《游侠索罗：星球大战外传》里的银河系太空混混

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一些《星球大战》的狂热影迷为《最后的绝地武士》（The Last Jedi）辜负他们的期望感到恼火。就连天行者（Luke Skywalker）本人，即扮演者马克哈米尔（Mark Hamill）在接受采访时也承认，他对自己的角色自上世纪80年代以来的改变并不太满意。但没人需要担心《游侠索罗：星球大战外传》会搞砸：这部电影正是你所期待的外传应有的样子，主角是之前由哈里森福特（Harrison Ford）扮演的标志性的太空混混。

一份可能是影迷们写的清单介绍了这部新片中有关索罗（埃伦瑞奇（Alden Ehrenreich）饰演）的20多件事；其中有他的伍基人（Wookiee，《星球大战》中的种族）搭档楚巴卡（Chewbacca）（索塔莫(Joonas Suotamo)饰演）学习全息象棋；有性格张扬的卡瑞辛（格洛弗“Donald Glover“饰演）在打牌时作弊，并挥动他的斗篷；有索罗一班人都登上了”千年隼号（Millennium Falcon）“，尝试完成索罗在第一部《星球大战》电影中提到的"太空飞行"的传奇壮举科舍尔航程（Kessel Run）等等。

从某种程度上说，这种高效的照章拍摄是值得肯定的。从1999年到2005年，卢卡斯（George Lucas）拍摄了三部《星球大战》外传电影，他把故事的连续性拍得很糟糕，甚至与原三部曲的事件相互矛盾。但索罗，这个卡斯丹父子劳伦斯（Lawrence Kasdan）和乔纳森（Jonathan Kasdan）笔下的人物，完美地填补了英雄的背景故事的空白，他的崇拜者们欣赏对白里的每一句台词，对白中回响着一句他们已经听过的话"很久很久以前，在遥远的银河系"（《星球大战》片头字幕内容）。

在这部片中他所呈现的是一部迪士尼化的《银河护卫队》（Guardians of the Galaxy）式冒险：一部轻松滑稽、合家欢的、充满动作场面的、琐碎的、男性至上的爆米花电影，它不是最糟糕的《星球大战》电影，但却是最无关紧要的一部。

不过，影迷们可能希望这部电影有更大的抱负。如果洛德（Phil Lord）和米勒（Christopher Miller）来执导，也许会有所不同。他们曾是这部电影的导演，但在制作过程中，这两位曾拍摄《乐高大电影》（The Lego Movie）的导演被解雇了，取而代之的是《达芬奇密码》（The Da Vinci Code）的导演霍华德。就霍华德的长处来说，他并不善于制作博大精深的电影。在这部片中他所呈现的是一部迪士尼化的《银河护卫队》（Guardians of the Galaxy）式冒险：一部轻松滑稽、合家欢的、充满动作场面的、琐碎的、男性至上的爆米花电影，它不是最糟糕的《星球大战》电影，但却是最无关紧要的一部。

它还是一部结构松散的电影。宽容一些，你可能会说这个时断时续的结构是忠实于《星球大战》的根源，是对二十世纪上半叶的周六下午场悬念电影系列，如《巴克·罗杰斯》 （Buck Rogers）和《飞侠哥顿》 （Flash Gordon）这样的片子致敬。但《游侠索罗》并没有一个影响全局的核心情节，而只有一串联系微弱、动作拖沓的场景片段，没有一个情节是始终贯穿整部片子，电影大部分都云遮雾绕，晦涩不明。

Image copyright Getty Images Image caption 图为卢卡斯出席《游侠索罗：星球大战外传》首映式。

在驾驶飞船的枪战中，索罗迅速逃离了他灰色的工业化星球，应征进入了帝国的军队，之后又逃离，加入了一群强盗，并结交了一大群新朋友；这部电影以"索罗"为名，值得注意的是，主角单独出现的时间却少得可怜。虽然这部电影的开头是关于索罗和他青梅竹马的恋人琪拉（Qi'ra）（克拉克(Emilia Clarke)饰演）私奔的故事，但很快其他角色就纷纷登场：楚巴卡、卡瑞辛、一个叫贝克特（Beckett）(哈瑞森(Woody Harrelson)饰演)的喜欢旋转手枪的雇佣兵，他的女友沃尔（Val ）(牛顿（Thandie Newton）饰演)，一个叫里奥（Rio）（法弗洛（Jon Favreau）配音）的四臂外星人，还有机器人L3-37 （沃勒布里奇(Phoebe Waller-Bridge)饰演），为她的机械兄弟姐妹要求平等的权利。这个阵容缺少一个合适的反派，取而代之的是一个叫德赖登（Dryden Vos）（Paul Bettany饰演）娱乐化的、令人讨厌的强盗，他雇佣了一帮人去抢劫"超燃料（hyper-fuel）"。

就好像你正在等一个冲锋队前进，这时有人说，"对不起，长官，但是弥尔顿（Milton，英国诗人）刚刚偷了一个逃生舱，他要和叶芝（Yeats，爱尔兰诗人）还有王尔德（Oscar Wilde，英国诗人、戏剧家）一起去纹身！"

是的，任何学过英国和爱尔兰诗歌和戏剧的人，观看此电影时都会像我一样分心，因为一个角色叫贝克特（令人想起爱尔兰著名诗人兼剧作家萨缪尔‧贝克特），另一个叫德赖登（令人想起英国第一位挂冠诗人约翰‧德赖登），而且在一个场景中，他们大约20次互相提到对方的名字。就好像你正在等一个冲锋队前进，这时有人说，"对不起，长官，但是弥尔顿（Milton，英国诗人）刚刚偷了一个逃生舱，他要和叶芝（Yeats，爱尔兰诗人）还有王尔德（Oscar Wilde，英国诗人、戏剧家）一起去纹身！"

除了他们有文学家的名字外，这部电影的角色唯一令人惊讶的是他们中有多少人被杀死。没那么惊讶的是，这些死亡事件都没什么影响，因为我们提前几分钟就已经怀疑这几个角色了。就此而言，观众不太会在意这部电影里除了索罗、楚巴卡和卡瑞辛以外的角色。毕竟，我们知道他们不会在其他《星球大战》电影中出现。如果索罗在与天行者和莱娅交往时已经完全忘记了他们，那我们为什么还要努力记住他们呢？

不过，关注索罗就容易多了。埃伦瑞奇无法取代哈里森福特（Harrison Ford） ——谁可以？——我不相信这个更年轻的索罗能学会哈里森福特沙哑低沉的声音。 但他似乎是一个傻得可爱的英雄，拥有令人无法抗拒的笑容和男孩气质的礼貌。 鉴于劳埃德（Jake Lloyd）和克里斯滕森（Hayden Christensen，和劳埃德都曾扮演过《星球大战》中的天行者阿纳金一角）两人饰演年轻版的维德尔（Darth Vader）都曾惹人不快，相信让其他人出演索罗可能会比埃伦瑞奇糟糕许多许多。

评分：★★★☆☆

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