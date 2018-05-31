连环杀手恐怖喜剧《此房是我造》搞笑还是令人厌恶

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《此房是我造》（The House That Jack Built）在戛纳电影节首映时，几十名观众因厌恶而离场。当然我能理解他们的退场缘由，但我还是很高兴能一直看到那个令人瞠目结舌的结局。这部电影是一部黑暗恐怖的连环杀手喜剧，但更确切地说，它是一部由冯提尔编剧和导演的黑暗恐怖连环杀手喜剧。这就意味着片子一定过于冗长，过于夸张，有时沉闷，有时令人惊骇，但毫无疑问，这是一部大胆而刺激的电影，除了丹麦这位众所周知的煽动型导演，没有任何人可以拍得出来。

影片结构是杀人狂杰克（狄龙（Matt Dillon）饰演)和一个名叫沃吉（甘兹（Bruno Ganz）饰演）的隐身采访者间的对话，这里有一个双关语，我就不剧透了。杰克从自己的杀人生涯中挑选出五件凶案讲述给沃吉听。这五起凶杀似乎贯穿了上世纪70年代，发生在某个美国小镇。(请注意，杰克童年的记忆是农场工人在草地上用镰刀割草，所以你不太能确定具体的年代，甚至具体的国家，电影就是这样设定的。)

第一桩杀人事件也是最搞笑的段落，杰克驾驶着红色面包车行驶在一条森林的路上，被一个自负而又势利的女子(瑟曼（Uma Thurman）演出了她的轻浮) 拦下，她的车轮胎瘪了。虽然杰克不愿意开车送她去修车厂，但她不给杰克拒绝的机会。她刚坐上副驾驶座就和这个刚认识的司机开玩笑，说他可能是个连环杀手。

除了评论他自己的事业和声誉，冯提尔还狡猾地抨击了《沉默的羔羊》（Silence of the Lambs）、《七宗罪》（Se7en）等电影，这些电影中的连环杀手都是有文化修养的犯罪策划者。

这场讽刺的偶遇让杰克嗅到了屠杀的味道。之后我们看到他把无辜的受害者掐死、刺死、射杀死，然后处置他们的尸体，比如放在商店橱窗里当人体模特，摆在冷藏库里，旁边放着冷冻披萨的货架。有一个场景是他假装成警察，进了一所房子；另一个情节中，他给"家庭狩猎之旅"带来了新的含义；还有一个片段是他侮辱一个他称之为"头脑简单（Simple）"的年轻女子(克亚芙(Riley Keough饰演，这个角色给这部冷酷的电影带来了些许人性，竟然有些感人)。他声称自己的这些行为都是"随机的"，但沃吉不认同：他认为杰克一直试图让自己显得很聪明，而让女性显得很愚蠢。

除了评论他自己的事业和声誉，冯提尔还狡猾地抨击了《沉默的羔羊》（Silence of the Lambs）、《七宗罪》（Se7en）等电影，这些电影中的连环杀手都是有文化修养的犯罪策划者。杰克从这一类人中看到了自己的影子。他喋喋不休地谈论为什么自己的犯罪是艺术，他甚至给自己起外号叫"有教养先生（Mr Sophistication）"。但是冯提尔明确表示他实际上是一个傻瓜。戴着宽边眼镜，刻板的脸上总挂着愚蠢的困惑，狄龙把不安的杰克演绎得很出色：一个神经质的糊涂虫居然杀了60多个人，只因为他如此荒唐的幸运，而当地警察又是如此荒唐的愚蠢——也许，还因为这个世界根本就是一个冷漠无情之地。

我怀疑，比起虐待和血腥，电影里冗长的讨论可能会赶走更多的观众。

尽管如此，杰克还是力图证明自己智力高人一等，他发表了许多离题的演讲，有关于德国俯冲轰炸机的设计，有关于腐化在制作餐后甜酒中的作用，以及残暴在艺术中的目的等——这个主题在冯提尔自己的其他电影片段中也得到了阐释。沃吉对这些学生气的思考感到厌烦而且气恼，许多观众也会有这种感觉。《此房是我造》中有一些残酷折磨和肢解女性的血腥画面，尽管我在主流的美国恐怖片中看到过许多更可怕的，但我怀疑，比起虐待和血腥，电影里冗长的讨论可能会赶走更多的观众。

观片过程中我瞥过一两次手表，但大多数时候我都被冯提尔这部连环杀手类型片恶作剧式的解构所拷问和惊吓到，有时又会被逗乐。但与此同时，他不妥协的艺术冒险和技术才华也让我印象十分之深刻：这部电影的结尾出现了一些宏伟的超自然意象，这可能是任何好莱坞奇幻大片的高潮。这个场景出现之前你也许想要走出影院，离开杰克造的这座房子，但你不可能将这部电影置之脑后，电影完后你肯定还会谈论它。

评分：★★★★☆

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