例如：女神卡卡（Lady Gaga）的单曲《犹大》音乐短片就被许多信徒所诟病。在这样一个政治正确的时代，能够将天主教元素轻而易举地融入着装服饰，这点倒有点令人意外。试想一下，即便不涉及任何种族问题，将印度教或伊斯兰教作为时尚主题，从文化角度来说似乎就有些欠妥。例如，去年大都会艺术博物馆服装特展开幕晚宴上，一些明星就因对中国主题的理解而遭到批评。

Image copyright Getty Images Image caption 《天国之体》这场展览旨在探究时尚与天主教间的关系。

但还是有大胆吃螃蟹的人，服装设计师让·保罗·高提耶（Jean Paul Gaultier）在1993年创作的“时髦的拉比*”（Chic Rabbis）主题秋冬系列正是借鉴了最古老最保守的哈西德犹太教服装。秀场的一位模特回忆道：“我当时倒是没听到什么人表达强烈的反感或不满，但的确后来听人说，高缇耶这次似乎有点过头了。”

艾米马丁也表达自己的期许，希望此次晚宴上明星们的衣服不要过于引人非议。“红毯秀嘛，我肯定是希望能看到一些激动人心的、有创新性的或是非常非常漂亮的衣服，这样才与展览相称一些。”

让我们共同期待吧！正如一些天主教会授意完成的伟大宗教艺术作品完美地彰显了上帝的财富与力量，希望那些即将踏上大都会艺术博物馆时尚晚宴红地毯的红男绿女也能昭示自己的时尚主张。在这样一个把偶像当神崇拜的时代，他们可以借此机会在粉丝仰望的天空里占据自己的一席之地。

*注：拉比（רַבִּי‎, Rabbi），讲授犹太教经典，主持犹太教仪式和宗教生活的犹太教教士。

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